Diretta Streaming e Cronaca Live di Argentina – Australia 03-12-2022 ore 20:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Argentina – Australia, Ottavi di Finale Mondiali Qatar Sabato 3 Dicembre 2022 ore 20:00

Cronaca 1° Tempo:

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dall’Australia.

Argentina – Australia: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Lionel Scaloni e Graham Arnold:

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Gomez, Messi, Alvarez.

Australia (4-3-3): Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; Baccus, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, McGree.

Scaloni manda in campo la sua Argentina con il 4-3-3 con Dibu Martinez in porta e davanti a lui Romero e Otamendi centrali con Molina a destra e Acuna a sinistra. A centrocmpo c’è Enzo Fernandez in cabina di regia affiancato da De Paul e Mac Allister. Il tridente d’attacco è formato da Messi, Julian Alvarez e Papu Gomez con Lautaro Martinez e Dybala che partiranno dalla panchina.

Il Ct Arnold schiera la sua Australia con il 4-4-2 con Ryan in porta e davanti a lui Souttar e Rowles centrali con Degenek a destra e Behich a sinistra. A centrocampo ci sono Irvine e Mooy al centro con Leckie sulla fascia destra e Goodwin a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Duke e McGreee.

ARGENTINA (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez. Ct: Scaloni.

A disposizione: Armani, Rulli, Thiago Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Montiel, Palacios, Paredes, Pezzella, Guido Rodriguez, Tagliafico.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acuna.

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree. Ct: Arnold. A disposizione: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Baccus, Cummings, Deng, Devlin, Hrustic, Karacic, King, Kuol, Mabil, MacLaren, Tilio, Wright.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

Dove vedere Argentina – Australia in Diretta Tv e Streaming:

Il match tra Argentina e Australia in programma sabato 3 dicembre alle ore 20:00 italiane allo stadio Ahmad Bin Ali di Al Rayyan sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai Uno in chiaro ed in diretta Streaming su Rai Play.