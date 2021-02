Cronaca Diretta Roma-Milan 24° Giornata Serie A 28-02-2021

Cronaca Diretta di Roma-Milan 24° Giornata di Serie A Domenica 28 Febbraio 2021 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo

2′ – Buona chiusura difensiva di Cristante.

1′ – Inizia la partita.

Formazioni ufficiali Roma-Milan:

Paulo Fonseca dovrà fare i conti con molti indisponibili (Niccolò Zaniolo, Edin Dzeko, Chris Smalling, Roger Ibanez e Davide Santon). Schiererà la squadra con il 3-4-2-1 con Cristante al centro della difesa. Pellegrini e Mkhitaryan assisteranno l’unica punta Borja Mayoral.

Stefano Pioli non potrà contare ancora su Bennacer e Mario Mandzukic. Si affiderà al solito 4-2-3-1 con Tonali vicino a Kessie. Rebic favorito su Leao per comporre il tridente dei trequartisti con Saelemaekers, Calhanoglu dietro Ibrahimovic.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All.: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.

Pre-Partita di Roma Milan:

Sfida decisiva per la zona Champions League. I giallorossi stanno confermando il loro momento di forma, i rossoneri appaiono invece in netto calo. Sfida cruciale per i destini di entrambe le squadre.

La Roma è reduce dalla vittoria convincente in Europa League contro il Braga e vuole cercare domani di vincere contro il Milan per dare un segnale forte alla sua stagione.

Il Milan di Pioli nell’ultimo mese non ha convinto, ne dal punto di vista dei risultati, ne dal punto di vista del gioco. Bisogna cercare di rialzare la testa al più presto possibile.

Roma-Milan, 24° Giornata di Serie A

Precedenti e statistiche Roma-Milan:

Si registrano 85 precedenti tra le due squadre in Serie A all’Olimpico. 26 vittorie della Roma, 31 pareggi e 28 vittorie dei rossoneri. L’ultima vittoria della Roma risale alla scorsa stagione, fu un 2-1 con le reti di Dzeko, Zaniolo e Theo Hernandez. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Zaniolo e Piatek. L’ultimo successo dei rossoneri risale alla stagione 2017/18, fu uno 0-2 con le reti di Cutrone e Calabria.

