Ufficiale: D’Aversa nuovo allenatore della Sampdoria

Novità in panchina anche per la Sampdoria. Roberto D’Aversa sarà il nuovo tecnico blucerchiato che prenderà il posto di Claudio Ranieri. L’ex allenatore del Parma era già in orbita Sampdoria ma adesso sembra essere tutto fatto. Manca solo l’annuncio e D’Aversa potrà ricominciare una nuova avventura in Serie A.

Continua il valzer di panchine in Serie A. A cambiare tecnico è anche la Sampdoria. La squadra blucerchiata ha terminato il campionato con un ottimo nono posto. A traghettarla verso una salvezza molto tranquilla è stato Claudio Ranieri. Il tecnico ex Roma, però, non ha voluto continuare la sua avventura con i blucerchiati e a prendere il suo posto sarà Roberto D’Aversa.

L’allenatore abruzzese viene da un campionato tutt’altro che facile con il Parma. I crociati sono retrocessi da ultimi in classifica in una stagione davvero da dimenticare. Venne chiamato al posto di Fabio Liverani per una salvezza titanica che, però, non è stata raggiunta. D’Aversa, che aveva un contratto fino al 2022, ha dovuto rescindere con gli emiliani ed è riuscito a trovare un’intesa con la Sampdoria per il prossimo anno.

Sampdoria, D’Aversa contratto di due anni

Sarà dunque D’Aversa a prendere le redini di Ranieri. Con la rescissione, al tecnico spetta anche un incentivo di circa 750mila euro da parte del Parma. Questo ha permesso alla Sampdoria di accaparrarsi il tecnico per una cifra non tanto superiore. Finalmente la squadra di Massimo Ferrero avrà il suo nuovo tecnico. Il favorito sembrava essere Marco Giampaolo ma alla fine sarà D’Aversa a capo della squadra genovese.

