Cronaca Diretta Milan Juventus Udinese 16° Giornata Serie A 06-01-2021

Cronaca Diretta di Milan Juventus 16° Giornata di Serie A Mercoledì Gennaio 2021 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

45′ – Finisce il primo tempo. Milan e Juventus vanno al riposo sull’1-1.

42′ – Occasione Juventus! – Ramsey, servito da Ronaldo, conclude debolmente a rete da ottima posizione.

41′ – GOL MILAN! 1-1! – Calabria, servito a centro area da Leao, sigla con un bel tiro sotto la traversa il pareggio per i rossoneri.

35′ – Occasione Milan!: Szczesny si oppone nel breve volgere di pochi secondi ad una conclusione del compagno di squadra Ramsey intervenuto malamente a sbrogliare una situazione pericolosa nella propria area e ad una battuta di Calhanoglu.

34′ – Calhanoglu chiama in causa Szczesny con un rasoterra da fuori area. I rossoneri si propongono con continuità ed efficacia in avanti alla ricerca del pari.

33′ – Calabria ci prova senza fortuna dalla distanza: pallone alto.

31′ – Termina abbondantemente lontano dai pali un tentativo di Hauge.

30′ – Quarto corner per il Milan.

29′ – Terzo calcio d’angolo anche per la Juventus.

27′ – Occasione Milan! – Szczesny devia in angolo una conclusione sul primo palo da posizione piuttosto defilata effettuata da Leao servito in area da Hauge. Terzo tiro dalla bandierina per i rossoneri.

24′ – Occasione Juventus! – Chiesa impegna Donnarumma con una battuta potente ma piuttosto centrale dal limite dell’area. Gara vibrante al Meazza.

22′ – Occasione Milan! – Leao va vicino al bersaglio con una conclusione di poco a lato dal limite dell’area.

18′ – GOL JUVENTUS! 0-1! Chiesa, smarcato da uno splendido colpo di tacco di Dybala, trafigge Donnarumma con un preciso diagonale.

17′ – Secondo corner per gli ospiti che ora premono con continuità.

16′ – Palo Juventus!: i bianconeri vanno vicinissimi al vantaggio colpendo un montante con un gran tiro di Chiesa.

15′ – Calcio d’angolo per la Juventus.

11′ – Occasione Juventus! – Termina di poco a lato un tentativo di Frabotta dalla distanza

7’ Occasione Milan!: Szczesny devia in angolo un rasoterra di Castillejo. Secondo tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

6′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Milan.

3’ – Occasione Milan!: Leao si accentra da sinistra e conclude: pallone sul fondo.

2’ – Occasione Juventus!: Frabotta guadagna il fondo e serve Dybala che si vede smorzare il suo tentativo da Kjaer appostato sulla traiettoria.

1’ – Inizia la partita. Stefano Pioli propone un 4-2-3-1 che prevede Calabria al fianco di Kessie a centrocampo e Leao in attacco sostenuto da Castillejo, Calhanoglu e Hauge. Sul fronte opposto Andrea Pirlo si affida ad un 4-4-2 che presenta Frabotta in difesa ed il tandem Dybala-Ronaldo in attacco.

Formazioni Ufficiali di Milan Juventus:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leao. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Conti, Kalulu, Brahim Diaz, Musacchio, Maldini, Colombo, Duarte, Frigerio. All.: Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Arthur, McKennie, Demiral, Bernardeschi, Da Graca, Di Pardo, Portanova, Fagioli, Kulusevski. All.: Pirlo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS