Crotone-Spezia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 12-12-2020

L’Ezio Scida ospiterà uno dei match principali dello scontro salvezza. Sabato 12 dicembre, ore 15:00, le neopromosse Crotone e Spezia scenderanno in campo per ottenere 3 punti fondamentali. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky.

Giornata 11 Serie A

Sabato 12 Dicembre, ore 15:00, lo stadio Ezio Scida di Crotone ospiterà una delle partite più importanti per quanto riguarda la corsa per la permanenza in Serie A. Crotone e Spezia si sfidano con umori totalmente differenti ma con la consapevolezza che ottenere 3 punti durante questa sfida potrebbe davvero dare una svolta al discorso salvezza.

Dopo 10 partite i padroni di casa non sono ancora riusciti a festeggiare i primi tre punti del loro ritorno in Serie A e la panchina di Stroppa sembra in una posizione critica.

I pitagorici posseggono il peggior attacco e la peggior difesa del campionato e i numeri messi in mostra durante l’inizio di questa stagione sono totalmente insoddisfacenti se si vuole puntare alla salvezza. Dopo gli unici due squilli della stagione (paradossalmente ottenuti contro le due formazioni di Torino), il Crotone ha inanellato una serie di pessimi risultati che non fanno troppo sperare.

Ciò è dovuto anche alla grave difficoltà di trovare la via del gol: sono 4 partite consecutive che i rossoblu non timbrano il cartellino!

Lo Spezia, invece, ha una situazione ben diversa. Nonostante la sconfitta contro la Lazio, i bianconeri riescono sempre a mostrare un gioco ottimale e di importante caratura.

Italiano non possiede in rosa degli assoluti campioni ma la capacità di voler giocare qualsiasi partita a viso aperto rende la proposta tattica dello Spezia una delle più interessanti ed ambiziose, specie considerando le difficoltà degli infortuni.

Galabinov, dopo un buon inizio di stagione, sarà out fino a Gennaio e a lui si è aggiunta anche la defezione, meno grave, di Pobega. Due dei gioielli dello Spezia sono ai box, ma l’assenza non sembra sentirsi.

M’Bala Nzola sta stupendo tutti per la sua capacità di mantenere, da solo, l’attacco dello Spezia e si è dimostrato efficace anche in zona realizzativa. Il centrocampo, invece, può contare sulla qualità di Ricci ma anche sulle buone prestazioni di Estevez e Maggiore.

Dopo il Benevento, lo Spezia vuole sorprendere un’altra neopromossa, ma il Crotone non può assolutamente fallire.

Come vedere Crotone-Spezia in Diretta TV e Streaming

M’Bala Nzola, punta di diamante dello Spezia

Sarà possibile vedere il match tra pitagorici e bianconeri tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Crotone-Spezia

I padroni di casa scenderanno in campo con l’ormai classico 3-5-2. Dubbi per Stroppa riguardo il tridente difensivo: Luperto dovrebbe partire titolare mentre gli altri due posti sono contesi da Cuomo, Marrone, Golemic e Magallan con i primi due attualmente favoriti.

Nessuna novità in attacco dove saranno presenti Simy e Junior Messias.

Vincenzo Italiano confeziona il solito 4-3-3 per il suo Spezia. L’assenza di Pobega spinge l’allenatore dei bianconeri a credere ancora in Estevez, che male non sta sfigurando durante le ultime uscite. Inamovibile, ormai, la punta Nzola.

Probabili Formazioni di Crotone-Spezia

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Vulic, Benali, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Marchizza Estevez, Ricci; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Precedenti e statistiche di Crotone-Spezia

Durante gli ultimi 6 precedenti tra queste due squadre (che si sfideranno per la prima volta in Serie A), lo Spezia si è imposto 3 volte; 2 affermazioni per il Crotone e un pareggio.

26/01/2020 Crotone-Spezia 1-2 è l’ultima partita tra entrambe le squadre.

Il Crotone occupa l’ultima posizione in classifica generale, classifica gol fatti e classifica per la porta meno battuta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS