Cronaca Diretta Padova – Palermo e Streaming Live 05-06-2022 ore 21:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Padova – Palermo Finale di Andata Play Off Serie C – Domenica 5 Giugno ore 21:00

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. Il Palermo coglie una preziosa vittoria esterna per 1-0 sul Padova nella finale d’andata dei playoff di Serie C. A decidere la sfida è una rete di Floriano al 10′. Diverse nitide opportunità per i padroni di casa. Gol annullato a Bifulco. Salvataggio sulla linea di Marconi su Chiricò con l’aiuto della traversa. Occasioni per Santini, Chiricò e Jelenic. Ospiti vicini al bersaglio con Brunori, Valente e un palo esterno di Luperini. Il match di ritorno, a campi invertiti, andrà in scena domenica 12 giugno.

94′ – Potenziale opportunità da rete per il Palermo gettata al vento da Luperini con un passaggio impreciso per Brunori.

92′ – Cross di Buttaro dalla sinistra e colpo di testa alto di Brunori.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

90′ – Cartellino giallo per Ajeti: il difensore biancorosso, diffidato, salterà la gara di ritorno.

88′ – Occasione Padova: Massolo si oppone a una violenta conclusione da fuori area di Jelenic.

87′ – De Rose è fermato fallosamente da Ceravolo.

86′ – Padova pericoloso con una potente conclusione da fuori area di Jelenic sugli sviluppi del calcio piazzato: pallone a lato.

85′ – Chiricò subisce fallo da Crivello. Punizione piuttosto interessante per il Padova.

84′ – Quinto calcio d’angolo per il Padova generato da una valutazione errata di Massolo.

83′ – Soleri è fermato fallosamente da Germano.

82′ – Un tentativo di Luperini sugli sviluppi del tiro dalla bandierina non inquadra lo specchio della porta difesa da Donnarumma.

82′ – Quinto corner per il Palermo.

78′ – Cambio anche nel Palermo: Giron lascia il posto a Crivello.

78′ – Triplo cambio nel Padova: Della Latta, Ceravolo, Cissè prendono rispettivamente il posto di Ronaldo, Santini e Curcio.

76′ – Angolo di Ronaldo dalla destra e colpo di testa di Ajeti neutralizzato con sicurezza da Massolo.

75′ – Quarto calcio d’angolo per il Padova.

74′ – Un traversone forte dalla sinistra di Brunori si rivela irraggiungibile per Valente.

72′ – Cambio nel Palermo: Dall’Oglio rileva Damiani.

70′ – Altro cambio nel Padova: Dezi sostituisce Hraiech.

68′ – Palermo pericoloso: Luperini, sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Valente, colpisce in acrobazia un palo esterno.

66′ – Cambio nel Padova: Jelenic subentra a Bifulco.

65′ – Si spegne abbondantemente sul fondo un tentativo da fuori area di Gasbarro.

62′ – Santini cerca, invano, di modificare con una deviazione un tentativo impreciso di Curcio da fuori area.

60′ – Chiricò è fermato fallosamente da Marconi.

58′ – I padroni di casa, in questa fase, premono con continuità e una certa efficacia.

57′ – Possesso palla del Padova.

55′ – Padova pericoloso: termina alta una conclusione da distanza ravvicinata di Chiricò ben servito sul versante di destra dell’area da Bifulco.

53′ – Segnalata, in ritardo, una posizione irregolare di Brunori. Cartellino giallo per Damiani. Il mediano rosanero, diffidato, salterà la sfida di ritorno.

52′ – Cartellino giallo per Giron. Il terzino sinistro francese degli ospiti è il primo giocatore a finire sul taccuino del direttore di gara.

51′ – Ronaldo non riesce in area di rigore a gestire al meglio un pallone di Chiricò: il centrocampista biancorosso, sull’uscita di Massolo, si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

49′ – Occasione Palermo: Valente, ottimamente servito da Brunori, impegna Donnarumma con un diagonale da destra.

47′ – Occasione Padova: si spegne di poco a lato un tentativo di Chiricò abile a procurarsi lo spazio per il tiro con un’azione insistita nel cuore dell’area avversaria.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nel Palermo: Soleri subentra a Floriano non al meglio.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Padova e Palermo vanno al riposo con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Floriano al 10′. I padroni di casa si vedono al 26′ annullare, per fuorigioco, una rete di Bifulco e vanno vicinissimo al pareggio con un colpo di testa di Chiricò respinto sulla linea di porta con l’aiuto della traversa da Marconi su un’incornata di poco a lato di Santini. Ospiti pericolosi con una deviazione sotto misura di Brunori.

47′ – Buona anticipo di Lancini su Santini sulla propria trequarti.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

44′ – Gioco fermo per soccorrere Ronaldo rimasto contuso a terra dopo uno scontro con Santini.

43′ – Giron subisce fallo da Valentini.

42′ – Padova pericoloso sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Ronaldo con un colpo di testa di Santini deviato da Luperini: pallone di un soffio a lato. Altro corner per i padroni di casa.

42′ – Terzo calcio d’angolo per il Padova.

41′ – Bifulco recupera con caparbietà la sfera e con una bella giocata sul versante di sinistra costringe al fallo Valente. Rischia il giallo l’esterno del Palermo.

40′ – Bifulco è fermato all’ingresso dell’area di rigore da Valente.

39′ – Luperini è fermato fallosamente da Saber sulla trequarti. Proteste di Oddo.

37′ – Corner per il Palermo.

35′ – Prolungata azione d’attacco del Padova.

33′ – Occasione Palermo: Massolo devia in angolo una conclusione da fuori area di Brunori.

32′ – Check esaurito con la visione delle soli immagini in mancanza della goal-line technology. Si resta sull’1-0 per il Palermo.

30′ – Padova vicinissimo al pareggio: Marconi, con l’aiuto della traversa, si rende protagonista di un grande salvataggio sulla linea di porta sugli sviluppi di un colpo di testa di Chiricò. Opportunità per l’avanti biancorosso generata da uscita sbagliata di Massolo su un traversone dalla trequarti di sinistra di Gasbarro. E’ in corso un check per verificare se il pallone non abbia effettivamente superato completamente la linea di porta.

28′ – Ravvisata una posizione irregolare di Brunori.

27′ – Segnalato un fuorigioco di Valente.

26′ – Gol annullato al Padova. Segnalata una posizione irregolare di Bifulco andato, invano, a segno con freddezza al termine di un contropiede solitario.

25′ – Palermo vicino al raddoppio con una deviazione di poco a alto in scivolata di Brunori sugli sviluppi di un bel traversone basso dalla sinistra di Giron autore di una progressione da applausi sul versante di sinistra.

24′ – Chiricò è fermato fallosamente da Marconi poco oltre la linea di di centrocampo.

22′ – Efficace chiusura difensiva di Ajeti in occasione di una ripartenza del Palermo generata da un lancio di De Rose per Floriano.

20′ – Massolo in uscita anticipa un possibile intervento di Santini lanciato dalle retrovie.

20′ – Segnalata una posizione di fuorigioco.

17′ – Secondo corner per il Padova.

13′ – Calcio d’angolo per gli ospiti generato da un traversone di Giron deviato.

12′ – Il Padova cerca, senza fortuna, la via della rete con Ronaldo: pallone sul fondo.

10′ – GOL DEL PALERMO! 0-1! Floriano porta in vantaggio i rosanero con un tocco da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un doppio rimpallo favorevole a Valente nei confronti di Curcio e Gasbarro nei pressi della linea di fondo.

10′ – Gasbarro commette fallo su Luperini.

9′ – Possesso palla del Palermo.

8′ – Ronaldo subisce fallo da De Rose: i padroni di casa guadagnano un’altra punizione.

7′ – Segnalato un fallo di mano di Curcio.

6′ – Padova pericoloso: Ronaldo impegna Massolo su punizione.

5′ – Ronaldo è fermato fallosamente da Luperini. Calcio piazzato ai venti metri per i padroni di casa.

4′ – Buon anticipo di Lancini su Santini.

3′ – Ravvisato un gioco pericoloso di Damiani su Ronaldo.

2′ – Potenziale opportunità per il Palermo: Brunori arriva con un attimo si ritardo su un cross proposto dalla destra da Floriano.

1 – Fallo di Marconi su Santini.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Palermo. Si gioca all’Euganeo davanti ad oltre 13.000 spettatori.

Padova – Palermo: le formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Oddo e Baldini.

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Hraiech; Germano, Ronaldo, Curcio; Chiricò, Santini, Bifulco.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Probabili Formazioni di Padova – Palermo:

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Valentini, Ajeti, Gasbarro; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Santini, Bifulco. All. Oddo.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; Damiani, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. All. Baldini.

Dove vedere Padova – Palermo in Diretta Tv e Streaming:

Padova – Palermo, Finale di andata dei play-off di serie C, in programma domenica 5 giugno alle ore 21:00 sarà trasmessa in Diretta Tv su Eleven Sports, Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251) ed in diretta streaming su Eleven Sports, Sky Go, RaiPlay, OneFootball