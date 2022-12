Diretta Streaming e Cronaca Live di Argentina – Francia Finale Mondiale 18-12-2022 ore 16:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Argentina – Francia Finale Mondiali Qatar Domenica 18 Dicembre 2022 ore 16:00

CRONACA 2° TEMPO

88′ – Gioco fermo per soccorrere Alvarez e Rabiot protagonisti di uno scontro aereo.

87′ – Cartellino giallo per simulazione ai danni di Thuram.

86′ – Segnalato un fallo di Otamendi ai danni di Tchouameni.

84′ – Un traversone dalla sinistra si rivela leggermente alto per Kolo Muani.

83′ – L’Argentina sembra aver accusato il colpo.

81′ – GOL DELLA FRANCIA! 2-2! Mbappé pareggia i conti con una pregevole battuta al volo al termine di uno scambio con Thuram. Micidiale uno-due francese nel breve volgere di sessanta secondi firmato dall’asso del PSG.

80′ – GOL DELLA FRANCIA! 2-1! Mbappé accorcia le distanze andando a segno dal dischetto. Gara che si riapre.

79′ – Rigore per la Francia! Il direttore di gara decreta un penalty per “Les Bleus” per atterramento in area di Kolo Muani ad opera di Otamendi. Marciniak, sbagliando, non ammonisce il difensore argentino.

78′ – Possesso palla dell’Argentina a centrocampo.

76′ – De Paul è fermato fallosamente da Camavinga.

75′ – Mbappé chiuso sul versante di sinistra da una precisa chiusura di Romero.

74′ – Rilevato un fallo di Tchouameni su Romero.

73′ – Lloris controlla agevolmente una conclusione centrale e priva di potenza effettuata da Fernandez dal limite dell’area.

72′ – Doppio cambio per la Francia: Camavinga e Coman sostituiscono rispettivamente Theo Hernandez e Griezmann.

71′ – Occasione per la Francia: termina alto un tentativo di Mbappé dal limite dell’area.

70′ – Comoda chiusura per Theo Hernandez su De Paul che alla luce del grande ed efficace movimento svolto in entrambe le fasi appare comprensibilmente affaticato.

69′ – Rilevato un fallo di mano di Fernandez a centrocampo.

68′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Kuolo Muani sugli sviluppi del corner battuto dalla sinistra da Griezmann.

67′ – Secondo calcio d’angolo per la Francia.

66′ – Potenziale opportunità per la Francia: un traversone di Griezmann dalla sinistra attraversa tutto lo specchio della porta argentina.

65′ – Richiamo verbale del direttore di gara nei confronti della panchina argentina che reclamava un intervento con il braccio di Koundé.

64′ – Cambio nell’Argentina: Acuna rivela un brillante Di Maria.

63′ – Griezmann subisce fallo da Tagliafico.

63′ – Tempestiva uscita di Lloris ad anticipare Mac Allister in occasione di una ripartenza argentina.

62′ – Un traversone di Theo Hernandez dalla sinistra è respinto fuori area di testa da Romero.

60′ – Occasione per l’Argentina: Messi, pressato al momento della conclusione, non riesce a inquadrare il bersaglio al termine di una bella trama di gioco.

60′ – Segnalato un fuorigioco di Mbappé.

59′ – Lloris controlla a terra un tentativo da posizione defilata di Alvarez.

58′ – Altro fallo subito da De Paul. Rischia il giallo Mbappé.

58′ – Kolo Muani è chiuso da Tagliafico al momento dell’ingresso in area di rigore.

57′ – Kolo Muani è fermato fallosamente da Tagliafico.

55′ – Cartellino giallo per Rabiot per gioco scorretto su De Paul.

54′ – Emiliano Martinez, uscendo sulla propria trequarti di piede, rimedia a un retropassaggio impreciso di De Paul.

53′ – Terzo calcio d’angolo per l’Argentina.

52′ – Emiliano Martinez controlla in presa alta il tiro dalla bandierina di Griezmann.

51′ – Primo calcio d’angolo per la Francia.

49′ – De Paul, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Di Maria, chiama in causa Lloris con una battuta di prima intenzione ma centrale.

48′ – Palla persa da Thuram nei pressi della linea laterale.

47′ – Manovra la Francia nella propria metà campo.

46′ – Tempestiva uscita di Lloris ad anticipare un possibile intervento di Mac Allister.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

45’+8′ – Finisce il primo tempo. Squadre al riposo con l’Argentina in vantaggio per 2-0 sulla Francia. Decidono, per il momento, le reti di Messi su rigore (23′) e Di Maria (36′). Francia mai pericolosa nel corso di una prima frazione tenuta saldamente in pugno dall’Argentina.

45’+7′ – Cartellino giallo per Fernandez per gioco scorretto su Tchouameni.

45’+6′ – Il gioco ristagna in questa fase a centrocampo.

45’+4′ – Giro-palla della Francia all’altezza mediana del campo.

45’+3′ – Varane chiude su Alvarez messo in movimento da una giocata in verticale di Messi.

45’+2′ – Rilevato un intervento falloso di Theo Hernandez su De Paul in fase offensiva.

45’+1′ – Il direttore di gara sorvola su un contatto sulla trequarti francese tra Di Maria e Koundé.

45′ – Segnalati sette minuti di recupero.

45′ – Theo Hernandez è fermato fallosamente da Alvarez.

44′ – Possesso palla della Francia nelle propria metà campo.

42′ – Fallo commesso da Kolo Muani.

41′ – Doppio cambio nella Francia: Kolo Muani e Thuram prendono rispettivamente il posto di Dembélé e Giroud.

41′ – Di Marià subisce fallo da Koundé.

39′ – Buon recupero di Upamecano su Messi nei pressi della linea laterale.

38′ – Mac Allister subisce fallo da Koundé.

36′ – GOL DELL’ARGENTINA! 2-0! Di Maria sigla il raddoppio per l’Albiceleste finalizzando con freddezza una bella manovra corale rifinita da Mac Allister.

35′ – Possesso palla nella propria metà campo per l’Albiceleste.

33′ – L’Argentina continua a mantenere l’iniziativa del gioco.

32′ – Conclusione da dimenticare di Mac Allister dalla distanza: pallone in fallo laterale.

31′ – Traversone impreciso di Di Maria dalla sinistra.

30′ – Ravvisata una posizione irregolare di Messi sugli sviluppi del corner da lui stesso battuto.

29′ – Secondo calcio d’angolo per l’Argentina.

27′ – Messi subisce fallo da Theo Hernandez.

26′ – Giroud è fermato fallosamente sulla trequarti da Romero. Il difensore argentino, in questa circostanza, rischia il “giallo”.

23′ – GOL DELL’ARGENTINA! 1-0! Messi porta avanti l’Albiceleste trasformando impeccabilmente il penalty.

21′ – Rigore per l’Argentina! il direttore di gara decreta la massima punizione in favore dell’Albiceleste per atterramento in area di rigore di Di Maria ad opera di Dembélé.

21′ – Prolungato possesso palla dell’Argentina.

20′ – Segnalato un fallo in attacco di Giroud su Di Maria sugli sviluppi del calcio di punizione.

19′ – Theo Hernandez è fermato fallosamente da Romero all’ingresso dell’area di rigore.

17′ – Occasione per l’Argentina: termina lontano dai pali francesi un tentativo di Di Maria da ottima posizione.

16′ – Argentina più intraprendente nel primo quarto d’ora.

15′ – Ravvisata una posizione di fuorigioco di Di Maria.

14′ – Tempestiva uscita di Emiliano Martinez ad anticipare un possibile intervento di Mbappé.

13′ – Rilevato un fallo di mano di Alvarez.

12′ – Tchouameni si rende protagonista di un anticipo su Messi.

11′ – L’estremo difensore della Francia riprende regolarmente la sua posizione tra i pali. Si torna a giocare.

9′ – Gioco fermo per soccorrere Lloris rimasto contuso a terra dopo la carica subita da Romero sugli sviluppi del calcio d’angolo.

8′ – Il primo corner dell’incontro è in favore dell’Albiceleste.

5′ – Il primo tentativo a rete è dell’Argentina: Lloris neutralizza una conclusione potente ma piuttosto centrale di Mac Allister dal limite dell’area.

3′ – Segnalata una posizione irregolare di Alvarez.

1’ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Francia.

Formazioni Ufficiali di Argentina – Francia:

ARGENTINA (4-4-2) Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Mbappé, Griezmann, Dembélé; Giroud.

Dove vedere Argentina – Francia in Diretta Tv e Streaming:

La Finale Mondiale tra Argentina e Francia in programma Domenica 18 dicembre alle ore 16:00 italiane allo stadio Lusail Iconic sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai Uno in chiaro ed in diretta Streaming su Rai Play.