Cronaca diretta Milan-Bologna , 21-09-2020

Cronaca diretta Milan-Bologna: la diretta testuale del match di San Siro.

Milan-Bologna: diretta live del match

28′ – Milan vicino al gol! Ibrahimovic si gira bene su Tomyiasu e mette in mezzo un pallone sul quale Bennacer non riesce ad intervenire.

27′ – Kessiè arriva a rimorchio su un pallone vagante al limite dell’area. Il suo tiro non è preciso.

26′ – Fuori una girata di gabbia da dentro i limiti dell’area piccola.

21′ – Dominguez con un tiro dalla distanza: Donnarumma blocca.

20′ – Ibrahimovic fermato in fuorigioco quando stava per intervenire di testa su un cross dalla destra.

18′ – Dominguez ammonito per un duro fallo su Rebic.

13′ – Ancora una buona azione del Milan sull’asse Hernandez-Calhanoglu: il francese libera il compagno al tiro che, dalla trequarti, finisce di poco fuori.

11′ – Finalmente si vede Ibrahimovic. Calabria uba un pallone sulla trequarti e serve lo svedese in area. Il suo tiro rasoterra è deviato in angolo.

6′ – In questi minuti è il Milan a far girare meglio palla e a spingersi in avanti. I rossoneri non sono riusciti però a portare pericoli dalle parti di Skorupski.

1′ – Già un’occasione per il Bologna che, con Soriano, manda il pallone di poco fuori da dentro l’area di rigore.

20:49 – Iniziato il Match! Il Bologna muove il primo pallone.

20:47 – Il match sta per cominciare. Le due squadre sono schierate a centrocampo

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten; Orsolini, Dominguez, Soriano, Barrow; palacio. Allenatore: Mihajlovic

