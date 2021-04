Blackout DAZN Serie A: cos’è successo?

Ancora una volta DAZN è finito nell’occhio del ciclone. La piattaforma, domenica scorsa, ha avuto dei problemi durante il match delle 12:30 tra Inter e Cagliari. Molti abbonati non hanno potuto seguire la partita per via di un guasto dell’app. I problemi sono sussistiti rendendo impossibile anche la visione di Verona-Lazio delle 15:00. Preoccupa la situazione DAZN che per i prossimi tre anni avrà l’esclusiva della Serie A.

Continuano le critiche rivolte a DAZN. La piattaforma, in vigore in Italia dal 2018, è stata criticata fin dal suo esordio nella penisola. Molti erano gli abbonati che avevano dei problemi con la piattaforma di video streaming che ha trasmesso alcune partite di Serie A. La situazione, però, non sembra essere migliorata tanto che nello scorso turno di campionato c’è stato un vero e proprio blackout.

Durante il lunch match tra Inter e Cagliari, trasmesso proprio da DAZN, la piattaforma avrebbe avuto dei problemi rendendo impossibile la fruizione della partita. Questo ha scatenato l’ira di numerosi abbonati-tifosi che stavano seguendo l’incontro. Come se non bastasse, ciò si è ripetuto anche nella partita tra Verona e Lazio delle 15:00.

Problemi DAZN: colpa di un partner esterno

Dazn è immediatamente intervenuta in seguito alle segnalazioni, operandosi subito per risolvere i problemi. L’app, però, non sembra non aver funzionato solo in Italia ma anche nelle altre nazioni in cui essa è disponibile. Il malfunzionamento potrebbe essere riconducibile alla Comcast Technology Solutions, società del gruppo americano Comcast che possiede anche Sky.

La piattaforma, mediante il proprio profilo Twitter, si è scusata con tutti gli abbonati prevedendo un rimborso. Il presidente della Lega Paolo Dal Pino ha chiesto immediatamente spiegazioni. Brutti segnali in vista del futuro del campionato. Proprio DAZN, infatti, si è accaparrata i diritti della Serie A per il triennio 2021-24 .Lo scarso funzionamento preoccupa non poco i migliaia di tifosi per le prossime edizioni del campionato.

