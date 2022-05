Cronaca Diretta Pisa – Monza e Streaming Live 29-05-2022 ore 20:45

Cronaca Diretta e Streaming Live di Pisa – Monza Finale di Ritorno Play Off Serie B – Domenica 29 Maggio ore 20:30

Cronaca 2° Tempo Supplementare:

122′ – Finisce la partita. Il Monza, vittorioso in trasferta per 4-3 sul Pisa dopo i tempi supplementari nella finale di ritorno dei playoff, è promosso per la prima volta nella sua storia in Serie A. Il match d’andata si era chiuso sempre con il successo della compagine brianzola per 2-1. L’atto conclusivo, disputato all’Arena Garibaldi, riserva tante reti e diversi colpi di scena. I padroni di casa, dopo essersi visti rimontare due reti, si garantiscono i prolungamenti tornando allo scoccare del 90′ avanti nel punteggio (3-2). I gol di Marrone e Gytkjaer nel corso del primo tempo supplementare consentono al Monza di ribaltare in via definitiva l’esito della sfida.

121′ – Segnalata una posizione irregolare di Molina.

120′ – Segnalati due minuti di recupero.

119′ – Cambio nel Monza: Paletta prende il posto di D’Alessandro.

118′ – Cartellino giallo per Bettella.

117′ – Cartellino giallo per Masucci per gioco scorretto su Caldirola.

115′ – Di Gregorio controlla un cross di Mastinu. Proteste del Pisa per un tocco con un braccio in area di Caldirola.

114′ – Possesso palla del Pisa.

112′ – Mancuso subisce fallo da Benali.

112′ – Mancuso è fermato fallosamente da Benali. Gioco spezzettato in questa fase.

111′ – Birindelli commette fallo su Mancuso.

110′ – Tempestiva uscita bassa di Di Gregorio.

110′ – Mancuso subisce fallo da Hermannsson.

109′ – Errore in fase d’impostazione di Beruatto.

108′ – Il Monza si mantiene in zona d’attacco.

107′ – Fallo commesso da De Vitis su Molina.

107′ – Buon recupero di Hermannsson su Gytkjaer.

106′ – Inizia il secondo tempo supplementare.

Cronaca 1° Tempo Supplementare:

108′ – Finisce il primo tempo supplementare con il Monza in vantaggio per 4-3.

106′ – Di Gregorio si oppone a una punizione di Mastinu.

105′ – Segnalati tre minuti di recupero.

105′ – Doppio cambio nel Monza: Bettella e Mancuso sostituiscono rispettivamente Machin e Mota Carvalho.

104′ – Espulso Lamanna in panchina nel Monza.

101′- GOL DEL MONZA! 3-4! Gytkjaer approfitta di un errore in fase di disimpegno di Birindelli per portare avanti i suoi colori. Il Monza, in vantaggio 6-4 nel computo totale delle reti, “vede” la Serie A.

100′ – Nicolas si oppone in qualche modo ad un tentativo dalla distanza di Colpani.

97′ – Lucca subisce fallo da Caldirola.

96′ – GOL DEL MONZA! 3-3! Marrone, sugli sviluppi di un cross dalla destra di Mota Carvalho, sigla a centro area di testa il pareggio per gli ospiti. Prima rete per il centrocampista biancorosso. La compagine brianzola torna avanti nel computo totale delle reti (4-5).

95′ – Quarto calcio d’angolo per il Monza.

94′ – Sul versante opposto Mota Carvalho non riesce di testa a inquadrare lo specchio della porta difesa da Nicolas.

93′ – Di Gregorio controlla senza problemi un tentativo da fuori area piuttosto centrale di Benali con il mancino.

91′ – De Vitis subisce fallo da Gytkjaer.

91′ – Inizia il primo tempo supplementare con una variazione per parte: De Vitis prende il posto di Puscas nel Pisa; Colpani rileva Pirola nel Monza.

Cronaca 2° Tempo:

95′ – Si va ai supplementari! I tempi regolamentari, a dir poco emozionanti, si chiudono con il Pisa in vantaggio per 3-2.

95′ – Segnalata una posizione irregolare di Mota Carvalho.

92′ – Prolungata azione d’attacco dei padroni di casa.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

90′ – GOL DEL PISA! 3-2! Mastinu riporta in vantaggio i padroni di casa con una conclusione mancina di controbalzo dal limite dell’area. Seconda rete stagionale per il centrocampista nerazzurro. Sorti della finale playoff di nuovo in parità (4-4).

