Diretta Streaming e Cronaca Live di Francia – Marocco 14-12-2022 ore 20:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Francia – Marocco, Semifinale Mondiali Qatar Mercoledì 14 Dicembre 2022 ore 20:00

CRONACA 2° TEMPO

96′ – Finisce la partita. La Francia, vittoriosa su un coriaceo Marocco per 2-0, raggiunge in finale l’Argentina. Sfida intensa decisa dalle reti di Theo Hernandez (5′) e Kolo Muani (79′). Pali di Giroud ed El Yamik. L’atto conclusivo del Mondiale andrà in scena domenica 18 dicembre a Lusail alle ore 16. Il Marocco disputerà il giorno prima la finale per il terzo posto contro la Croazia ad Al Rayyan sempre alle ore 16.

95′ – Marocco pericoloso: Koundé si rende protagonista di un salvataggio sulla linea di porta sul tentativo da pochi passi effettuato da Hamed Allah. Pochi istanti prima Lloris si era opposto alla conclusione sul primo palo di Ezzaoulzouli.

94′ – Un tentativo a rete di Ounahi dal limite dell’area è respinto da Konate appostato sulla traiettoria.

93′ – Terzo calcio d’angolo per il Marocco.

93′ – Rilancio fuori misura di Theo Hernandez.

92′ – Efficace chiusura di Hakimi su Mbappé.

91′ – Apertura imprecisa a sinistra di Ounahi che intendeva raggiungere Attiat-Allah.

90′ – Saranno sei i minuti di recupero.

89′ – Ravvisata una posizione irregolare di Aboukhlal.

87′ – Hakimi non riesce a guadagnare il fondo a spese di Theo Hernandez.

86′ – Richiamato verbalmente Thuram dopo un intervento falloso.

85′ – Ziyech finisce con il trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di superare nell’uno-contro-uno Thuram.

84′ – Rilevato un fallo di Konate su Hamdallah. Punizione sulla trequarti di destra per il Marocco. Accenni di nervosismo al momento della battuta del calcio piazzato in una gara sin qui corretta. Il direttore di gara richiama all’ordine El Yamik e Varane.

83′ – Apertura a sinistra imprecisa di Amrabat.

83′ – Errore in fase d’appoggio di Griezmann.

82′ – Fallo commesso da Attiat-Allah su Griezmann.

81′ – Possesso palla del Marocco a centrocampo.

80′ – Colpo durissimo alle speranze di rimonta del Marocco.

79′ – GOL DELLA FRANCIA! 2-0! Kolo Muani, appena entrato, sigla da pochi passi il raddoppio francese approfittando di una sfortunata deviazione di Ezzalzouli sugli sviluppi di un tentativo a rete effettuato da Mbappé. Si tratta del terzo gol più veloce per un subentrato nella storia dei Mondiali.

78′ – Cambio anche nella Francia: Kolo Muani rileva Dembélé.

78′ – Cambio nel Marocco: Ezzalzouli fa il suo ingresso per Amallah.

77′ – Tiro-cross impreciso di Hamdallah dalla sinistra.

76′ – Potenziale opportunità per il Marocco generata da un’incursione in area francese di Amallah. Decisiva, nella circostanza, la chiusura di Koundé.

75′ – Griezmann subisce falla da Amallah.

74′ – Fofana, defilato a sinistra, cerca senza fortuna la via della rete: pallone a lato.

72′ – Fallo commesso da Amrabat.

71′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Thuram sugli sviluppi del calcio di punizione.

70′ – Thuram è fermato fallosamente da Dari. Solo un richiamo verbale per il difensore marocchino.

69′ – Ravvisato un fuorigioco di Mbappé che in ogni caso si era visto respingere il suo tentativo a rete in diagonale.

68′ – Thuram subisce fallo da Hakimi. Punizione sul versante di sinistra per la Francia.

66′ – Doppio cambio nel Marocco: Hamdallah e Aboukhlal prendono rispettivamente il posto di En Nesyri e Boufal.

65′ – Cambio nella Francia: Thuram subentra a Giroud.

63′ – La Francia fatica non poco in fase d’impostazione. Il Marocco mantiene quasi costantemente l’iniziativa del gioco.

62′ – Un traversone basso dalla destra di Boufal è allontanato fuori area da Griezmann.

61′ – Griezmann subisce fallo da Attiat-Allah.

60′ – Segnalato un fuorigioco di Mbappé sul servizio in profondità di Giroud.

59′ – La Francia accenna a un pressing alto per spezzare l’ottimo momento degli avversari.

58′ – L’avanti francese riprende regolarmente la sua posizione.

57′ – Problemi fisici per Mbappé.

56′ – Griezmann si rende protagonista di una chiusura inusuale nella propria area di rigore.

55′ – Forcing del Marocco alla ricerca del pareggio.

53′ – Occasione per il Marocco. Konate sbroglia, a pochi passi dalla linea di porta, una situazione pericolosa per la sua selezione generata da un traversone basso dalla sinistra di Attiat-Allah.

51′ – Il direttore di gara sorvola su un intervento falloso in scivolata di Amrabat su Mbappé all’ingresso dell’area di rigore.

50′ – Prolungato possesso palla del Marocco.

