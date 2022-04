Cronaca Diretta Torino – Milan e Streaming Live 10-04-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Torino – Milan – 32° Giornata di Serie A, Domenica 10 Aprile 2022 ore 20:45

Torino-Milan, 32° Giornata

Cronaca 2° Tempo:

97′ – Finisce la partita. La capolista Milan, come era accaduto in casa contro il Bologna, non va oltre uno 0-0 esterno contro il Torino. Occasioni per Vojvoda e Belotti da una parte; per Calabria, Leao e Tonali dall’altra. Il decimo risultato utile consecutivo (quinta gara senza incassare reti) consente al Milan di salire a quota 68 e portare conseguentemente a due le lunghezze di vantaggio in classifica su Napoli e Inter che deve recuperare il match di Bologna. Quinto pareggio interno per il Torino undicesimo con 39 punti all’attivo.

97′ – Il calcio di punizione di Hernandez è respinto dalla barriera. Ammonito Pioli.

96′ – Fallo di Bremer su Hernandez. Punizione per il Milan.

94′ – Un tentativo di Seck da fuori area, smorzato da una deviazione, è controllato senza problemi da Maignan.

92′ – Messias si vede chiudere da Bremer al momento della battuta.

91′ – Quarto calcio d’angolo per il Milan generato da un tentativo a rete di Giroud deviato da Buongiorno.

91′ – Segnalato un fuorigioco di Seck.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – Termina alto un tentativo da fuori area di Messias.

88′ – Maignan controlla un traversone dalla desta di Seck.

87′ – Rilevato un fallo di Pellegri su Tomori. Cambio precauzionale nel Milan: Gabbia prende il posto di Tomori.

85′ – Doppio cambio nel Torino: Buongiorno e Seck rilevano rispettivamente Vojvoda e Pobega.

84′ – Sul ribaltamento di fronte Pellegri, dopo essersi procurato lo spazio per il tiro, chiama in causa Maignan.

83′ – Efficace chiusura di Rodriguez su Messias.

82′ – Cambio nel Milan: Krunic subentra a Tonali.

81′ – Tentativo di Pellegri neutralizzato senza problemi da Maignan.

81′ – Aina chiama in causa Maignan con una battuta da fuori area priva della necessaria potenza.

79′ – Fallo commesso da Lukic su Saelemaekers.

78′ – Saelemaekers subisce fallo da Ricci.

77′ – Ravvisato un fallo di mano di Pellegri.

76′ – Cambio nel Torino: Pellegri sostituisce Belotti.

75′ – Belotti, servito in verticale da Vojvoda, conclude sull’esterno della rete da posizione defilata.

74′ – Occasione Milan: Tonali, servito da Messias, si procura abilmente lo spazio per il tiro ma la sua conclusione risulta troppo centrale per impensierire Berisha.

74′ – Ravvisato una fallo di mano di Izzo a centrocampo.

73′ – Fallo commesso da Pobega su Kessie.

72′ – Termina a lato un colpo di testa di Belotti sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto dalla destra da Rodriguez.

71′ – Sesto corner per i padroni di casa.

69′ – Izzo subisce fallo da Leao.

68′ – Rilevato un fallo di Aina su Hernandez.

67′ – Quinto calcio d’angolo per il Torino.

66′ – Saelemaekers subisce fallo da Lukic.

65′ – Segnalato un fuorigioco di Ricci.

65′ – Occasione Torino: Tomori devia in angolo una conclusione da ottima posizione di Belotti autore di un pregevole controllo su un servizio in verticale di Rodriguez. Quarto tiro dalla bandierina per i granata.

64′ – Doppio cambio nel Torino: Izzo e Aina prendono rispettivamente il posto di Zima e Singo.

62′ – Tonali approfitta solo parzialmente di un errore di Vojvoda. I rossoneri guadagnano soltanto un corner.

61′ – Ammonito Juric per proteste.

60′ – Un tentativo a rete di Giroud, smorzato da Bremer, è controllato con sicurezza a terra da Berisha.

59′ – Singo rischia con un intervento su Hernandez in area di rigore. Il direttore di gara sorvola.

59′ – Rilevato un fallo di Vojvoda su Messias.

57′ – Milan pericoloso: Leao s’incunea abilmente in area eludendo Zima ma al momento della battuta a rete viene chiuso da Bremer protagonista, sin qui, di una partita di alto livello. Secondo calcio d’angolo per i rossoneri.

56′ – Buon recupero di Lukic su Hernandez.

55′ – Cambio nel Milan: Messias prende il posto di Diaz.

54′ – Berisha si rifugia in fallo laterale sul pressing di Giroud.

53′ – Altra efficace chiusura di Bremer in occasione di un servizio in profondità cercato invano da Leao.

52′ – Una conclusione di Belotti da fuori area è respinta da Tomori.

51′ – I granata guadagnano un altro tiro dalla bandierina. E’ il terzo per la compagine di Juric.

50′ – Torino pericoloso: Maignan devia con bravura in angolo una conclusione di Vojvoda.

49′ – Possesso palla dei padroni di casa.

47′ – Hernandez è fermato da Bremer.

46′ – Hernandez rischia con un intervento al limite dell’area su Singo non rilevato dal direttore di gara.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo. Torino e Milan vanno al riposo sullo 0-0. Prima frazione pressoché priva di emozioni e dai modesti contenuti tecnici. Da segnalare soltanto un tentativo a rete di Calabria sventato da Berisha.

44′ – Un tentativo a rete di Kessie deviato da Diaz si spegne sul fondo.

42′ – Apertura a sinistra completamente fuori misura di Saelemaekers.

43′ – Prolungata trama di gioco del Torino.

41′ – Potenziale opportunità per il Milan: Diaz viene fermato al limite dell’area di rigore da un ottimo intervento di Bremer.

40′ – Ravvisata una posizione irregolare di Pobega.

40′ – Buon recupero in fase difensiva di Belotti su Leao.

39′ – Segnalato un fallo in attacco di Saelemaekers su Ricci.

37′ – Tempestiva uscita bassa di Berisha ad anticipare Leao lanciato da Kessie.

36′ – Cartellino giallo per Kalulu per gioco scorretto su Zima.

33′ – Occasione Torino: Ricci, al termine di una buona combinazione granata rifinita da Brekalo, conclude malamente a rete da posizione defilata.

32′ – Singo subisce fallo da Hernandez.

30′ – Cartellino giallo per Pobega per gioco scorretto su Diaz.

29′ – Il direttore di gara sorvola su un leggero contatto in area granata fra Ricci e Saelemaekers.

28′ – Fallo commesso da Zima su Leao.

27′ – Tonali subisce fallo da Ricci.

26′ – Possesso palla del Torino.

25′ – Buona copertura di Tonali su Vojvoda.

24′ – Occasione Milan: Berisha si oppone a una conclusione di Calabria.

23′ – Tempestiva uscita di Berisha ad anticipare un possibile intervento di Giroud in occasione di un tocco in verticale di Diaz.

22′ – Rilevato un fallo in attacco di Pobega su Hernandez.

22′ – Primo calcio d’angolo anche per il Torino.

21′ – Buon recupero difensivo di Calabria.

20′ – Match sino a questo momento privo di spunti di cronaca.

18′ – Cartellino giallo per Tomori per gioco scorretto su Belotti.

17′ – Buon recupero di Saelemaekers.

16′ – Efficace chiusura difensiva di Bremer.

15′ – Ritmi piuttosto bassi in questo avvio di gara. Il Milan si affida ancora una volta a un rilancio lungo con i piedi Maignan.

14′ – Cartellino giallo per Lukic per gioco scorretto su Hernendez.

13′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Belotti.

12′ – Ricci recupera un buon pallone a Tonali protagonista di un’iniziativa in verticale.

11′ – Buona chiusura di Singo su Hernandez.

10′ – Possesso palla del Milan a centrocampo.

8′ – Brekalo è fermato fallosamente da Saelemaekers.

7′ – Un tentativo di Leao da fuori area è respinto da Zima.

7′ – Diaz subisce fallo da Lukic a centrocampo.

6′ – Palla persa da Singo. Molti errori in queste prime battute di gioco.

5′ – Lancio completamente fuori misura di Tomori dalla propria trequarti.

4′ – Malinteso fra Tomori e Diaz.

3′ – Rilancio con i piedi impreciso di Berisha. Rimessa laterale per gli ospiti.

2′ – Berisha controlla con sicurezza in presa il tiro dalla bandierina di Tonali.

2′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan. Corner generato da una conclusione di Saelemaekers deviata da Zima.

1’ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Milan.

Torino-Milan: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Juric e Pioli.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Probabili formazioni Torino-Milan:

Ivan Juric schiera il su Torino con il 3-4-2-1: linea difensiva a 3 formata da Izzo, Bremer e Rodriguez; Singo e Ansaldi giocheranno sulle fasce del centrocampo, con al centro la cerniera formata dalla coppia Mandragora e Lukic. Sulla trequarti Brekalo e Pjaca supporteranno l’unica punta Belotti.

Solito 4-2-3-1 per il Milan di Stefano Pioli, ma con delle novità. Al posto di Messias e Diaz, giocheranno rispettivamente Saelemaekers e Kessie. Per il resto confermata la coppia centrale formata da Kalulu e Tomori. Giroud sarà l’unica punta.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Brekalo, Pjaca; Belotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

Pre-partita di Torino – Milan:

Match della 32° giornata di campionato quello tra Torino e Milan , che si affronteranno il 10 Aprile, alle ore 20.45.

Il Torino, allenato da Ivan Juric, è reduce dalla vittoria in trasferta per 0-1, in casa della Salernitana, guidata da Davide Nicola.

I granata hanno conquistato 38 punti in 30 giornate, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte.

Il Milan, allenato da Stefano Pioli, è reduce dal pareggio per 0-0, contro il Bologna, allenato da Sinisa Mihajlovic.

I rossoneri hanno conquistato 67 punti in 31 giornate, frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.