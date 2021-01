Calciomercato Milan: idee Dia e Piatkowski, ma c’è anche il Napoli

Dia Piatkowski Milan. Il Milan continua a puntare a diversi giocatori in Francia. Tra gli ultimi sarebbe spuntato Boulaye Dia, attaccante dello Stade Reims che piace molto alla dirigenza rossonera. Sul franco-senegalese però ci sarebbe anche il Napoli. Per la retroguardia si pensa al polacco Kamil Piątkowski dello Raków Częstochowa.

Continuano i ritocchi per il Milan alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Inter. I rossoneri, nonostante la sonora sconfitta per 3-0 in casa contro l’Atalanta, si tengono stretto il primato del campionato. Sono ritornati campioni d’inverno dopo circa 10 anni approfittando anche dell’Inter bloccata ad Udine sullo 0-0. Il Milan, però, non vuole fermarsi e continua a sondare il terreno per tanti giocatori.

La Francia sembrerebbe essere meta ambita dai dirigenti rossoneri perché i giocatori seguiti provengono sempre dalla Ligue 1. Sfumate le trattative per Mohamed Simakan e Emmanuel Kouadio Koné, il Milan vira su altre alternative. L’ultimo nome in attacco è quello di Boulaye Dia centravanti dello Stade Reims che è un giocatore molto interessante.

Dia Piatkowski Milan, per l’attaccante il Napoli non molla

Boulaye Dia ha 24 anni e gioca titolare nello Stade Reims. Senegalese ma di cittadinanza francese, ha già giocato 60 partite con i Rossobianchi e ha realizzato 22 reti. Un bottino niente male per un giocatore della sua età. Il Milan sarebbe davvero interessato a lui e lo Stade Reims fissa il prezzo del cartellino. La cifra non sarà inferiore ai 15 milioni di euro.

Il suo contratto scade nel 2022 ma la concorrenza non manca. Oltre al West Ham, c’è anche molto forte il Napoli che vorrebbe tutelarsi dopo la partenza di Arek Milik e Fernando Llorente che è vicinissimo all’Udinese. Entrambe le squadre avrebbero avuto un colloquio con l’agente del giocatore ma difficile che possa partite già da ora.

La squadra francese, attualmente, è quattordicesima in campionato ad un posizione abbastanza tranquilla rispetto alla zona rossa. Il club francese, però, preferirebbe tenersi l’attaccante per non arrivare con l’acqua alla gola in caso di un’eventuale lotta per la salvezza. La trattiva, laddove si potesse concretizzare, sarebbe posticipata in estate.

Dalla Francia il Milan passa alla Polonia. Piace molto anche Kamil Piątkowski , difensore dello Raków Częstochowa. In patria non hanno dubbi: il Milan è in vantaggio sul difensore dell’Under 21 polacca. A confermare questa tesi è anche il giornalista Kacper Tomczy di TVP Sport che è sicuro del pressing rossonero sul polacco. Su Piątkowski ci sono anche altre due club di Serie A: Udinese e Atalanta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS