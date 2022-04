Cronaca Diretta Napoli – Roma e Streaming Live 18-04-2022 ore 19:00

Cronaca Diretta e Streaming Live di Napoli – Roma – 33° Giornata di Serie A, Lunedì 18 Aprile 2022 ore 19:00

Cronaca 2° Tempo:

76′ – Roma pericolosa:

75′ – Doppio cambio nella Roma: Veretout ed El Shaarawy subentrano rispettivamente a Oliveira e Zalewski.

74′ – Zielinski chiama in causa Rui Patricio con una battuta dalla distanza.

72′ – Cartellino giallo per Zaniolo per proteste. Diffidato, l’avanti giallorosso salterà la trasferta al Meazza contro l’Inter.

71′ – Rui Patricio neutralizza un tentativo da fuori area di Elmas.

69′ – Occasione Napoli: termina di poco a lato una conclusione dalla distanza di Zielinski.

68′ – Doppio cambio nel Napoli: Elmas e Demme prendono rispettivamente il posto di Lozano e Fabian Ruiz.

67′ – Spalletti prepara altri cambi.

66′ – Efficace diagonale di Mario Rui. Buon momento per gli ospiti che premono alla ricerca del pareggio.

66′ – Occasione Roma: punizione di Pellegrini dalla trequarti di destra e colpo di testa sul fondo di Mancini.

65′ – Zaniolo subisce fallo da Rrahmani.

64′ – Insigne chiama in causa Rui Patricio su punizione.

63′ – Osimhen è fermato fallosamente da Mancini. Cartellino giallo per Insigne pero proteste.

62′ – Cartellino giallo per Lozano per un gesto di reazione nei confronti di Mancini.

61′ – Occasione Roma: Abraham non valuta al meglio la traiettoria di un traversone di Karsdorp agevolando con un goffo intervento di testa la presa di Meret.

60′ – Potenziale opportunità per il Napoli determinata da un traversone dalla sinistra di Insigne che attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Rui Patricio.

58′ – Occasione Roma: Pellegrini, lanciato dalle retrovie da Mancini, chiama in causa Meret con una conclusione da posizione defilata.

56′ – Cambio forzato nel Napoli: Zielinski prende il posto dell’infortunato Lobotka.

55′ – Problemi muscolari per Lobotka. Spalletti manda a scaldare Zielinski.

54′ – Mkhitaryan è fermato fallosamente da Lozano. Gioco spezzettato in questa fase iniziale della ripresa.

53′ – Oliveira riprende regolarmente il suo posto sul terreno di gioco. La gara riprende.

52′ – Gioco fermo per soccorrere il dolorante centrocampista giallorosso.

51′ – Cartellino giallo per Zanoli per gioco scorretto su Oliveira. Secondo ammonito nel Napoli.

50′ – Rilevato un fallo di mano di Zaniolo.

49′ – Zaniolo è fermato fallosamente da Mario Rui.

49′ – Mancini subisce fallo da Osimhen.

48′ – Pellegrini sembra accusare problemi a un ginocchio.

47′ – Quinto calcio d’angolo per il Napoli generato da un tentativo a rete di Osimhen smorzato da Mancini.

46′ – Inizia la ripresa con una variazione nello schieramento della Roma: Mkhitaryan ha preso il posto di Cristante.

Cronaca 1° Tempo:

49′ – Finisce il primo tempo. Napoli e Roma vanno al riposo con gli azzurri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, il penalty trasformato da Insigne all’11’. Traversa della Roma generata da una deviazione di Osimhen sugli sviluppi di una punizione di Pellegrini. Occasioni per Lozano da una parte e per Zalewski dall’altra.

49′ – Zanoli rischia il “giallo” con un intervento falloso ai danni di Abraham.

49′ – Buon disimpegno difensivo di Cristante.

48′ – Si giocherà ancora per un minuto. Giallorossi in inferiorità numerica.

47′ – Gioco fermo per soccorrere Zalewski rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Zanoli.

46′ – Occasione Roma: Zalewski impegna a terra Meret dopo essersi abilmente procurato lo spazio per il tiro sul versante di sinistra dell’area.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

44′ – Buon recupero di Mario Rui su Oliveira.

43′ – Prolungato possesso palla della Roma.

42′ – Potenziale opportunità per il Napoli gettata al vento al limite dell’area da Anguissa con un’apertura di gioco decisamente imprecisa.

41′ – Buon recupero di Smalling su Osimhen.

40′ – Si spegne sul fondo un tentativo di testa di Cristante sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Pellegrini.

39′ – Altro corner per la Roma. E’ il terzo.

39′ – Traversa della Roma! Una punizione di Pellegrini dalla sinistra prolungata di testa da Osimhen verso la propria porta s’infrange sul montante. I giallorossi guadagnano soltanto un calcio d’angolo.

37′ – Cartellino giallo per Koulibaly per gioco scorretto su Zalewski. Diffidato, il difensore azzurro salterà la trasferta di Empoli.

35′ – I padroni di casa conquistano un altro tiro dalla bandierina. E’ il quarto.

34′ – Efficace chiusura difensiva di Lobotka.

33′ – Terzo calcio d’angolo per il Napoli.

32′ – Palla persa da Oliveira.

31′ – Lozano subisce fallo da Ibanez.

31′ – Abraham non riesce a controllare al limite dell’area un servizio di Pellegrini.

31′ – Abraham subisce fallo da Rrahmani nei pressi della linea di centrocampo.

30′ – Meret controlla agevolmente un traversone proposto dalla trequarti di destra da Oliveira.

29′ – Zaniolo è fermato fallosamente da Anguissa.

29′ – Applaudita chiusura di Koulibaly su Zaniolo.

28′ – Prolungata trama di gioco offensiva della Roma.

27′ – Oliveira è fermato fallosamente da Fabian Ruiz.

26′ – Ravvisata una posizione irregolare di Lozano.

26′ – Un tentativo di Lozano da fuori area è respinto da Ibanez.

24′ – Secondo calcio d’angolo per il Napoli.

23′ – Segnalata una posizione irregolare di Zaniolo.

23′ – Un cross dalla trequarti di sinistra di Cristante è respinto fuori area di testa da Mario Rui.

21′ – Potenziale opportunità per la Roma in contropiede: Zaniolo, isolato, è fermato al limite dell’area di rigore azzurra da un intervento di Rrahmani.

20′ – Occasione Napoli: Rui Patricio devia in angolo un tentativo da posizione defilata di Lozano. Primo tiro dalla bandierina anche per gli azzurri.

19′ – Zanoli subisce fallo da Zalewski.

19′ – Prolungato possesso palla del Napoli.

18′ – Gioco fermo per soccorrere il centrocampista azzurro.

17′ – Cartellino giallo per Cristante per gioco scorretto su Lobotka.

17′ – Un traversone basso dalla destra di Osimhen è allontanato fuori area da Ibanez.

16′ – Zaniolo subisce fallo da Lobotka.

15′ – Insigne è fermato all’ingresso dell’area di rigore da Cristante.

14′ – Anguissa è fermato fallosamente da Pellegrini.

13′ – Rilevato un fallo di Abraham su Meret.

13′ – La Roma guadagna un corner. E’ il primo del match.

11′ – GOL DEL NAPOLI! 1-0! Insigne porta in vantaggio i padroni di casa andando a segno dal dischetto.

9′ – Il direttore di gara, dopo essere ricorso al VAR, assegna il penalty al Napoli.

8′ – E’ in corso un check.

7′ – Il direttore di gara sorvola su un più che sospetto intervento in area giallorossa su Lozano da parte di Ibanez. Ottimo, nella circostanza, l’invito in profondità di Lobotka.

5′ – Abraham subisce fallo da Rrahmani.

4′ – Possesso palla del Napoli all’altezza della linea mediana del campo.

3′ – Zalewski è fermato fallosamente da Anguissa a centrocampo.

2′ – Errore in fase d’impostazione di Lozano.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Roma.

Napoli – Roma: formazioni ufficiali

Ecco le scelte di Spalletti e Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Probabili Formazioni di Napoli – Roma:

Il Napoli scende in campo con un 4-3-3. In porta ci sarà il solito Ospina e davanti a lui i centrali Rrahmani e Koulibaly. Sulle fasce ancora spazio per il giovane Zanoli mentre dall’altro lato ci sarà Mario Rui. A centrocampo, Spalletti ritrova Anguissa che dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Lobotka e Zielinski. In attacco Politano ed Insigne dietro la punta Osimhen.

3-4-1-2 per la Roma. Rui Patricio sarà tra i pali. Davanti al portoghese la difesa con Kumbulla, Smalling e Ibañez. In mediana, Mourinho recupera Pellegrini che dovrebbe essere titolare con Cristante, Veretout e Maitland-Niles, con quest’ultimo che potrebbe essere preferito a Karsdorp. Sulla trequarti Zaniolo alle spalle dei due attaccanti Abraham e Mkhitaryan.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Mkhitaryan.

Dove vedere Napoli – Roma in Diretta Tv e Streaming:

Napoli – Roma in programma lunedì 18 aprile alle 19:00 sarà trasmessa in diretta tv e Streaming in esclusiva su DAZN.

Sarà possibile seguire il match Napoli – Roma tramite l’app di DAZN su Smart Tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Napoli – Roma in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’App DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Pre – Partita di Napoli – Roma:

Dopo il brusco stop contro la Fiorentina, il Napoli ha l’obbligo di ripartire se vuole ancora continuare a lottare per lo scudetto. Il Milan, nello scorso match, si è fermato sullo 0-0 in casa del Torino e rimane da solo in vetta.

A spaventare, però, è l’Inter che, con la vittoria contro il Verona, è a pari punti proprio con i partenopei ma che deve ancora recuperare il match contro il Bologna.

Uno degli ultimi treni per il Napoli si chiama Roma. In uno stadio come il Maradona che è diventato un vero e proprio tabù, Luciano Spalletti affronterà la sua ex squadra.

Gli uomini di José Mourinho arrivano dalla sofferta vittoria in casa contro la Salernitana, in seguito alla delusione e al caos scaturito dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt in Conference League.

I tre punti sono fondamentali per il Napoli che giocherà dopo aver saputo il risultato delle proprie avversarie. Però, anche la Roma ha ambizioni importanti. I capitolini sognano di poter ritornare in Champions League. Attualmente sono quinti e a -5 dal quarto posto, occupato dalla Juventus. Sarà sicuramente un derby del Sole infuocato quello del Lunedì Santo.