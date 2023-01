Crypto.com Recensioni Opinioni e Bonus Piattaforma Criptovalute

Crypto.com è uno dei più importanti operatori al mondo nel settore delle criptovalute. Anzi, a dar retta alla sua home page, è la piattaforma criptovalutaria leader al mondo, utilizzata già da più di 70 milioni di persone in tutto il Pianeta, punto di riferimento per la compliance e le certificazioni, vero colosso globale per la sicurezza e la qualità dei servizi.

Con un biglietto da visita così prestigioso, non potevamo certamente non soffermarci su questo operatore attraverso una recensione completa. In questa guida a Crypto.com troverai tutto quello che ti serve sapere sul player criptovalutario e su come puoi sfruttare le sue numerosissime funzionalità.

App Crypto.com: comprare e vendere criptovalute

Considerato che su Crypto.com puoi fare davvero tantissime cose, entriamo subito nel vivo della nostra recensione completa a questo operatore ricordando che il cuore pulsante della sua proposta è rappresentato dall’app Crypto.com, un software pratico e potentissimo con cui comprare e vendere Bitcoin e altre 250 criptovalute, scambiandole tra di esse o con più di 20 valute fiat.

L’app Crypto.com, disponibile per tutti i principali sistemi operativi, si può utilizzare con grandissima facilità: in pochi tap sul display del tuo smartphone sarai infatti in grado di gestire e spendere i tuoi fondi con grandissima professionalità e convenienza. Le operazioni sono infatti effettuabili pagando le più basse commissioni oggi disponibili sul mercato, attraverso carte di debito e credito e trasferimenti bancari.

Carta Metal Visa Crypto.com

Molti operatori sarebbero già lieti a proporre un servizio di qualità come quello dell’app dell’operatore, con cui comprare e vendere criptovalute. Crypto.com, in realtà, fa molto di più, proponendo alla propria clientela una gamma di servizi davvero invidiabile, che non mancherà di stupire per ampiezza e qualità.

Uno dei prodotti migliori e più apprezzati è ad esempio rappresentato dalla Carta Metal Visa, uno strumento di pagamento disponibile in cinque diverse versioni, con tantissimi vantaggi e un cashback che può arrivare fino al 5% degli acquisti.

La carta funziona come una prepagata su circuito Visa, permettendo pertanto a tutti gli utenti di effettuare operazioni di prelevamento e di pagamento, anche online. Per richiederla è sufficiente mettere in stake dei token CRO per almeno 180 giorni.

Per far ciò:

Apri qui sul sito ufficiale di Crypto.com un account

Completa la registrazione e l’identificazione

Acquista i token CRO e depositali nel tuo wallet (l’importo dei token influenzerà anche il tipo di carta di pagamento che puoi richiedere)

Una volta maturati i requisiti, vai nella tab Card della tua app e scegli la tua carta preferita

Premi il pulsante Stake CRO e segui le istruzioni a video

Attenti fino a quando arriverà la notifica della spedizione della tua carta!

Crypto Earn, guadagna sulle tue criptovalute

Le buone notizie non sono però finite qui. Crypto.com permette infatti ai propri utenti di guadagnare sulle criptovalute detenute sul wallet, con il servizio Crypto Earn.

Utilizzarlo è molto facile: è infatti sufficiente effettuare uno stake di token CRO (il token ufficiale di Crypto.com) e detenere la criptovaluta desiderata su cui ottenere interessi.

Facciamo un esempio.

Ipotizziamo di avere uno stake di CRO inferiore a 3.500 euro e, contemporaneamente, voler investire in BTC un importo di 5.000 dollari. In questo caso, Crypto.com riconoscerà al cliente un interesse dell’1,60%, pari a 80 dollari annui, con un reward di 1,54 dollari per settimana, accreditati sul proprio conto con tale periodicità.

Gli altri servizi di Crypto.com

I servizi che Crypto.com eroga nei confronti dei propri clienti non sono certo finiti qui.

Per esempio, Crypto.com propone alla propria clientela una piattaforma per il trading di NFT, garantendo la possibilità di partecipare all’arte digitale con la compravendita di token non fungibili. Ancora, prevede un servizio Pay che permetterà di effettuare pagamenti e trasferimenti di denaro con un solo clic. E, infine, un innovativo servizio di credito che permetterà di utilizzare come collaterale i tuoi wallet in criptovalute per avere disponibilità finanziaria immediata!

In aggiunta a questi, Crypto.com garantisce ai propri clienti dei servizi di trading avanzati. Si pensi, a titolo di esempio, al sistema per il business e ai wallet per la finanza decentralizzata, così come ai wallet desktop e al trading a margine e con derivati.

Formazione con Crypto.com: tutto l’apprendimento che desideri

Tra gli altri elementi che abbiamo apprezzato di più dell’offerta di Crypto.com rileviamo anche un ricchissimo centro di formazione, comprensivo di tutto il materiale didattico che potresti voler disporre per migliorare le tue competenze in materia di criptovalute, DeFi e NFT.

Tutto il materiale didattico è disponibile gratuitamente, comprese le analisi e le ricerche eselcusive periodicamente aggiornate per essere sempre informato su ciò che avviene nell’ecosistema criptovalutario.

Come aprire un conto su Crypto.com

Aprire un conto gratis su Crypto.com è molto semplice. Tutto quello che devi fare è infatti accedere a questo sito e poi scaricare l’app su Google Store (se hai uno smartphone Android) o su App Store (se hai un dispositivo iOS), seguendo le brevi istruzioni a video.

Ti sarà richiesta la compilazione del form iniziale e la fornitura di una copia dei documenti personali. Completa il questionario KYC e tieniti pronto: entrare nel mondo delle criptovalute dalla porta principale non sarà mai stato così semplice!

Crypto.com: come avere un bonus di 25 dollari GRATIS subito!

Crypto.com mette a disposizione di tutti i suoi nuovi clienti un bonus di 25 dollari gratis in CRO, la criptovaluta ufficiale di Crypto.com, direttamente sul proprio wallet. Ma come si ottiene?

Ti basterà seguire queste indicazioni:

registra il tuo conto gratis su Crypto.com qui Inseriti il referral code: 4dcmuca93c inserisci la tua email e clicca su non sono robot clicca su Submit scarica l’app e verifica la tua identità richiedi la carta VISA Metal gratuita di Crypto.com

Terminati questi brevi cinque passaggi, otterrai il bonus di 25 USD istantaneamente!