Darderi trionfa a Umago: terzo titolo stagionale per il tennista italo-argentino

Luciano Darderi ha conquistato il suo terzo titolo ATP del 2025, superando in finale lo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 6-3, 6-3 nell’ATP 250 di Umago. Il tennista italo-argentino ha dimostrato una superiorità tecnica impressionante, chiudendo l’incontro in appena un’ora e 27 minuti di gioco effettivo. Questa vittoria rappresenta un momento storico per il tennis italiano, poiché Darderi diventa il quarto giocatore azzurro nella storia a trionfare nel torneo croato, seguendo le orme di Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner, che si impose nel 2022.

La prestazione dell’azzurro è stata caratterizzata da una potenza di palla nettamente superiore rispetto all’avversario spagnolo, che pure aveva raggiunto la sua prima finale ATP in carriera. Nonostante le interruzioni causate dalla pioggia, che ha provocato alcuni ritardi e due stop durante il match, Darderi non ha mai perso la concentrazione, mantenendo sempre il controllo del gioco e imponendo il proprio ritmo fin dai primi scambi.

Il percorso verso la vittoria

La finale si è sviluppata secondo un copione che ha visto Darderi dominare sin dall’avvio del primo set. Dopo una fase iniziale equilibrata, l’azzurro ha piazzato il colpo decisivo nel sesto gioco, quando alla prima palla break disponibile ha scagliato un dritto vincente sulla linea che ha spezzato l’equilibrio. Quel break si è rivelato determinante per aggiudicarsi la prima frazione con il punteggio di 6-3, mettendo le basi per il successo finale.

Il secondo set ha seguito dinamiche simili, con Darderi che ha aumentato progressivamente la pressione sull’avversario spagnolo. Il break decisivo è arrivato nel quinto gioco, frutto di un intenso scambio sulla diagonale di rovescio che ha costretto Taberner all’errore. L’azzurro ha poi amministrato il vantaggio con grande maturità, chiudendo definitivamente i conti sul 5-3 con un ulteriore break che gli ha consegnato il titolo.

Un nuovo capitolo per il tennis azzurro

Con questo successo, Darderi si conferma il tennista italiano più prolifico della stagione, superando persino Jannik Sinner nel numero di tornei vinti nel 2025, pur considerando il diverso peso specifico delle competizioni. La vittoria croata, che segue i trionfi di Marrakesh e Bastad conquistato la settimana precedente, proietta l’italo-argentino al 35° posto del ranking mondiale, avvicinandolo sempre più al suo miglior piazzamento in carriera, la 32ª posizione.

Il tennista diventa così il quarto italiano nella classifica ATP, consolidando un movimento azzurro che vanta attualmente sette giocatori tra i primi cinquanta al mondo. Per l’Italia si tratta del 105° titolo dell’era Open e del settimo conquistato nel 2025, numeri che testimoniano la straordinaria salute del tennis nazionale. La prestazione di Darderi rappresenta non solo un successo personale, ma anche un ulteriore tassello nella crescita complessiva del movimento azzurro, che continua a distinguersi sui campi di tutto il mondo con risultati di prestigio e una profondità di rosa mai vista prima nella storia del tennis italiano.