Diretta Streaming e Cronaca Live di Juventus – Torino 28-02-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Torino, Posticipo della 24° Giornata di Serie A Martedì 28 Febbraio 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

90’+7′ – Finisce la partita. La Juventus si aggiudica il 156° derby della Mole di Serie A: i bianconeri, dopo essere stati per due volte in svantaggio nel corso della prima frazione, s’impongono alla distanza con i gol dell’ex Bremer e Rabiot. Il quarto successo consecutivo consente alla compagine di Allegri di riagganciare al settimo posto il Bologna a quota 35 e portarsi a dieci lunghezze dal quarto posto occupato al momento dalla Lazio. Il Torino resta nono in compagnia dell’Udinese con 31 punti all’attivo.

90’+6′ – Occasione per la Juventus: Milinkovic Savic devia in angolo il calcio piazzato battuto da Chiesa. Quarto corner per i bianconeri.

90’+5′ – Cartellino giallo per Ricci per gioco scorretto su Chiesa. Secondo ammonito nel Torino.

90’+4′ – Cross impreciso di Rabiot dalla destra: pallone sul fondo.

90’+3′ – Kean subisce fallo da Schuurs.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

90′ – Quinto e ultimo cambio nella Juventus: Bremer lascia il posto a Bonucci.

89′ – I granata guadagnano altri due corner in rapida successione.

88′ – Quinto il calcio d’angolo per il Torino.

86′ – Quarto cambio nella Juventus: Kean fa il suo ingresso per Vlahovic.

86′ – Termina a lato un tentativo di testa effettuato da Seck.

84′ – Quarto cambio nel Torino: Gravillon subentra a Djidji.

83′ – Check esaurito. Gol convalidato.

81′ – GOL DELLA JUVENTUS! 4-2! I bianconeri allungano andando a segno con Rabiot da pochi passi sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Kostic prolungato da Bremer. E’ in corso un check per un possibile fuorigioco.

80′ – La Juventus guadagna un calcio di punizione sulla trequarti di sinistra per un fallo commesso da Singo su Pogba.

79′ – Una potente conclusione di Pogba, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Kostic è respinta dalla difesa granata, è “murata” da Singo.

79′ – Tocco impreciso di Sanabria per Miranchuk: pallone sul fondo.

77′ – Giocata fuori misura di Miranchuk che intendeva raggiungere Sanabria.

74′ – Triplo cambio per il Torino: Ricci, Seck e Vojvoda subentrano rispettivamente a Linetty, Radonjic (rimasto in campo un quarto d’ora) e Rodriguez.

71′ – GOL DELLA JUVENTUS! 3-2! I bianconeri si portano per la prima volta in vantaggio in questo derby con un colpo di testa dell’ex Bremer sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Chiesa.

70′ – Terzo calcio d’angolo per la Juventus.

68′ – Triplo cambio per la Juventus: De Sciglio, Chiesa e il rientrante Pogba rilevano rispettivamente Cuadrado, Di Maria e Barranechea.

67′ – Traversa del Torino! I granata pareggiano i conti dei montanti con un sinistro a giro dal limite dell’area di Linetty.

66′ – Efficace chiusura difensiva di Bremer su Sanabria.

65′ – Quarto calcio d’angolo per il Torino.

62′ – Contropiede del Torino ben condotto, ma finalizzato in malo modo da Singo con una conclusione imprecisa da ottima posizione.

61′ – Si spegne sul fondo una conclusione di Cuadrado sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Kostic.

60′ – Cartellino giallo per Rodriguez per gioco scorretto su Cuadrado.

59′ – Cambio per il Torino: Radonjic prende il posto di Karamoh.

58′ – Vlahovic, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Di Maria, non riesce sul secondo palo a inquadrare il bersaglio.

57′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

56′ – Fagioli è fermato fallosamente da Linetty.

56′ – Alex Sandro subisce fallo da Singo.

55′ – Prolungato possesso palla dei granata per linee orizzontali.

53′ – Manovra il Torino sulla trequarti avversaria.

50′ – Traversa della Juventus! Vlahovic, al termine di uno scambio con Fagioli, si ritrova a tu per tu con Milinkovic Savic: l’avanti bianconero getta al vento l’occasione colpendo il montante.

48′ – Occasione per il Torino in contropiede: termina a lato un tentativo a giro di Miranchuk effettuato qualche passo appena dentro l’area di rigore. Azione avviata da un intercetto davanti alla difesa di Schuurs in occasione di un passaggio impreciso di Di Maria.

47′ – Un traversone di Kostic dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Milinkovic Savic.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO:

45’+2′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Torino vanno al riposo sul 2-2. I granata passati per due volte in vantaggio con Karamoh (2′) e Sanabria (43′) si vedono puntualmente riprendere dai bianconeri a bersaglio con Cuadrado (16′) e Danilo (46′).

45’+1′ – GOL DELLA JUVENTUS! 2-2! I bianconeri ritrovano immediatamente la parità con Danilo a segno con un prepotente colpo di testa sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Di Maria. Il pallone, come rilevato dalla goal line technology, varca l’intera linea di porta dopo aver colpito il palo.

45’+1′ – Primo calcio d’angolo per la Juventus.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

43′ – GOL DEL TORINO! 1-2! I granata si riportano in vantaggio con un bel tocco in anticipo di Sanabria su Bremer sul primo palo in occasione di un traversone basso proposto dalla sinistra da Ilic.

42′ – Bremer anticipa Sanabria: rimessa in zona d’attacco per il Torino.

40′ – Torino pericoloso: Szczesny devia con bravura in angolo un colpo di testa di Sanabria destinato a insaccarsi sotto l’incrocio dei pali. Incornata generata da un traversone dalla sinistra di Rodriguez. Terzo corner per i granata.