48′ – Tempestiva uscita bassa di Bounou ad anticipare Mbappé che, in scivolata, finisce per commettere fallo sull’estremo difensore del Marocco.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento del Marocco: Attiat-Allah al posto di Mazraoui.

CRONACA 1° TEMPO:

49′ – Finisce il primo tempo. Squadre al riposo con la Francia in vantaggio sul Marocco per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Theo Hernandez al 5′. Pali di Giroud per “Les Bleus” e di El Yamik per i “Leoni dell’Atlante”. Occasioni per Mbappé da una parte e per Ziyech dall’altra. Proteste del Marocco per la mancata concessione di un rigore per un più che sospetto intervento in area di Hernandez su Boufal.

48′ – Rilevato un fallo di Mbappé.

48′ – La punizione di Ziyech è allontanata fuori area da Lloris.

47′ – Boufal è fermato fallosamente da Fofana.

47′ – Un cross di Hakimi è respinto.

46′ – Secondo calcio d’angolo per il Marocco.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

44′ – Palo del Marocco! El Yamiq colpisce un montante con una splendida conclusione in rovesciata.

43′ – Primo calcio d’angolo per il Marocco generato da una chiusura di Konate su Hakimi.

41′ – Un lancio dalle retrovie di Koundé di rivela irraggiungibile per Dembélé.

40′ – Varane, sugli sviluppi del corner battuto dalla destra da Griezmann, cerca senza fortuna la deviazione vincente sul primo palo.

39′ – Secondo calcio d’angolo per la Francia.

36′ – Doppia palla-gol per la Francia: Mbappé si vede respingere il suo tiro da Ounahi quasi sulla linea di porta. Sul proseguimento dell’azione Giroud, ben servito da Tchouaméni, fallisce il bersaglio da ottima posizione.

35′ – Conclusione decisamente imprecisa di Fofana.

34′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Francia generato da un traversone basso dalla destra di Dembélé deviato da Mazraoui.

33′ – Segnalata una posizione irregolare di Giroud. Non sanziona una brutta entrata di Dari su Theo Hernandez in avvio d’azione.

32′ – Hakimi subisce fallo da Mbappé.

32′ – Efficace chiusura difensiva di Konate su En Nesyri.

31′ – Segnalata una posizione di Mazraoui.

29′ – Giroud subisce fallo da Amallah.

27′ – Cartellino giallo per Boufal per gioco scorretto su Theo Hernandez. Il Marocco reclama, invano, la concessione del calcio di rigore. Sussistono molti dubbi sull’interpretazione arbitrale: dalle immagini il fallo sembrerebbe essere infatti commesso in area di rigore da Theo Hernandez.

26′ – Ounahi è fermato fallosamente da Dembélé.

25′ – Ziyech subisce fallo da Konate.

23′ – Fallo commesso da Boufal.

21′ – Cambio forzato per il Marocco: Saiss, infortunato, cede il posto ad Amallah.

20′ – Rilevato un fallo di Mbappé.

19′ – Lloris controlla in presa alta un traversone dalla destra di Ziyech.

18′ – Problemi fisici per capitan Saiss sceso in campo non al meglio della condizione.

17′ – Palo della Francia! Giroud si vede respingere la sua potente battuta dal montante.

17′ – Occasione per il Marocco in contropiede: termina a lato una conclusione da posizione piuttosto defilata di Ziyech ben servito nella circostanza da Ounahi.

15′ – Buon aggancio al volo di Dembélé in occasione di un lancio dalle retrovie di Theo Hernandez.

15′ – Il calcio piazzato non dà esiti.

14′ – Hakimi è fermato fallosamente da Fofana. Punizione sulla trequarti di destra per il Marocco.

13′ – Apertura a sinistra imprecisa di Griezmann che intendeva servire Mbappé.

12′ – Manovra la Francia all’altezza della linea mediana del campo.

11′ – Segnalata una posizione irregolare di Mbappé.

10′ – Marocco pericoloso con una conclusione a giro dal limite dell’area di Ounahi deviata con bravura da Lloris.

9′ – Un servizio in profondità di Hakimi si rivela irraggiungibile per Ziyech.

8′ – Possesso palla della Francia a centrocampo.

6′ – Crolla nelle prime battute di gioco il piano difensivo del Marocco.

5′ – GOL DELLA FRANCIA! 1-0! Theo Hernandez porta avanti “les bleus” con una conclusione mancina in acrobazia sugli sviluppi di una conclusione di Mbappé respinto da Hakimi.

4′ – La Francia recupera la sfera. Fischi assordanti accompagnano la manovra della Selezione diretta da Deschamps.

3′ – Prosegue il giro-palla della Nazionale nordafricana.

2′ – Possesso palla del Marocco nella propria metà campo.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Marocco.

Formazioni Ufficiali di Francia – Marocco:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Theo Hernandez; Tchouaméni, Fofana; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

MAROCCO (5-2-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Dari, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Dove vedere Francia – Marocco in Diretta Tv e Streaming:

Il match tra Francia e Marocco in programma Mercoledì 14 dicembre alle ore 20:00 italiane allo stadio Lusail Iconic sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai Uno in chiaro ed in diretta Streaming su Rai Play.