90′ – Un tentativo di Beruatto da fuori area è respinto da Marrone.

90′ – Cambio nel Pisa: Masucci sostituisce Nagy.

89′ – Mota Carvalho è fermato fallosamente da Benali.

88′ – Un tiro-cross di Machin dalla sinistra si spegne sul fondo.

86′ – Cartellino giallo per Nagy per gioco scorretto su Mota Carvalho lanciato in contropiede.

85′ – Doppio cambio nel Pisa: Benali e Cohen fanno il loro ingresso per Marin e Sibilli.

84′ – Prolungato possesso palla del Monza.

81′ – Carlos Augusto subisce fallo da Marin.

79′ – GOL DEL MONZA! 2-2! Gytkjaer, smarcato da un tocco di Mota Carvalho, sigla il pareggio per gli ospiti con un preciso rasoterra. Tredicesima rete stagionale per l’avanti danese. Biancorossi al momento avanti nel computo totale dei gol (3-4).

78′ – Gytkjaer subisce fallo da Sibilli.

77′ – Cambio nel Monza: D’Alessandro subentra a Mazzitelli.

76′ – Birindelli si accentra da sinistra e conclude: pallone a lato.

75′ – Diversi errori in fase d’impostazione su entrambi i fronti in questa fase. Le squadre sembrano accusare la stanchezza.

72′ – Cambio nel Monza: Ciurria lascia il posto a Gytkjaer.

72′ – Termina abbondantemente a lato un colpo di testa di Mota Carvalho sugli sviluppi di un cross dalla destra di Molina.

71′ – Possesso palla del Monza a centrocampo.

70′ – Marrone è fermato fallosamente da Puscas.

70′ – In questo momento si renderebbero necessari i tempi supplementari.

69′ – Insistita azione d’attacco del Pisa.

67′ – Machin è fermato fallosamente da Marin.

67′ – Lucca, sugli sviluppi di un cross di Birindelli, chiama in causa Di Gregorio con un colpo di testa.

66′ – Doppio cambio nel Pisa: Lucca e Mastinu prendono rispettivamente il posto di Siega e Torregrossa.

65′ – Ciurria subisce fallo da Sibilli.

65′ – Apertura di gioco decisamente fuori misura di Barberis.

63′ – Terzo calcio d’angolo per il Monza.

62′ – Di Gregorio controlla senza problemi un lancio impreciso di Birindelli.

61′ – Traversa del Pisa! Padroni di casa vicinissimi in contropiede alla terza rete con una conclusione di Puscas respinta dal montante.

60′ – Fallo commesso da Siega su Machin.

59′ – Occasione Monza: Nicolas si oppone di pugno alla punizione di Barberis da posizione defilata.

58′ – Cartellino giallo per Leverbe per gioco scorretto su Mota Carvalho andato in via in contropiede sul versante di sinistra.

57′ – Cartellino giallo per Machin per gioco scorretto su Sibilli.

56′ – Un traversone di Sibilli dalla sinistra si rivela irraggiungibile per Torregrossa.

55′ – Quinto calcio d’angolo per il Pisa.

54′ – Ravvisato un fallo di mano di Molina.

53′ – Occasione Monza: termina alta una violenta conclusione mancina dal limite dell’area di Carlos Augusto.

53′ – Fallo commesso da Marin su Ciurria.

51′ – Servizio in profondità impreciso di Marrone.

50′ – Machin è fermato fallosamente da Torregrossa.

50′ – Caldirola commette fallo su Puscas.

49′ – Ritmi più bassi in queste prime battute della ripresa.

48′ – Sibilli, sul versante di destra, non riesce a guadagnare il fondo.

47′ – Mota Carvalho subisce fallo da Leverbe.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

47′ – Finisce il primo tempo. Pisa e Monza vanno al riposo con i padroni di casa avanti per 2-1. Grande avvio di gara dei nerazzurri a segno con Torregrossa (1′) e Hermannsson (9′). Per gli ospiti accorcia Machin (20′). Forti perplessità per un fallo di mano di Birindelli da ultimo uomo punito soltanto con un cartellino giallo. Il computo totale delle reti è al momento in perfetta parità avendo il Monza vinto la gara d’andata con il medesimo punteggio.

47′ – Monza pericoloso: Mota Carvalho, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Molina, non riesce in girata ad inquadrare lo specchio della porta nerazzurra.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Mazzitelli commette fallo su Torregrossa.

