Cistite e infezioni alle vie urinarie possono metterci K.O. e ostacolare le operazioni più semplici e l’allenamento. L’aiuto arriva dal D-Mannosio. Scopriamo cos’è e a cosa serve.

Le infezioni al tratto urinario si fanno sentire forte e chiaro con i loro sintomi specifici, dall’urgenza impellente di urinare alla minzione dolorosa fino alla febbre.

Il quadro sintomatologico delle infezioni alle vie urinarie non impedisce di svolgere le attività quotidiane, ma può rendere complicato fare qualsiasi cosa.

Per ritrovare l’equilibrio è necessario agire tempestivamente, magari usando l’integratore D-Mannosio o D-Mannose insieme o al posto dei normali antibiotici a seconda che si debba curare o prevenire l’infezione.

D-Mannosio: Proprietà

Il D-Mannosio (abbreviazione di destro mannosio) non è altro che uno zucchero semplice ricavato dal legno di betulla, faggio e larice.

Questo monosaccaride non è completamente estraneo al corpo, visto che l’organismo lo riceve attraverso la frutta e la verdura (es. pere, mele, mirtilli, arance, melanzane, pomodori e broccoli).

Tuttavia, contrariamente al saccarosio o al fruttosio, il destro mannosio non viene metabolizzato e trasformato in glicogeno dal corpo ma espulso attraverso l’urina.

A cosa serve il D-Mannosio? Il destro mannosio risulta particolarmente utile per combattere e/o prevenire le cistiti e le infezioni urinarie.

Come funziona il D-Mannosio

Il destro mannosio viene assorbito dall’intestino in poco tempo, finisce nel sangue e arriva a tutti gli organi, prima di essere eliminato attraverso le urine. Ma il D-Mannosio contro la cistite come funziona?

La sua funzione principale è impedire che i batteri responsabili dell’infezione si attacchino alla mucosa dell’uretra e della vescica.

Inoltre questo zucchero è capace di avvolgere anche le parti staccate dei batteri già ancorati alla mucosa, riducendone i danni.

Sostanzialmente il destro mannosio impedisce la penetrazione dei batteri nei tessuti e favorisce la loro espulsione attraverso l’urina.

Quali sono i vantaggi del destro mannosio?

La terapia antibiotica è l’unico modo per sconfiggere l’infezione alle vie urinarie, ma il trattamento potrebbe portare a scompensi nella flora batterica e all’arrivo della candidosi.

Al contrario il destro mannosio risulta un’integrazione completamente naturale in grado di rispettare la flora batterica e agire in modo mirato nel tratto urinario.

Questo zucchero semplice non sono non interagisce con altre parti del corpo ma, non essendo metabolizzato dal corpo, può essere usato anche dai celiaci e dai diabetici.

Quando prendere il D-mannosio per la cistite? Le persone affette da forme lievi di cistite e coloro che soffrono di recidive possono usare tranquillamente il destro mannosio.

Integratori di D-Mannosio: Tipi e come assumerlo

In commercio esistono diversi tipi di integratori di D-Mannosio in capsule e in polvere, ma conoscere i pro e i contro può aiutare a farsi un quadro completo della situazione.

Le capsule contengono X mg di destro mannosio (500-2000 mg), permettono un dosaggio preciso e facilitandone il trasporto. Inoltre sono insapore. Purtroppo potrebbero contenere additivi, potrebbero essere difficili da deglutire e richiedono più dosi per raggiungere l’eventuale dosaggio della polvere.

Al contrario la polvere di destro mannosio viene venduta in confezione o bustine di quantità diverse e risulta più gradevole al palato e più facile da deglutire. Tuttavia non è facile da trasportare o assumere fuori casa.

Come prendere il D-mannosio per la cistite? Il dosaggio andrebbe valutato in base alle necessità e alle indicazioni dell’esperto (o al massimo del produttore). In linea di massima vengono consigliati dosi da 2000 mg da prendere più volte al giorno.

D-Mannosio: Controindicazioni ed effetti collaterali

L’uso di D-Mannosio per la cistite e le infezioni urinarie è sicuro e ben tollerato, visto che lo zucchero naturale viene espulso dall’organismo attraverso l’urina.

Il corpo, non digerendo a livello intestinale il D-Mannosio, potrebbe incappare in effetti collaterali lievi e momentanei a livello gastrointestinale, come per esempio il meteorismo e la diarrea.

Tuttavia gli effetti collaterali durano soltanto qualche giorno perché l’assunzione regolare dell’integratore di D-Mannosio comporta la produzione di enzimi deputati alla sua digestione.

Qual è il D-mannosio migliore?

Non tutti gli integratori di destro mannosio sono uguali e valutare alcuni elementi può aiutare a trovare il prodotto giusto. Ecco come fare!

Tipologia – È possibile trovare D-Mannosio in bustine , in polvere o in capsule ma la scelta dipende dalle esigenze personali. Per questo è opportuno valutare i pro e i contro delle varie tipologie.

– È possibile trovare , in polvere o in capsule ma la scelta dipende dalle esigenze personali. Per questo è opportuno valutare i pro e i contro delle varie tipologie. Dosaggio – Il dosaggio varia in base al livello di infezione, rendendo più o meno efficaci le compresse e la polvere. Chiaramente andrebbe valutata anche la quantità del prodotto in quest’ottica.

– Il dosaggio varia in base al livello di infezione, rendendo più o meno efficaci le compresse e la polvere. Chiaramente andrebbe valutata anche la quantità del prodotto in quest’ottica. Sapore – Gli integratori hanno sapori diversi: le capsule sono insapore mentre la polvere ha un retrogusto al mirtillo. Tutto dipende dai gusti personali.

– Gli integratori hanno sapori diversi: le capsule sono insapore mentre la polvere ha un retrogusto al mirtillo. Tutto dipende dai gusti personali. Ingredienti extra – Non solo D-Mannosio puro . Esistono prodotti che combinano il destro mannosio con altri ingredienti in grado di potenziarne l’azione benefica. Qualche esempio? La vitamina C, la vitamina D, il selenio, l’estratto di mirtillo e il dente di leone.

– Non solo . Esistono prodotti che combinano il con altri ingredienti in grado di potenziarne l’azione benefica. Qualche esempio? La vitamina C, la vitamina D, il selenio, l’estratto di mirtillo e il dente di leone. Prezzo – Il prezzo di un integratore di D-Mannosio dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma solitamente l’acquisto online rappresenta un’opportunità.

Migliori integratori di D-Mannosio su Amazon

Integratore D-Mannosio: qual è il migliore? Semplicemente il prodotto che per caratteristiche e budget risponde meglio alle esigenze personali.

Per il resto è possibile acquistare un integratore di destro mannosio in farmacia, nei negozi specializzati oppure online.

Il catalogo Amazon offre alcuni degli integratori migliori in commercio e sostiene la scelta attraverso informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per aiutarvi nella ricerca dell’integratore D-Mannosio migliore su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati.

