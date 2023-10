Deposizioni shock di Fagioli: 3 milioni di debiti, minacce e prestiti

Arrivano i primi dettagli sulle deposizioni che Nicolò Fagioli ha rilasciato alla Procura di Torino e al procuratore della Figc Giuseppe Chinè ed i dettagli sono sconvolgenti: il calciatore ha affermato di aver ricevuto minacce pesanti e di aver accumulato debiti per 3 milioni di euro.

Durante la sosta un altro caso scuote la Juventus: Fagioli ha vuotato il sacco – StadioSport.it

Ieri per Fagioli era stata emessa la sentenza per violazione dell’art.24 del CGS con la squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative e una ammenda da 12.500 euro.

Nei prossimi 7 mesi Fagioli non potrà partecipare agli allenamenti alla Continassa o giocare partite, anche amichevoli, oltre a non poter rappresentare la Juventus.

Nell’interrogatorio del 28 settembre alla Procura di Torino Nicolò Fagioli ha confessato che il periodo più brutto dove ha toccato il fondo è stato fra marzo e aprile 2023. In Sassuolo-Juventus del 16 aprile 2023 è stato sostituito dopo aver commesso un errore tecnico. All’uscita in panchina è scoppiato a piangere per i debiti. A settembre 2022 ammontavano a 250.000 euro e nella primavera 2023 erano arrivati oltre i 2,7 milioni di euro.

Nicolò Fagioli gli inizi e la dipendenza dalle scommesse

Ripercorrendo gli inizi della sua ludopatia Nicolò Fagioli nelle sue diposizioni ha detto di aver iniziato a scommettere a Tirrenia nel ritiro della Nazionale Under 21.

Fagioli avrebbe iniziato a scommettere proprio su consiglio di Sandro Tonali che gli avrebbe assicurato che i movimenti non erano tracciabili scommettendo su un sito estero non legale “icebet”.

Fagioli confessa che fu Tonali stesso a consigliarlo di registrare un account: “Non ricordo se fu lui a darmi le credenziali o se fui io a farlo direttamente contattando un referente, persona fisica, via WhatsApp. Inviai un messaggio a questo referente e mi rispose mandandomi username e password per poter iniziare a scommettere”.

Le giocate su questi siti esteri illegali sono senza limiti di importo. Su partite di Serie A come Torino-Milan del 30 ottobre 2022 o Champions League come Real Madrid-Inter aveva iniziato a perdere tanti soldi.

Su Torino-Milan del 30 ottobre 2022, puntò sul pareggio o sulla vittoria del Milan e la scommessa fu persa perché il match finì 2-1 per il Torino.

Circa 110.000 euro sulle piattaforme betarbet e specialebet.bet, circa 1,5 milioni di euro con la piattaforma illegale bullbet23.com, altri 1,3 milioni di euro con un altra piattaforma illegale spiega Fagioli con un debito che ad un certo punto arriva a sfiorare i 3 milioni di euro.

Le prime scommesse erano state sul tennis e poi dal settembre 2022 siccome doveva restituire ingenti somme a varie piattaforme per recuperare il denaro perso ha iniziato a scommettere anche sul calcio.

Fagioli ha dichiarato di non aver mai scommesso su partite della Cremonese e della Juventus, i due club nei quali giocava.

Fagioli inizialmente, come molti altri, aveva iniziato a scommettere come passatempo e per puro divertimento ma col tempo la sua è diventata una vera e propria ossessione tanto da accumulare debiti per un ingente somma vicina ai 3 milioni di euro.

Per cercare di recuperare non dormiva più la notte ed era ossessionato dalle scommesse.

Fagioli ha dichiarato di aver ricevuto anche una serie di minacce “Ti spezzo le gambe” gli aveva detto qualcuno a cui doveva del denaro.

La madre insospettita dai movimenti ha bloccato i conti del calciatore e a quel punto Fagioli impossibilitato ad utilizzare i suoi soldi ha iniziato a chiedere prestiti anche ai suoi compagni di squadra tra cui Dragusin e Gatti dai quali si era fatto dare 40.000 euro.

La madre era al corrente della sua dipendenza dal gioco e della sua ludopatia e quando militava nella Cremonese gli consigliò di andare al Sert per farsi curare e alcune volte ci era stato. Sembrava esserne uscito e poter fare a meno di scommettere. Successivamente a settembre 2022 aveva ripreso a giocare in modo compulsivo davanti alla tv su qualsiasi evento sportivo, calcio compreso anche Serie B e Lega Pro.

Il momento più brutto è stato a marzo-aprile 2023 nel match Sassuolo Juventus. Fagioli è stato sostituito da Allegri dopo un errore tecnico e quando era in panchina è stato inquadrato in lacrime. Il pensiero in quel momento ha affermato il calciatore andava ai debiti legati alle scommesse.