Diretta Streaming e Cronaca Live di Inghilterra – Francia 10-12-2022 ore 20:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inghilterra – Francia, Quarti di Finale Mondiali Qatar Sabato 10 Dicembre 2022 ore 20:00

CRONACA 2° TEMPO

55′ – Occasione per la Francia: Rabiot impegna Pickford con una conclusione mancina dalla distanza.

54′ – GOL DELL’INGHILTERRA! 1-1! Kane riporta le sorti del match in parità trasformando impeccabilmente il penalty: spiazzato Lloris.

52′ – Rigore per l’Inghilterra! Il direttore di gara punisce con la massima punizione un chiaro intervento falloso in area francese di Tchouameni su Saka.

51′ – Un tentativo di Henderson da fuori area è respinto dal “muro” difensivo francese.

50′ – Segnalata una posizione irregolare di Giroud.

49′ – Giudicato falloso un intervento di Henderson su Mbappé.

49′- Rilevato un fallo di Saka.

47′ – Occasione per l’Inghilterra: Lloris devia in angolo una potente battuta da fuori area di Bellingham. Quarto corner per la nazionale dei Tre Leoni.

47′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inghilterra.

46′ – Cartellino giallo per Dembélé per gioco scorretto su Bellingham.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

45’+5′ – Finisce il primo tempo. Squadre al riposo con la Francia in vantaggio sull’Inghilterra per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Tchouameni al 17′. Occasioni per Kane.

45”+5′ – Theo Hernandez riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare ma soltanto per pochi secondi in quanto il direttore di gara dichiara chiusa la prima frazione.

45’+4′ – Gioco fermo per soccorrere Theo Hernandez rimasto dolorante a terra dopo un contrasto con Bellingham.

45’+3′ – Secondo calcio d’angolo per l’Inghilterra.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Un cross di Bellingham dalla sinistra è respinto fuori area da Varane.

43′ – Cartellino giallo per Griezmann per gioco scorretto su Walker.

43′ – Fallo commesso da Griezmann.

41′ – Dembélé interviene in modo falloso su Stones.

39′ – Mbappé, servito dalla sinistra da Theo Hernandez, conclude malamente a rete: pallone alto.

38′ – Mbappé è fermato fallosamente da Henderson sulla trequarti di sinistra.

37′ – Bellingham, pressato da Tchouameni, non riesce a controllare un lancio di Shaw.

36′ – Griezmann commette fallo su Foden.

36′ – Buona chiusura di Saka su Theo Hernandez.

35′ – Griezmann è fermato da Bellingham nei pressi della bandierina del corner.

34′ – Il direttore di gara sorvola su un sospetto intervento falloso di Theo Hernandez su Saka ai venti metri.

33′ – Rilevato un fallo di Griezmann.

33′ – Un’iniziativa di Mbappé è fermata da Walker.

32′ – Kane subisce fallo da Rabiot.

30′ – Rabiot sbroglia una mischia creatasi in area francese sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

29′ – Occasione Inghilterra: Lloris devia in angolo un potente tentativo da fuori area di Kane. Primo corner anche per la selezione diretta da Southgate.

28′ – Lento giro-palla dell’Inghilterra nella propria metà campo.

26′ – Check esaurito: il fallo è avvenuto fuori area e quindi il VAR non può intervenire.

25′ – Proteste inglesi per un contatto falloso di Upamecano ai danni di Kane all’ingresso dell’area di rigore francese. E’ in corso un check.

24′ – L’Inghilterra manovra con calma a centrocampo.

23′ – Buona reazione della nazionale dei Tre Leoni.

22′ – Inghilterra pericolosa: Lloris si oppone con bravura in uscita a Kane.

20′ – Lloris neutralizza senza particolari problemi il calcio di punizione piuttosto centrale di Shaw.

19′ – Saka è fermato fallosamente da Rabiot: punizione interessante ai venti metri per l’Inghilterra.

17′ – GOL DELLA FRANCIA! 0-1! Tchouameni porta avanti “les Bleus” sorprendendo Pickford con una conclusione improvvisa da fermo dalla distanza.

15′ – Dembélé non riesce a controllare un traversone leggermente troppo lungo dalla sinistra di Mbappé.

16′ – Upamecano sradica la sfera dai piedi di Saka.

13′ – Possesso palla della Francia all’altezza della linea mediana del campo.

11′ – Il primo tentativo a rete è della Francia: Pickford controlla agevolmente un colpo di testa centrale di Giroud sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Dembélé.

10′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Francia.

8′ – Lancio impreciso di Maguire che intendeva raggiungere Saka.

7′ – Prolungata trama d’attacco della Francia.

6′ – Segnalata una posizione irregolare di Maguire.

5′ – Foden subisce fallo da Dembélé.

4′ – Koundé respinge una conclusione di Foden dal limite dell’area.

3′ – Un tentativo di traversone di Kane dalla destra è respinto da Varane.

2′ – Buon rientro difensivo dell’Inghilterra in occasione di una ripartenza avversaria.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Francia.

Formazioni Ufficiali di Inghilterra – Francia:

Gareth Southgate manda in campo la sua Inghilterra con il 4-3-3 con Pickford in porta e davanti a lui Stones e Maguire centrali, Walker sulla fascia destra e Shaw a sinistra. A centrocampo Henderson, Rice e Bellingham. In avanti il tridente composto da Saka, Kane e Foden.

Didier Deschamps manda in campo la sua Francia con un 4-2-3-1 speculare agli inglesi con Lloris in porta e davanti a lui Varane e Upamecano centrali con Koundè a destra e Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo ci sono Rabiot e Tchouameni. In attacco Giroud punta centrale supportato da Dembélé, Griezmann e Mbappé.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Dove vedere Inghilterra – Francia in Diretta Tv e Streaming:

Il match tra Inghilterra e Francia in programma Sabato 10 dicembre alle ore 20:00 italiane allo stadio Lusail Iconic sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai Uno in chiaro ed in diretta Streaming su Rai Play.