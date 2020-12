CSKA Sofia – Roma 1-3, le parole di Fonseca: “Vogliamo andare più avanti possibili. Alcuni errori sono da non fare”

Paulo Fonseca si presenta ai microfoni dopo la sconfitta contro il CSKA Sofia nell’ultima giornata dei gironi di Europa League. Il tecnico evidenzia gli errori ma “perdona” i giovani alla prima esperienza.

La spedizione bulgara della Roma si è dimostrata più amara del previsto. Nonostante fosse una partita dove nulla, ai fini della qualificazione, era in gioco, la prestazione generale della squadra giallorossa è stata poco convincente soprattutto dal punto di vista mentale.

I tanti giovani e i tanti errori in mezzo al campo, paradossalmente compiuti da alcuni dei giocatori più esperti, hanno spianato la strada agli avversari che si sono ritrovati, spesso e volentieri a tu per tu con il portiere capitolino.

Fonseca, in conferenza stampa, ha evidenziato una certa soddisfazione e positività per i vari giovani che oggi sono stati impiegati dal primo minuto. In particolar modo per Milanesi, autore del suo primo gol con la prima squadra, che ha dato molti interessanti indizi per il futuro. Il centrocampista 2002 ha giocato una buonissima partita, al di la del gol, e ha dimostrato all’allenatore portoghese che può ritagliarsi uno spazio in rosa. Bene anche Bamba, elogiato dallo stesso allenatore.

L’ambizione, come evidenzia Paulo Fonseca, è quella di andare più avanti possibile in Europa League non sbilanciandosi sulle vere ambizioni della squadra.

Nonostante ciò, la squadra ha reagito male durante questi novanta minuti e Fonseca tiene a rimarcare la poca concentrazione dei suoi. Il CSKA Sofia ha giocato una partita ordinata e ha fatto male nei momenti in cui la Roma è apparsa spaesata ed è proprio questi black out che Fonseca non vuole più vedere.

In conferenza ha parlato di errori da non ripetere, specie in vista del proseguo di questa competizione.

Intanto la testa torna al campionato dove Pellegrini e Veretout torneranno a comporre il centrocampo.

