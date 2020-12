Crotone-Napoli Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 06-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Crotone-Napoli sfida, in programma domenica alle 18:00, valevole per la 10° giornata di campionato in Serie A. Si gioca allo Stadio Ezio Scida di Crotone.

Il pareggio in Olanda contro l’AZ Alkmaar di Arne Slot ha rimandato la qualificazione del Napoli ai sedicesimi di finale di Europa League alla settimana prossima quando al San Paolo giungerà la Real Sociedad di David Silva che ieri non è andata oltre il pareggio contro il modesto Rijeka di Simon Rozman. Prima di pensare alla sfida con gli spagnoli però, occorre che la squadra di Gennaro Gattuso metta la giusta concentrazione sulla sfida che dopodomani la vedrà opposta, sul campo dell’Ezio Scida, al Crotone di Giovanni Stroppa.

I partenopei sono reduci dalla schiacciante vittoria per 4-0 contro la Roma di Paulo Fonseca mentre i rossoblu, ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie, vengono da due sconfitte consecutive contro Lazio (0-2) e Bologna (1-0). Elemento curioso è il fatto che i due punti conquistati fin qui dai pitagorici sono stati ottenuti grazie ai pareggi con le due squadre di Torino: 1-1 con la Juventus lo scorso 17 ottobre e 0-0 col Toro l’8 novembre.

Crotone-Napoli, 10° giornata Serie A, 06-12-2020.

Le ultime sulle formazioni di Crotone e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Stroppa dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cordaz in porta. Davanti a lui, Magallan, Marrone e Luperto. Centrocampo a cinque con Molina, Petriccione, Benali, Vulic e Reca. In attacco il duo formato da Messias e Simy.

Gattuso dovrebbe invece schierare i suoi con il consueto 4-3-3. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Bakayoko e Zielinski. Davanti il tridente costituito da Lozano, Mertens e Insigne.

Probabili formazioni Crotone-Napoli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.

Come vedere Crotone-Napoli in diretta TV e streaming

Crotone-Napoli, in programma alle 18:00, sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Serie A. Via streaming invece, il match tra rossoblu e azzurri sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Crotone-Napoli

La radiocronaca di Crotone-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Crotone e Napoli sono complessivamente 8 (4 in Serie A e 4 in Serie B) con un bilancio che sorride largamente agli azzurri che guidano la contesa con 6 vittorie a fronte di un solo successo dei calabresi. Un pareggio. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 2-1 del San Paolo datato 20 maggio 2018, mentre l’ultimo match allo Scida è del 29 dicembre 2017: in quell’occasione un gol di Hamsik bastò agli uomini di Sarri per avere la meglio su quelli di Zenga.

Anche le due sfide della stagione precedente videro il Napoli vittorioso sia all’andata (1-2 il 23 ottobre 2016) che al ritorno (3-0 il 12 marzo 2017). Per trovare l’unica vittoria crotonese, tra l’altro interna, bisogna invece tornare alla Serie B 2006-2007 e precisamente al 2-1 del 17 marzo 2007. Lo 0-0, sempre in Serie B, dell’11 novembre 2001 (si giocava al San Paolo) rappresenta infine, ancora oggi, l’ultimo, nonché unico pareggio tra le due compagini.

