Cronaca Diretta Juventus Udinese 15° Giornata Serie A 03-01-2021

Cronaca Diretta di Juventus Udinese 15° Giornata di Serie A Domenica 3 Gennaio 2021 ore 20:45

Probabili formazioni di Juventus-Udinese:

Ad eccezione dello squalificato Cuadrado, Pirlo avrà tutta la rosa a disposizione per la prima partita dell’anno. In porta giocherà Szczesny, in difesa Bonucci e De Ligt saranno i due centrali con Danilo ed Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo McKennie è confermatissimo con Bentancur favorito su Arthur per stare al suo fianco, mentre sugli esterni si muoveranno Ramsey e Chiesa. In avanti la coppia d’attacco sarà formata da Morata e Cristiano Ronaldo.

Alcune assenze per Gotti che dovrà fare a meno dello squalificato Becao e degli infortunati Okaka, Jajalo, Ouwjean, Prodl e Nuytinck, ma recupera Deulofeu che partirà dalla panchina. Sarà 3-5-2 per l’Udinese con Musso tra i pali, De Maio, Bonifazi e Samir comporranno il terzetto difensivo, De Paul, Walace e Pereyra saranno i tre di centrocampo, mentre Stryger Larsen e Zeegelaar agiranno sugli esterni. In attacco al fianco di Pussetto ci sarà Lasagna, al momento favorito su Nestorovski.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Luca Gotti

Pre-Partita di Juventus Udinese:

Alle ore 20:45 la Juventus ospiterà l’Udinese all’Allianz Stadium nella gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

Primo impegno del 2021 per la Vecchia Signora che vuole subito dimenticare il terribile 3-0 subito contro la Fiorentina nell’ultimo match del 2020. La Juventus è molto lontana dalla vetta, con il Milan che si trova a +10 e non può permettersi altri errori se vuole credere ancora allo scudetto.

I friulani, invece, vengono dalla brutta sconfitta interna contro il Benevento e vogliono iniziare l’anno con un grande vittoria. L’Udinese si trova al momento al dodicesimo posto, a +5 sulla zona retrocessione e deve tornare a fare punti per non essere invischiata nella lotta per non retrocedere.

Precedenti e statistiche di Juventus-Udinese

I precedenti tra Juventus ed Udinese in casa della Vecchia Signora sorridono ai padroni di casa che si sono imposti in 37 degli ultimi 49 incontri. Sono state solo 7, invece, le affermazioni dell’Udinese, mentre ci sono stati solo 5 pareggi.

L’ultima vittoria dell’Udinese a Torino risale alla prima giornata della stagione 2015-2016, con i friulani che si imposero 1-0 grazie alla rete di Thereaux. Quello è stato l’unico successo friulano negli ultimi 10 confronti tra le due squadre tra campionato e Coppa Italia.

La Juventus difficilmente perde punti e la sconfitta con la Fiorentina ha sorpreso in molti. Appare davvero complicato solo pensare che i bianconeri possano perdere altri punti per strada. L’Udinese, invece, viene da quattro risultati utili consecutivi fuori casa (2 vittorie e 2 pareggi) e cercherà di mantenere la striscia positiva.

