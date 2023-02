Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Milan 05-02-2023 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Milan, Posticipo della 21° Giornata di Serie A Domenica 5 Febbraio 2023 ore 20:45

CRONACA 2° TEMPO

61′ – Cartellino giallo per Leao per una sbracciata a Barella.

59′ – L’Inter rischia grosso in occasione di un rinvio errato con i piedi di Onana intercettato da Giroud: l’estremo difensore nerazzurro rimedia anticipando un possibile intervento di Diaz.

58′ – Primo tentativo a rete del Milan: cross di Theo Hernandez dalla sinistra e colpo di testa alto di Giroud.

57′ – Barella è fermato fallosamente da Leao.

55′ – Inter pericolosa: Lautaro Martinez, servito dal fondo da Dzeko, si vede respingere la sua conclusione indirizzata sul primo palo da Tatarusanu.

55′ – Doppio cambio nel Milan: Saelemaekers e Leao prendono rispettivamente il posto di Calabria e Origi.

54′ – Dimarco, servito da Lautaro Martinez, conclude sul fondo da posizione defilata.

53′ – L’Inter manovra con calma all’altezza della linea mediana del campo.

52′ – Pioli prepara l’ingresso di Leao e Saelemaekers.

51′ – Skriniar, nei pressi della linea laterale, non controlla un passaggio di Onana pressato al momento del rinvio da Giroud.

50′ – Possesso palla del Milan nella propria metà campo.

49′ – Cartellino giallo per Gabbia per gioco scorretto su Lautaro Martinez. Secondo ammonito nel Milan.

47′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Milan: Messias lascia il posto a Diaz.

CRONACA 1° TEMPO

47′ – Finisce il primo tempo. Inter e Milan vanno al riposo con i nerazzurri avanti per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Lautaro Martinez al 34′. Dominio nel possesso palla della compagine di Inzaghi (74% – 26%) contro un Milan incapace, anche dopo essere passato in svantaggio, di proporre una sola azione degna di nota.

45′ – Segnalato un minuto di recupero.

45′ – Calhanoglu cerca la via della rete dalla bandierina: Tatarusanu respinge.

45′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter.

44′ – Buon recupero di Lautaro Martinez su Messias.

43′ – Pallone perso malamente da Tonali in mezzo al campo.

42′ – Possesso palla del Milan a centrocampo.

41′ – Krunic subisce fallo da Lautaro Martinez.

39′ – Dimarco è fermato fallosamente da Calabria.

38′ – Origi si guadagna un calcio di punizione nella propria metà campo. Fallo commesso da Calhanoglu.

37′ – L’Inter continua a mantenere l’iniziativa del gioco.

36′ – Tonali subisce fallo da Calhanoglu.

34′ – GOL DELL’INTER! 1-0! Nerazzurri avanti con Lautaro Martinez a segno di testa sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Calhanoglu.

34′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter.

32′ – Cartellino giallo per Kalulu per gioco scorretto su Lautaro Martinez. Fallo tattico per porre fine a una ripartenza dell’Inter.

31′ – Forse per la prima volta si fa vedere il Milan nella metà campo avversaria.

31′ – Fallo commesso da Mkhitaryan su Theo Hernandez.

30′ – Potenziale opportunità per i nerazzurri generata da un traversone di Barella.

29′ – Punizione di Calhanoglu dalla trequarti e colpo di testa alto di Skriniar.

28′ – Barella è fermato fallosamente da Tonali.

27′ – Origi commette fallo su Skriniar.

25′ – Gabbia devia in angolo un tentativo a rete di Barella dal limite dell’area. Terzo calcio d’angolo per i nerazzurri.

23′ – Prolungato possesso dell’Inter contro un Milan che per il momento bada esclusivamente a difendersi.

22′ – Possesso palla del Milan nella propria metà campo.

21′ – Traversone impreciso di Calabria dalla destra.

21′ – Messias subisce fallo da Dimarco.

20′ – Segnalata una posizione irregolare di Dzeko.

20′ – Girous è anticipato di testa da Acerbi in occasione di un lancio dalle retrovie di Gabbia.

19′ – Un cross di Dimarco dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Tatarusanu.

18′ – Bastoni subisce fallo da Messias.

17′ – Tatarusanu controlla a terra un traversone dalla destra di Barella.

17′ – Manovra l’Inter con calma a centrocampo.

16′ – Si torna a giocare.

