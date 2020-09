Cronaca Diretta Gran Premio d’Italia di F1 a Monza 06-06-2020

Cronaca Diretta Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza Domenica 6 Settembre 2020 ore 15:10

Cronaca Diretta Gara GP D’ITALIA A MONZA:

F1 GP D’ITALIA RISULTATI QUALIFICHE:

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position del Gran Premio d’Italia, ottava prova del Mondiale 2020. Una pole iconica per il britannico (alla 94.esima in carriera), dato che questo 1:18.887 gli vale il giro con la velocità media più alta nella storia della Formula 1 (264.362 km/h). A 69 millesimi troviamo Valtteri Bottas, che completa la sesta prima fila tutta Mercedes della stagione (tutte consecutive). Seconda fila alquanto a sorpresa, con Carlos Sainz Jr. (+0.808) su McLaren e Sergio Perez (+0.834) su Racing Point. Solo 5° Max Verstappen (+0.908), in terza fila con l’altro pilota di Woking, Lando Norris (+0.933).

In quarta fila si schiereranno la Renault di Daniel Ricciardo (+0.977) e l’altra Racing Point di Lance Stroll (+1.162); in quinta la seconda Red Bull di Alexander Albon (+1.203) e l’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.290). Fuori dai primi 10, in sesta fila troviamo Daniil Kvyat (AlphaTauri) ed Esteban Ocon (Renault). Solo 13° la prima Rossa, quella di Charles Leclerc: con la 17° posizione di Sebastian Vettel questa è la peggior qualifica di sempre della Ferrari a Monza. In settima fila, con il monegasco, c’è Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), mentre in ottava le due Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. In nona, con Vettel, ci sarà Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Chiudono lo schieramento le Williams di George Russell e Nicholas Latifi.

Griglia di Partenza Gran Premio d’Italia di Formula 1:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.887

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.956

3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:19.695

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:19.720

5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:19.795

6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:19.820

7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:19.864

8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.049

9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:20.090

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:20.177

11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:20.169

12 31 Esteban Ocon RENAULT 1:20.234

13 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.273

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:20.926

15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.573

16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:21.139

17 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:21.151

18 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.206

19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:21.587

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.717

F1, GP d’Italia 2020: Il Circuito di Monza

L’attuale tracciato del Circuito. Fonte: wikipedia

Nome: Autodromo Nazionale di Monza (ENI circuit)

Località: Monza

Lunghezza: 5.793 m

Curve: 11

Record: Ufficiale, 1’21″046 Rubens Barrichello su Ferrari F2004. Ufficioso (non valido perchè ottenuto in qualifica)1’19″119 Kimi Raikkonen nel 2018

Enzo Ferrari assiste alle prove negli anni ’60. Fonte: Wikipedia

L’Autodromo di Monza è situato all’interno del Parco Reale della città ed è uno dei più antichi, in quanto è stato costruito nel 1922 in soli 110 giorni. Durante il periodo della crescita economica a seguito della fine della Prima Guerra Mondiale, l’Italia si ritrova ad affrontare un paradosso: le sue auto sono famose nel mondo ma è sprovvista di impianti adeguati. Ecco la nascita di questo circuito composto da due anelli, uno per tets stradali e l’altro di corse, comunicanti grazie alla partenza e quindi utilizzabili anche contemporaneamente.

la spaventosa curva parabolica. Fonte: Wikipedia

La struttura era famosa per l’alta velocità raggiungibile, infatti ci sono stati 13 incidenti mortali di piloti (11 automobilisti e due motociclisti) più gli spettatori. Tuttavia, nonostante i diversi tentativi di modificarne l’assetto e aumentarne la sicurezza il circuito non perde un briciolo del suo fascino. Nel 1938 ad esempio viene realizzata la Parabolica, una curva a 180 gradi davvero impressionante, che resiste quasi fino ai giorni nostri. Il circuito è sicuramente uno dei più resilienti della storia, dato che è sopravvissuto alla Secinda Guerra Mondiale, alle varie ristrutturazioni, a 69 edizioni ed ora anche alla pandemia.

Per affrontarlo, tuttavia, ci vuole coraggio. Innanzitutto, dopo le modifiche a Silverstone nel 1991 è il circuito più veloce in calendario. Il pilota deve avere una macchina scarica dal punto di vista aerodinamico proprio per la velocità richiesta, che si aggira intorno ai 350-360 km/h ed avere un’ottima abilità in frenata, date le strette curve che costringono ad un bloccaggio fino a 70 km/h .

