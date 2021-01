Dalla Spagna, Sergio Ramos: “Non rinnovo col Real Madrid, vado al PSG con Messi”

Clamorosa indiscrezione di mercato riportata dal Chiringuito: maxi proposta del PSG per puntare alla Champions.

Sergio Ramos, bandiera del Real Madrid. Prossimo compagno di Messi al PSG?

Da rivali ad alleati? Questa è la domanda che tutti si pongono dopo che il Paris Saint Germain ha palesato l’interesse nei confronti dei capitani delle due squadre più dominanti del calcio spagnolo, non nascondendo l’ambizione di spendere tutto per vincere la Champions League, formando una rosa di autentici fenomeni.

Sia Sergio Ramos, che Lionel Messi sarebbero disposti a posare la fascia da capitano di blancos e blaugrana per ritrovarsi, clamorosamente, ad essere compagni di squadra al cospetto della Torre Eiffel parigina.

Il Paris Saint Germain, che ha contatti continui con l’entourage di Leo Messi, ha intensione di fare le cose in grande e, a Giugno, l’ambizione è quella di spendere cifre esorbitanti per ingaggiare sia l’argentino che lo spagnolo Sergio Ramos, aggiungendo ad una rosa che vanta campioni come Neymar, Mbappè, Di Maria, due dei calciatori più vincenti della storia.

La conferma delle intenzioni del club parigino, sembrano arrivare dalla Spagna, soprattutto nella sponda blanca di Madrid, in cui Florentino Perez avrebbe ricevuto un secco “no” dall’attuale capitano del Real, Sergio Ramos, riguardo il rinnovo del contratto che sarebbe avvenuto a cifre leggermente più basse rispetto alla richiesta del calciatore.

Secondo El Chiringuito, il dialogo tra Ramos e il presidente madrileno è stato inequivocabile con il difensore spagnolo che ha eclissato la proposta di rinnovo, rivelando che ascolterà qualsiasi offerta che arriverà visto che ha saputo che il PSG vuole creare una grande squadra composta da lui e Leo Messi.

Al Paris Saint Germain, Sergio Ramos ricaverebbe un ingaggio astronomico che andrebbe oltre i 15 milioni attualmente recepiti al Real Madrid e diventerebbe l’erede spirituale di Thiago Silva.

Tra trattative e interessamenti, che coinvolgerebbero anche giocatori come Donnarumma, Dybala e Cristiano Ronaldo; il PSG scopre le carte riguardo la volontà di acquistare Sergio Ramos e Messi, dichiarando a tutti che la Champions League 2022 deve essere portata a Parigi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS