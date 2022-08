Diretta Streaming e Cronaca Live di Juventus – Roma 27-08-2022 ore 18:30

Cronaca Diretta e Streaming Live di Juventus – Roma 3° Giornata di Serie A, Sabato 27 Agosto 2022 ore 18:30

CRONACA 1° TEMPO:

Juventus – Roma: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Massimiliano Allegri e José Mourinho.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Probabili Formazioni di Juventus – Roma:

Allegri spera di recuperare Szczesny ma nel 4-3-3 in porta ci dovrebbe essere Perin. Davanti la solita difesa a quattro formata da De Sciglio a destra, Alex Sandro a sinistra e Danilo e Bremer centrali.

A centrocampo ci saranno Rabiot, McKennie e Locatelli. In attacco il tridente formato da Vlajovic al centro e ai lati Kostic e Cuadrado.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 ma dovrà fare a meno di Zaniolo infortunato e sposterà Pellegrini inserendo al suo posto a centrocampo Matric.

Davanti a Rui Patricio la linea difensiva a 3 è formata da Mancini, Smalling ed Ibañez.

Nella mediana al centro ci saranno Matić e Cristante mentre sulle corsie laterali Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Sulla trequarti Dybala affronta il suo passato e affiancherà Pellegrini alle spalle della punta centrale che sarà Abraham.

JUVENTUS 4-3-3: Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, McKennie, Kostic; Vlahovic. Allegri

ROMA 3-4-2-1: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Dove vedere Juventus – Roma in Diretta Tv e Streaming:

Juventus – Roma in programma Sabato 27 Agosto alle 18:30 sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Juventus – Roma tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Per vedere la partita Juventus – Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

La telecronaca di Juventus Roma è a cura di Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Juventus-Roma sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

Per vedere questo canale è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Pre-Partita di Juventus – Roma:

Precedenti e statistiche di Juventus – Roma:

Juventus e Roma si sono affrontate 196 volte. Le vittorie sono 85 a favore della Juve mentre 41 per la Roma. 50, invece, i pareggi. Lo scorso anno a vincere a Torino furono proprio i bianconeri per 1-0 con una rete di Moise Kean.