Diretta Streaming e Cronaca Live di Inter – Atalanta 25-09-2021 ore 18:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Atalanta 6° Giornata di Serie A, Sabato 25 Settembre 2021 ore 18:00

Dopo la convincente vittoria in rimonta per 3-1 contro la Fiorentina, l’Inter affronta il primo big match stagionale in campionato.

A San Siro arriva l’Atalanta, nel secondo anticipo della 6° giornata di campionato sabato 25 settembre alle ore 18:00.

Cronaca 2° Tempo:

96′ – Finisce la partita. Inter e Atalanta chiudono al Meazza sul 2-2 un match spettacolare. I padroni di casa passati in vantaggio con Martinez (5′) subiscono il ritorno degli ospiti a segno con Malinovskyi (30′) e Toloi (38′) ma riescono nella ripresa a pervenire al pari con Dzeko (71′). In una gara giocata a viso aperto e con grande intensità da entrambe le contendenti si registrano 40 conclusioni. Da segnalare, in particolare, un palo di Malinovskiy (51′), un rigore fallito da Dimarco (86′) e un gol annullato a Piccoli (87′). Inter terza con 14 punti all’attivo, Atalanta quinta a quota 11.

96′ – Occasione Inter: termina a lato un colpo di testa di Dzeko sugli sviluppi di un cross di Sanchez dalla destra.

95′ – Segnalato un fuorigioco ospite.

91′ – Undicesimo corner per l’Atalanta.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero. Barella lascia il posto a Satriano.

87′ – Il direttore di gara, su segnalazione del VAR, annulla una rete dell’Atalanta messa a segno da Piccoli. Il gioco riprende con il decimo calcio d’angolo per gli ospiti.

87′ – Cartellino giallo per Simone Inzaghi.

86′ – Traversa! L’Inter fallisce il penalty: Dimarco si vede respingere dalla traversa il suo tentativo dagli undici metri. Si resta sul 2-2.

84′ – Il direttore di gara, su segnalazione del VAR, decreta un calcio di rigore in favore dell’Inter per un fallo di mano in area di Demiral.

82′ – Atalanta pericolosa: Handanovic devia in angolo una potente conclusione di Ilicic servito in verticale da Pasalic. Nono corner per gli ospiti.

81′ – Cambio nell’Inter: Sanchez subentra a Martinez.

80′ – Vecino è fermato fallosamente da De Ron.

78′ – Buona chiusura difensiva di De Vrij.

77′ – Gasperini esaurisce i cambi a sua disposizione inserendo Pasalic per Zappacosta.

75′ – Atalanta pericolosa: termina di poco a lato un rasoterra di Maehle servito al limite dell’area da Piccoli.

75′ – Ilicic è fermato fallosamente da Skriniar.

72′ – Continua a spingere l’Inter.

71′ – GOL DELL’INTER! 2-2! Dzeko sigla il pareggio per i padroni di casa ribadendo in rete da pochi passi una conclusione di Dimarco respinta da Musso.

70′ – Cambio nell’Atalanta: Maehle prende il posto di Palomino infortunato.

70′ – Cartellino giallo per Barella per gioco scorretto su Ilicic.

69′ – Problemi fisici per Palomino. Atalanta in dieci in questo momento.

68′ – Termina a lato un tentativo di Martinez servito in profondità da Dzeko.

67′ – Possesso palla dell’Atalanta.

64′ – Cartellino giallo per Zappacosta per gioco scorretto su Dimarco.

64′ – Ottavo calcio d’angolo per l’Atalanta.

63′ – Triplo cambio per l’Atalanta: Malinovskyi, Zapata e Pessina lasciano il posto a Ilicic, Piccoli e Djimsiti.

62′ – Palla-gol per l’Inter: Martinez sciupa una ghiotta opportunità ribadendo da pochi passi sul fondo una conclusione di Barella respinta da Musso.

61′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter salita notevolmente di tono dopo i cambi attuati da Inzaghi.

59′ – Inter pericolosa: Musso devia con bravura in angolo un’incornata di Vecino sugli sviluppi di un traversone dalla treuquarti di sinistra di Barella..

57′ – Triplo cambio per l’Inter: Dumfries, Vecino e Dimarco sostituiscono rispettivamente Darmian, Calhanoglu e Bastoni.

56′ – Occasione Inter: Palomino chiude a pochi passi dalla porta su Martinez. Secondo calcio d’angolo per i padroni di casa.

55′ – Apertura errata di Calhanoglu. Inzaghi prepara tre cambi.

