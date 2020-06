Cronaca Diretta Milan Roma 28° Giornata Serie A 28-06-2020

Cronaca Diretta Testuale di Milan Roma 28° Giornata Serie A – Domenica 28 Giugno 2020 ore 17:15

Cronaca 1° Tempo:

Guarda Milan Roma in Diretta Tv e Streaming su DAZN. REGISTRATI SUBITO!

Formazioni Ufficiali di Milan Roma:

Pioli manda in campo il suo Milan con il 4-2-3-1 con Donnarumma in porta e difensori centrali Romagnoli e Kjaer con Conti sulla destra ed Hernandez a sinistra. I due uomini di centrocampo sono Kessie e Bennacer. In attacco Rebic punta centrale supportato da Bonaventura, Castillejo e Calhanoglu che agiranno sulla tre quarti.

Fonseca schiera la sua Roma con un 4-2-3-1 speculare con Mirante in porta e la coppia centrale formata da Mancini e Smalling con Zappacosta a destra e Kolarov a sinistra. I due di centrocampo sono Cristante e Veretuout. In attacco Edin Dzeko terminale offensivo supportato da Lorenzo Pellegrini, Kluivert e Mkhitaryan che agiranno dietro di lui.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma G.; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disposizione: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Duarte, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Leão, Colombo. Allenatore: Pioli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Fazio, Spinazzola, Bruno Peres, Ibanez, Villar, Diawara, Pastore, Ünder, Perez, Perotti, Kalinic. Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Pre Partita di Milan Roma:

Il Milan di Pioli nel match d’esordio di lunedì scorso ha battuto con un sonoro 4 a 1 il Lecce in trasferta al Via del Mare.

La Roma ha battuto in rimonta all’Olimpico la Sampdoria grazie ad una doppietta di Dzeko apparso in grande spolvero.

I giallorossi inseguono il 4° posto occupato dall’Atalanta che ha 6 punti di vantaggio mentre i rossoneri sono 7° a quota 39 punti insieme al Parma e sono alla ricerca di un posto in Europa League che dista solo 3 punti.

Precedenti e Statistiche di Milan Roma:

All’andata all’Olimpico la Roma aveva battuto il Milan 2 a 1 con i gol di Dzeko e Zaniolo.

La Roma sembra essere la preda preferita per il Milan visto che è la squadra più battuta dai rossoneri in Serie A.

Sono 169 le sfide totali giocate in Serie A tra le due squadre ed il bilancio è nettamente a favore del Milan che ha ottenuto 74 le vittorie contro le 45 della Roma mentre 50 sono stati i pareggi.

In particolare in casa il Milan nelle 84 sfide totali giocate a San Siro ha ottenuto 46 vittorie, 19 pareggi e 19 sono state le vittorie esterne della Roma.

La scorsa stagione il Milan aveva sconfitto a San Siro la Roma per 2 a 1.

Stefano Pioli da allenatore ha affrontato 19 volte la Roma in Serie A ed il suo bilancio è di 2 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte.

Edin Dzeko ha segnato a San Siro 3 dei suoi 4 gol messi a segno contro i rossoneri e tutti nel 2017.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS