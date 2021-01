Calciomercato Juventus: Real Madrid su Demiral. Possibile scambio De Ligt-De Jong col Barcellona?

De Jong Juventus. Il Real Madrid è piombato su Merih Demiral ed è pronto ad offrire alla Juventus una cifra davvero importante. Intanto i contatti con la Spagna continuano visto che avanza l’idea di uno scambio importante. Il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul Matthijs De Ligt e potrebbe proporre uno scambio con Frenkie De Jong per arrivare al difensore bianconero.

In attesa di conoscere l’esito della trattativa per Gianluca Scamacca del Genoa, la Juventus guarda anche ai colpi futuri. A gennaio non ci saranno acquisto onerosi vista anche l’attuale situazione economica post quarantena nei club di Serie A. Una delle prime cose che la società torinese vorrà fare è sicuramente il riscatto di Weston McKennie.

Lo statunitense è arrivato in prestito dallo Schalke 04 e sta dimostrando grandi cose. Oltre al gol contro il Milan, il giocatore texano ha convinto la società bianconera anche nelle scorse partite. Sicuramente si potrà parlare di riscatto con il club tedesco che non sta affrontando un buon momento. Inchiodata all’ultimo posto in Bundesliga, la squadra di Gelsenkirchen non potrà trattenere il centrocampista.

De Jong Juventus , scambio clamoroso con De Ligt

La Juventus, però, non è sicura di riuscire a mantenere tutti i suoi talenti. Qualche giocatore dovrà pur uscire dalla Continassa. Intanto, secondo il portale turco Fanatik, ci sarebbero dei rumors che confermerebbero l’interesse del Real Madrid per Merih Demiral. Il turco non sarebbe indispensabile per Andrea Pirlo e si potrebbe trattare l’eventuale cessione.

L’ex Sassuolo è seguito dai blancos ma non solo. Anche l’Atlético Madrid, il Liverpool e il Leicester sono su di lui. Le Merengues sarebbe leggermente in vantaggio e, se l’offerta sarà vantaggiosa, la Juve sarà disposta a parlarne. La monetizzazione per Demiral sarebbe fondamentale in modo da poter ricercare, a giugno, anche un vice di Alvaro Morata.

Dalla Spagna arrivano altre voci che confermerebbero un’indiscrezione niente male. Il Barcellona avrebbe puntato al difensore bianconero Matthijs De Ligt. Per arrivare all’olandese avrebbe proposto, in cambio, Frenkie De Jong, un giocatore che è fondamentale Ronald Koeman. L’olandese sarebbe solo una suggestione ma i catalani ci pensano davvero.

I due difensori, tra l’altro, si conoscono perché entrambi hanno giocato nell’Ajax e sono molto legati. Questo potrebbe favorire una trattativa e De Ligt potrebbe convincere il centrocampista del Barça ad approdare a Torino.

La Juventus ha già fatto scambi con il Barcellona, per esempio quello tra Miralem Pjanic e Arthur e questo giocherebbe a loro vantaggio. Si tratterebbero solo di voci ma di un’eventuale trattativa se ne parlerà solo a stagione conclusa.

