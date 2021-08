DAZN arriva sul Digitale Terrestre, attivo il canale: ecco come sintonizzarlo

DAZN sbarca sul Digitale Terrestre. Da lunedì scorso è infatti presente al canale 409 del digitale terrestre DAZN Channel che trasmetterà le 7 partite per ogni turno di Serie A per cui possiede l’esclusiva.

La Serie A 2021-2022 prenderà il via sabato 21 agosto alle 18:30 con i due anticipi che vedranno in campo subito l’Inter campione d’Italia che affronterà il Genoa, e l’Hellas Verona che ospiterà il Sassuolo.

Per chi ha problemi di connessione a internet veloce e di streaming è arrivato sul digitale terrestre Dazn Channel al canale numero 409 il canale di Dazn per guardare le partite della Serie A senza internet e quindi non in streaming.

Dazn Channel nasce proprio per dare la possibilità a quegli abbonati che si trovano in luoghi in cui la connessione è lenta di guardare le partite di Serie A utilizzando l’antenna del digitale terrestre senza nessun bisogno di streaming evitando quindi rallentamenti a causa della rete internet.

Attenzione, il canale non sarà disponibile per tutti gli abbonati ma solo per quelli che vivono in zone senza una rete internet veloce.

La Serie A 2021-2022 si preannuncia ovviamente avvincente e tutte le partite del campionato saranno visibili su DAZN che ha l’esclusiva di 7 partite per ogni giornata e le altre 3 saranno trasmesse anche da Sky.

Dazn a marzo si è aggiudicata i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano per le prossime tre stagioni dal 2021 al 2024.

Una rivoluzione vera e propria quella realizzata dalla società di Perform che ha sottratto lo “scettro del potere” a Sky sui cui canali saranno comunque visibili, in co-esclusiva, tre partite per ogni turno di campionato (sabato 20:45, domenica 12;30, Lunedì 20:45).

Vedi anche: Dove vedere le partite di Serie A in TV su SKY e DAZN >>

Ma la novità più importante riguardante DAZN è quella sottolineata in apertura e cioè la comparsa, sul Digitale Terrestre, di DAZN Channel (numero 409), canale di backup della piattaforma di streaming presente nel Mux Cairo Due, che effettua le trasmissioni in HD alla risoluzione 1920×1080 pixel in H.264 con la codifica Nagravision.

Un accordo, quello con il gruppo Cairo che, stando a quanto emerso in rete negli ultimi giorni, costa a DAZN circa 3 milioni di euro all’anno. Ad ogni modo, va comunque detto che DAZN Channel non è un vero e proprio canale tv, ma solo un modo alternativo per usufruire del servizio della piattaforma in zone in cui non è presente internet ad alta velocità.

Coloro che vivono in zone bianche, vale a dire in zone in cui non arriva la fibra o il WI-FI, possono infatti utilizzare il Digitale Terrestre per accedere ai servizi di DAZN che continuerà invece ad essere disponibile solo tramite internet per tutti gli altri abbonati.

Quali partite trasmetterà Dazn Channel sul digitale terrestre:

Il potrete trovarlo sul numero 409 del digitale terrestre semplicemente facendo un aggiornamento dei canali con la ricerca automatica.



Sul digitale terrestre su DAZN Channel saanno trasmesse solo le 7 partite di Serie A per cui la piattaforma detiene i diritti esclusivi.

Su Dazn Channel gli abbonati che vivono in una zona dove non c’è una connessione veloce potranno vedere le 7 partite in esclusiva, mentre le altre tre saranno sulla piattaforma Dazn in streaming e su Sky.

Quindi le partite di sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e lunedì alle 20.45 che sono visibili anche su Sky non saranno trasmesse su DAZN Channel ma solo in streaming sull’applicazione Dazn.

A far chiarezza su tutta la faccenda ci ha pensato quindi Veronica Diquattro, AD di DAZN per Italia e Spagna che ha dichiarato:

Tutte le partite saranno trasmesse in streaming su tutto il territorio nazionale. Nelle zone bianche, in quelle in cui non arriva la fibra o il WI-FI, ci sarà la possibilità di utilizzare il digitale terrestre. DAZN ha infatti acquisito le frequenze dal gruppo Cairo e potrà garantire la visione della rete anche nelle zone più impervie. Si tratta di frequenze DTT utilizzabili solo per chi, in quelle zone, avrà a disposizione un decoder per il digitale terrestre.