53′ – L’Inter fatica a proporsi in avanti con efficacia.

51′ – Palo dell’Atalanta! Malinovskyi colpisce un montante su punizione. Sul proseguimento dell’azione Bastoni compie un ottimo intervento impedendo a Zapata la ribattuta vincente da pochi passi.

50′ – Decretato un calcio di punizione per l’Atalanta per un fallo di mano di Skriniar all’altezza del vertice sinistro dell’area.

49′ – Termina alta una conclusione da fuori area di Calhanoglu.

48′ – Palla-gol per gli ospiti: Palomino va vicinissimo al bersaglio di testa. Ospiti padroni del campo.

48′ – Atalanta pericolosa: Handanovic devia in angolo un tentativo da distanza ravvicinata di Malinovskyi servito da Gosens. Settimo tiro dalla bandierina per gli ospiti.

47′ – Buon intervento difensivo di Toloi su Martinez.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo. Inter e Atalanta vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 2-1. I padroni di casa avanti nel punteggio al 5′ con Martinez si vedono rimontare dagli avversari a segno con Malinovskyi al 30′ e con Toloi al 38′. Gara intensa. Occasioni per Dzeko, De Roon, De Vrij, Pessina e Gosens.

45′ – Occasione Atalanta: Gosens, ottimamente servito in area da Malinovskyi, fallisce la battuta.

43′ – Cartellino giallo per Calhanoglu per gioco scorretto su Freuler.

41′ – Sesto calcio d’angolo per l’Atalanta generato da un traversone di Gosens dalla sinistra deviato da Darmian.

38′ – GOL DELL’ATALANTA! 1-2! Toloi porta avanti gli ospiti ribadendo in rete da pochi passi una conclusione di Malinovskyi da fuori area respinta in qualche modo da Handanovic

37′ – Ottimo intervento difensivo di Palomino.

36′ – Palla-gol per l’Inter: De Vrij, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Barella, si fa trovare impreparato per la battuta a rete a pochi passi da Musso.

36′ – Primo calcio d’angolo per l’Inter.

35′ – Buona chiusura in area di Bastoni su Pessina.

34′ – Zapata è fermato fallosamente da De Vrij poco oltre la linea mediana del campo.

33′ – Buon recupero a centrocampo di Brozovic.

30′ – GOL DELL’ATALANTA! 1-1! Malinovskyi pareggia i conti con un gran tiro di sinistro da fuori area.

29′ – Un servizio in profondità di Freueler si rivela leggermente troppo lungo per Pessina.

28′ – Martinez è fermato fallosamente da Demiral.

27′ – Si spegne sul fondo un complicato tentativo di testa effettuato da Zapata su un traversone dalla destra di Zappacosta.

26′ – Occasione Atalanta: Pessina sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si vede deviare il suo tentativo da distanza ravvicinata da un ottimo intervento in scivolata effettuato da Brozovic. Quinto calcio d’angolo per gli ospiti che ora premono con una certa continuità ed efficacia.

26′ – Quarto corner per l’Atalanta generato da un traversone basso di Zappacosta deviato oltre la linea di fondo da Brozovic.

25′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo.

23′ – Atalanta pericolosa: termina di poco a lato un rasoterra di De Roon liberato al limite dell’area da un tocco di Zapata.

22′ – Un cross di Dzeko dalla sinistra è allontanato fuori area di testa da Palomino.

21′ – La punizione di Calhanoglu è respinta dalla barriera.

19′ – Cartellino giallo per Palomino per gioco scorretto su Dzeko. Punizione interessante per i padroni di casa. Cartellino giallo per Zapata per proteste.

19′ – Prolungato possesso palla dell’Atalanta.

17′ – Terzo tiro dalla bandierina per gli ospiti.

16′ – Atalanta pericolosa: Malinovksyi si vede deviare sul fondo un tentativo dal limite dell’area. Secondo calcio d’angolo per la compagine di Gasperini.

16′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Atalanta.

15′ – Buona chiusura difensiva di Palomino.

14′ – Pressing alto portato dall’Atalanta.

13′ – Handanovic controlla senza problemi in presa il calcio piazzato battuto dalla destra da Pessina.

12′ – Cartellino giallo per Bastoni per gioco scorretto su Pessina. Punizione per l’Atalanta sulla trequarti di sinistra.

10′ – Potenziale opportunità da rete per l’Inter: Dzeko fallisce il controllo al termine di uno scambio in area con Martinez trascinandosi il pallone oltre la linea di fondo.

9′ – Buona copertura difensiva di Calhanoglu su Gosens.

8′ – Si fa vedere l’Atalanta: termina a lato un rasoterra dal limite dell’area di Malinovskyi.

5′ – GOL DELL’INTER! 1-0! Lautaro Martinez porta in vantaggio i padroni di casa andando a segno con una bella battuta al volo a centro area sugli sviluppi di un cross dalla destra di Barella.

4′ – Cartellino giallo per Malinovskyi per gioco scorretto su Darmian.

3′ – Palla-gol per l’Inter: Dzeko, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Darmian prolungato di testa da Martinez, non riesce a coordinarsi al meglio per la battuta da ottima posizione: pallone a lato.

1′ – Buona chiusura difensiva di Toloi su Calhanoglu.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Atalanta.

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Zapata, Malinovskyi.

Inter – Atalanta dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming Live:

Partita: Inter – Atalanta

Inter – Atalanta Data: Sabato 25 Settembre

Sabato 25 Settembre Orario: 18:00

18:00 Canali TV: DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre

DAZN con Smart TV o canale 409 del Digitale terrestre Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Inter – Atalanta sarà visibile, a partire dalle 18:00 di sabato 25 settembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN.

Inter – Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l'app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l'applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Inter – Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi al sito ufficiale DAZN.

La telecronaca di DAZN sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Cronaca Diretta su Stadiosport:

Stadiosport offre la possibilità ai suoi lettori di seguire la diretta testuale del match tra Inter e Atalanta direttamente collegandovi su questa pagina.

Potrete leggere la descrizione dei goal e delle azioni salienti della partita dal calcio d’inizio al fischio finale.

Probabili formazioni di Inter-Atalanta:

Inzaghi deve fare a meno ancora di Vidal che non ha recuperato dall’affaticamento e di Sensi, oltre all’indisponibilità di Christian Eriksen. Correa dovrebbe essere convocato, dopo la botta rimediata contro il Cagliari. Difficile che il tecnico nerazzurro faccia turnover.

L’Inter scenderà in campo con il solito 3-5-2 con Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni. de Vrij e Skriniar. Centrocampo confermato con Calhanoglu, Brozovic e Barella. Perisic favorito a sinistra, ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries. In attacco ancora la coppia Dzeko e Lautaro Martinez.

Cambi invece per l’Atalanta che dopo il breve turnover visto contro il Sassuolo dovrebbe tornare alla formazione tipo. 3-4-2-1 con Musso tra i pali, Toloi, Djimsiti e Palomino in difesa. A centrocampo Freuler e de Roon con Maehle e Gosens sulle fasce. Davanti unica punta Zapata, con Malinovskyi e Pessina a supporto. In panchina Ilicic e Pasalic. Ancora indisponibile Muriel.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Dzeko

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens, Freuler, de Roon, Maehle, Pessina, Malinovskyi, Zapata

Pre-Partita di Inter – Atalanta:

L’Inter campione d’Italia che è seconda in classifica a pari merito col Milan a quota 13 punti affronta l’Atalanta di Gasperini che ha ottenuto 10 punti in 5 partite e viene dalla vittoria di misura contro il Sassuolo per 2-1.

Prima di pensare alla già fondamentale partita di Champions conto lo Shakhtar Donetsk di martedì, l’Inter è attesa da un altrettanto sfida importante in campionato, contro l’Atalanta.

Gli uomini di Inzaghi arrivano dal 3-1 in rimonta contro la Fiorentina e vogliono proseguire il percorso positivo. Gioco e carattere hanno contraddistinto la vittoria al Franchi, elementi che l’Inter dovrà ripetere per avere la meglio su un avversario ostico come gli orobici.

Atalanta che si è rimessa in carreggiata in campionato con le ultime due vittorie consescutive con Salernitana e Sassuolo, dopo che la squadra di Gasperini aveva iniziato bene con la vittoria con il Torino ma poi aveva fatto due passi falsi, venendo fermata sul pari contro il Bologna e sconfitta dalla Fiorentina.

Atalanta che ormai è una realtà forte del nostro campionato e che può contare su un impianto tecnico e tattico rodato negli anni.

Precedenti e statistiche di Inter-Atalanta :

Prima sfida stagionale tra Inter e Atalanta. Nelle due partite dello scorso campionato ci furono 1 pari e una vittoria interista. 1-1 a Bergamo, con il vantaggio di Lautaro Martinez annullato da Miranchuk. A San Siro 1-0 Inter con il gol vittoria firmato da Skriniar.