38′ – Il Torino fa registrare una marcata supremazia per quanto concerne il possesso palla.

36′ – Potenziale opportunità da rete anche per la Juventus: un servizio di Di Maria si rivela leggermente troppo lungo per Rabiot.

35′ – Buongiorno non riesce di prima intenzione sul secondo palo a gestire un invito interessante di Ilic dalla sinistra.

34′ – Bel disimpegno difensivo di Djidji. Sul proseguimento dell’azione Sanabria commette fallo su Bremer.

33′ – Manovra con calma la Juventus.

32′ – Fallo commesso da Singo su Kostic.

31′ – Milinkovic Savic neutralizza in qualche modo una conclusione da fuori area di Vlahovic.

30′ – Secondo calcio d’angolo per il Torino.

28′ – Il direttore di gara sorvola su un recupero apparso falloso di Rodriguez su Fagioli.

27′ – Non si chiude un triangolo tra Buongiorno e Karamoh.

25′ – Un suggerimento in verticale di Karamoh si rivela irraggiungibile per Miranchuk.

24′ – Prolungata trama di gioco granata.

23′ – Cross impreciso di Di Maria: facile presa alta per Milinkovic Savic.

22′ – Possesso palla del Torino a centrocampo.

20′ – Gioco fermo per la sostituzione della sfera.

19′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Djidji su Fagioli.

18′ – Pressing alto portato da Rabiot su Buongiorno in difficoltà nel riavviare il gioco.

16′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-1! I bianconeri pervengono al pareggio con una conclusione in diagonale di Cuadrado deviata nei pressi della linea di porta da Rodriguez. Prezioso anche in questa circostanza il lavoro svolto sul versante di sinistra da Kostic autore del cross.

15′ – Prolungato possesso palla della Juventus.

14′ – Lancio di Kostic fuori misura.

13′ – Perde palla Ilic sulla trequarti bianconera.

12′ – Si spegne lontano dai pali granata un tentativo dalla distanza di Di Maria.

11′ – Un traversone basso di Kostic dalla sinistra è allontanato fuori area da Schuurs.

9′ – Kostic guadagna il fondo con bravura a spese di Singo, ma poi inciampa all’ingresso dell’area del rigore reclamando, invano e senza motivo, la concessione del penalty.

8′ – Singo non riesce a controllare sul secondo palo il calcio piazzato battuto malamente da Linetty.

7′ – Karamoh è fermato fallosamente da Danilo che nella circostanza rischia il “giallo”.

6′ – Manovra il Torino all’altezza della linea mediana del campo.

5′ – Rilevato un fallo in attacco di Fagioli su Ilic.

4′ – Possesso palla della Juventus sulla trequarti avversaria.

3′ – Check esaurito. Il gol è convalidato.

2′ – GOL DEL TORINO! 0-1! I granata si portano in vantaggio con una battuta da distanza ravvicinata di Karamoh sugli sviluppi di una sponda di Buongiorno. E’ in corso un check per un possibile fallo di mano.

2′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Torino.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Torino:

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Linetty, Rodriguez; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

Pre-Partita di Juventus – Torino:

Juventus contro Torino, all’ombra della “Mole Antonelliana”, una storia luccicante di trascorsi sta quindi per scrivere una nuova pagina.

Le due compagini giungono all’appuntamento di martedì 28 febbraio alle 20.45 allo “Juventus stadium” praticamente appaiate in classifica con la “Vecchia Signora“ ottava a 32 punti e il Torino nono con 31 ma con un andamento ben diverso nonostante la vicinanza in classifica.

Infatti la Juventus senza i 15 punti di penalizzazione sarebbe al secondo posto a quota 47 punti insieme a Inter e Milan.

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo un magico momento e dopo la sconfitta interna contro il Monza in campionato ha ottenuto 3 vittorie di consecutive battendo Salernitana, Fiorentina e Spezia contro le quali ha realizzato 6 reti mantenendo la porta di Szczesny inviolata.

E oltretutto i bianconeri stanno viaggiando a mille anche sugli altri due obiettivi in cui sono in corsa: l’Europa League dove si è sbarazzata della concorrenza dei francesi del Nantes in modo più che disinvolto e la Coppa Italia dove ha estromesso la Lazio qualificandosi in semifinale.

Il Torino di Ivan Juric ha invece un andamento un po’ zoppicante con un pareggio di rincorsa ottenuto contro la Cremonese seguito da una sconfitta contro il Milan.

Sulla carta, quindi, i bianconeri appaiono in questo momento decisamente più in forma anche per il notevole apporto realizzativo dell’argentino campione del mondo Angel Di Maria, decisivo sia contro i transalpini in Coppa sia contro lo Spezia l’ultimo turno di campionato.

Un’autentica forza della natura a cui il Torino cercherà invece di opporre i pungiglioni di Sanabria e Ilic.

La Juventus ritrova Pogba e Chiesa ma non potrà contare sullo squalificato Locatelli con Kean fuori dall’undici di partenza pensato da Allegri.

Il Torino avrà ai box lo squalificato Aina e Karamoh con il ritorno di Buongiorno nel reparto difensivo.

Precedenti e Statistiche di Juventus – Torino:

Quello che si appresta ad andare in scena è il derby di Torino numero 156.

Il bilancio parla finora di 75 affermazioni bianconere, 35 granata e 45 divisioni della posta.

Il primo atto dello storico derby del capoluogo piemontese è datato 13 gennaio 1907 e, in quell’occasione, fu il Torino a prevalere per 2-1 al Velodromo Umberto I.

La prima vittoria bianconera nella disfida torinese è invece del 17 gennaio 1909 quando, allo stadio di corso Sebastopoli, finì 3-1.