14′ – Proteste nerazzurre per un contatto in area rossonera tra Gabbia e Dzeko con il braccio. Sul proseguimento dell’azione Theo Hernandez subisce fallo da Darmian.

13′ – Manovra l’Inter sulla trequarti avversaria.

12′ – Barella è fermato fallosamente da Tonali.

11′ – Fallo commesso da Lautaro Martinez su Theo Hernandez.

10′ – Inter nuovamente pericolosa: cross di Skriniar dalla trequarti di destra e colpo di testa di poco a lato di Lautaro Martinez.

9′ – L’Inter continua a fa registrare una marcata supremazia a livello territoriale. Possesso palla dei nerazzurri che si aggira intorno all’80%.

8′ – Calhanoglu ci prova, senza fortuna, dalla distanza: pallone fuori.

7′ – Secondo corner per i nerazzurri.

6′ – Inter pericolosa: Tatarusanu devia con bravura in angolo una conclusione di Lautaro Martinez ben servito nella circostanza da Mkhitaryan.

5′ – Dimarco si vede respingere un tentativo a rete da Calabria.

4′ – Possesso palla dell’Inter all’altezza della linea mediana del campo.

3′ – Rilevato un fallo di Giroud su Acerbi.

2′ – Termina alto un tentativo da fuori area di Lautaro Martinez.

2′ – Buon recupero di Dimarco su Messias a centrocampo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Inter.

Inter – Milan: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

MILAN (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Gabbia; Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Giroud, Origi.

Probabili formazioni di Inter – Milan:

Simone Inzaghi schiererà la “sua” Inter con il classico 3-5-2. Solita linea con Skriniar-Acerbi-Bastoni in difesa. Dumfries e Dimarco agiranno sulle fasce, mentre in avanti ci sarà il tandem Lautaro Martinez e Dzeko.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Tonali, Krunic e Pobega agiranno a centrocampo. Saelemakers, Giroud e Leao formeranno il tridente d’attacco.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Lautaro Martinez, Dzeko.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Pobega, Saelemakers Giroud, Leao.

Dove vedere Inter – Milan in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter – Milan

Inter – Milan Data: Domenica 5 Febbraio

Domenica 5 Febbraio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Dazn

Dazn Streaming: Dazn, Tim Vision

Il big match della 21° giornata di Serie A vede di fronte a San Siro l’Inter di Inzaghi ed il Milan di Pioli per il Derby della Madonnina e sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Guarda Inter – Milan in Diretta Streaming su DAZN.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter – Milan potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

La telecronaca su Dazn sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter – Milan, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Pre-partita di Inter – Milan:

Sfida già cruciale per l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. La sfida di San Siro, in occasione della 21° giornata di campionato, promette spettacolo e gol.

L’Inter è reduce dalla vittoria per 1-2 contro la Cremonese allenata da Davide Ballardini.

I nerazzurri sono secondi in classifica e hanno conquistato 40 punti in 20 giornate di campionato.

Il Milan è reduce dalla sconfitta per 2-5 contro il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

I rossoneri sono terzi in classifica e hanno conquistato 38 punti in 20 giornate di campionato.

Per l’Inter non sono previsto cambi di formazione rispetto alle ultime uscite.

Il Milan dovrebbe schierare il 4-3-3, con Tonali, Krunic e Pobega a centrocampo.

Precedenti e statistiche di Inter – Milan:

Sono 177 i precedenti totali in Serie A fra Inter e Milan. Si registrano 67 vittorie dell’Inter, 56 pareggi e 54 vittorie del Milan. Il bilancio degli 88 derby di Serie A disputati in casa dell’Inter è favorevole ai nerazzurri vittoriosi in 33 occasioni a fronte delle 30 dei rivali. Il risultato di parità si è registrato in 25 occasioni. L’ultimo successo dell’Inter in “casa” risale alla stagione 2019/20: 4-2 in rimonta con reti di Brozovic, Vecino, De Vrij, Lukaku per i nerazzurri e di Rebic e Ibrahimovic per i rossoneri. L’ultimo pareggio in “casa” dell’Inter risale alla stagione 2016/17: 2-2 con i gol di Candreva, e Icardi da una parte e di Romagnoli e Zapata dall’altra. L’ultimo successo del Milan, in “casa” dell’Inter, risale alla scorsa stagione: 1-2 con la rete di Perisic per i nerazzurri e la doppietta di Giroud per i rossoneri.