43′ – Cartellino giallo per Beruatto per proteste.

42′ – Cartellino giallo per Mota Carvalho per gioco scorretto su Birindelli.

41′ – Un cross di Leverbe è respinto da Pirola.

40′ – Sibilli è fermato fallosamente da Marrone. Punizione interessante per il Pisa.

39′ – Occasione Pisa: Birindelli, sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Beruatto, conclude a lato.

37′ – Occasione Monza: Ciurria, contrastato in area al momento della battuta da Leverbe, non riesce a inquadrare lo specchio della porta sugli sviluppi di un traversone invitante dalla destra proposto da Mota Carvalho.

35′ – Prolungata azione d’attacco del Pisa.

33′ – Beruatto subisce fallo da Mazzitelli a centrocampo. Tensione in campo.

31′ – Beruatto è fermato fallosamente da Molina.

30′ – Cartellino giallo per Donati del Monza in panchina.

30′ – Occasione Monza: Nicolas devia in angolo un colpo di testa di Marrone. Secondo corner per i biancorossi.

29′ – Primo calcio d’angolo per gli ospiti.

28′ – Giallo confermato. Decisione che suscita non poche perplessità. Punizione sulla trequarti per il Monza entrato ora in partita.

27′ – Cartellino giallo per Birindelli per un fallo di mano. I giocatori del Monza chiedono il “rosso” invocando la volontarietà dell’intervento volto a interrompere una chiara occasione da gol.

26′ – Quarto corner per i padroni di casa.

25′ – Possesso palla del Pisa all’altezza della linea mediana del campo.

24′ – Buona chiusura di Hermannsson su Mota Carvalho sul versante di destra.

22′ – La rete è convalidata. La situazione nella finale dei playoff torna in perfetta parità: 3-3.

20′ – GOL DEL MONZA! 2-1! Machin, servito da Mota Carvalho, accorcia le distanze per gli ospiti dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro. E’ in corso un check per un tocco con il braccio di Carlos Augusto. Il braccio sembra attaccato al corpo. Per il centrocampista biancorosso si tratta del quinto gol stagionale.

18′ – Nicolas fa sua in presa una punizione battuta dalla trequarti di destra di Ciurria. L’estremo difensore nerazzurra resta contuso avendo sbattuto contro il palo.

17′ – Ciurria subisce fallo da Marin.

17′ – Di Gregorio controlla in presa alta una “rabona” di Beruatto dalla sinistra.

16′ – Puscas è fermato fallosamente da Marrone.

15′ – Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

14′ – Secondo calcio d’angolo per il Pisa.

13′ – Il Monza appare in chiara difficoltà.

12′ – Termina alto un colpo di testa di Birindelli sugli sviluppi di una punizione battuta dalla trequarti di destra da Sibilli.

11′ – Fallo commesso da Barberis su Sibilli.

9′ – GOL DEL PISA! 2-0! Hermannsson raddoppia per i padroni di casa di testa sugli sviluppi di un cross proposto dalla sinistra da Beruatto (secondo assist per l’esterno difensivo in prestito dalla Juventus). Per il difensore centrale islandese si tratta della terza rete stagionale. Splendido avvio di gara dei nerazzurri. L’Arena Garibaldi è una bolgia.

8′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per il Pisa.

7′ – Beruatto subisce fallo sulla trequarti di sinistra da Mazzitelli.

5′ – Gioco fermo per soccorrere Sibilli rimasto contuso a terra.

3′ – Machin è fermato fallosamente da Siega.

1′ – GOL DEL PISA! 1-0! Torregrossa porta in vantaggio i nerazzurri dopo 45 secondi andando a segno da pochi passi sugli sviluppi di un traversone dalla sinistra di Beruatto lasciato sfilare da Pirola. Situazione ora di perfetta parità nel doppio confronto. Ottava rete con la maglia del Pisa per l’avanti arrivato a gennaio in prestito dalla Sampdoria.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Pisa.

Pisa – Monza: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Luca D’Angelo e Giovanni Stroppa.

Pisa ( 4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Sibilli; Torregrossa, Puscas.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Barberis, Ciurria, Mazzitelli, Carlos Augusto; Machin, Mota Carvalho.

Probabili Formazioni di Pisa – Monza:

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Siega; Benali; Puscas, Torregrossa.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola; Molina, Mazzitelli, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Ciurria.

