Cronaca Diretta Gran Premio di MotoGP d’Europa a Valencia

Cronaca Diretta Testuale del Gran Premio di MotoGP d’Europa a Valencia Domenica 8 Novembre 2020 ore 14:00

Dopo le due tappe sul circuito di Aragon il mondiale MotoGP rimane in Spagna e si sposta sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia per il Gran Premio di MotoGP d’Europa in programma domenica 8 novembre alle ore 14:00.

Cronaca Gara MotoGP Europa a Valencia:

Griglia di Partenza Gran Premio d’Europa di MotoGP:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 315.4 1’40.434

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 318.3 1’40.475 0.041 / 0.041

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.5 1’40.530 0.096 / 0.055

4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 316.8 1’40.577 0.143 / 0.047

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1’40.704 0.270 / 0.127

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.9 1’40.893 0.459 / 0.189

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 318.3 1’40.893 0.459

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.9 1’41.328 0.894 / 0.435

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.7 1’41.557 1.123 / 0.229

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.9 1’41.781 1.347 / 0.224

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 315.4 1’41.943 1.509 / 0.162

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 324.3 1’42.249 1.815 / 0.306

3 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 315.4 1’41.010 0.239 / 0.189

4 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.8 1’41.276 0.505 / 0.266

5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 312.5 1’41.310 0.539 / 0.034

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 316.8 1’41.311 0.540 / 0.001

7 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 321.3 1’41.395 0.624 / 0.084

8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1’42.039 1.268 / 0.644

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 319.8 1’42.244 1.473 / 0.205

10 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.7 1’42.532 1.761 / 0.288

11 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 315.4 1’43.030 2.259 / 0.498

Risultati Qualifiche Gran Premio di Europa di MotoGP:

La pole position del Gran Premio d’Europa sul circuito “Ricardo Tormo” di Valencia va a Pol Espargaro che fa il suo giro veloce in 1:40.434.

Lo spagnolo della KTM ottiene la seconda pole position in MotoGP, 19° in carriera.

In prima fila con lui ci saranno Alex Rins su Suzuki e Takaaki Nakagami con la Honda staccati rispettivamente 41 e 96 millesimi.

In seconda fila, in mezzo alle Ducati di Johann Zarco e Jack Miller, ecco il leader del mondiale, Joan Mir (5°), che partirà davanti a tutti i suoi rivali nella corsa iridata.

Franco Morbidelli è solo 9°, preceduto in terza fila anche da Aleix Espargaro (Aprilia) e da Miguel Oliveira (KTM Tech 3).

In quarta fila, oltre a Brad Binder (KTM), ecco la Yamaha Petronas di Fabio Quartararo e la Ducati di Andrea Dovizioso, molto in difficoltà entrambi sul bagnato.

Non hanno superato il taglio a fine Q1, tra gli altri, Alex Marquez (14°) e gli italiani Francesco Bagnaia, Valentino Rossi (rientrato oggi dopo la pausa forzata causa Covid-19), Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori, tutti in fila dalla 16° alla 19° posizione.

Partirà dalla pit-lane Maverick Vinales che, senza sostituzione del motore, sarebbe partito 15°.

Gran Premio MotoGP d’Europa Pre-Gara:

Come ad Aragon anche a Valencia si correranno due Gran Premi in 7 giorni e la lotta al titolo mondiale è sempre apertissima con ben 4 piloti racchiusi in soli 25 punti.

Siamo giunti alla 12° prova del Mondiale MotoGP 2020 e quando mancano solo 3 Gran Premi alla conclusione in testa alla classifica piloti c’è Joan Mir con 137 punti seguito da Fabio Quartararo staccato di 14 punti e Maverick Vinales staccato di 19 punti.

L’italiano Franco Morbidelli è ancora in lotta a quota 112 punti a -25 da Mir e anche Andrea Dovizioso se la potrebbe giocare a -28.

Proprio Franco Morbidelli è stato grande protagonista 2 settimane fa sul circuito di Aragon andando a vincere la gara con la sua Yamaha Petronas davanti agli spagnoli Rins e Mir con le Suzuki.

GRAN PREMIO D’EUROPA DI MOTOGP: IL CIRCUITO DI VALENCIA

Il Circuito Ricardo Tormo (in onore del pilota deceduto nel 1998), è situato a Cheste, nelle vicinanze di Valencia, è stato inaugurato venti anni fa (1999), con la prima edizione del Gran Premio della Comunitat Valenciana.

Con una lunghezza di 4.005 m (da percorrere in senso antiorario) è il secondo circuito più breve del Motomondiale, battuto sotto questo punto di vista soltanto dal circuito tedesco del Sachsenring.

E’ circondato da tribune capaci di contenere fino a 120.000 spettatori e conta 14 curve (9 a sinistra e 5 a destra).

Al termine del rettilineo principale (della lunghezza di 876 metri), i piloti affrontano curva 1 (Aspar) a sinistra, seguita da un breve allungo che porta alla lenta curva 2 (Mick Doohan), vale a dire un tornante ancora a sinistra.

Raddrizzata la moto, si affronta la veloce curva 3, per poi giungere alla staccata di curva 4 (Nico Terol), la cui traiettoria (destrorsa) va quasi raccordata con la successiva curva 5.

Dopo un ulteriore allungo troviamo il curvone a sinistra Angel Nieto (curva 6), seguito da un rettilineo, dalla veloce Curva de la Aficion (7) e, quindi, dalla decisa staccata di curva 8 (Bernat Martinez), ovvero un ampio tornante a sinistra.

Il layout del circuito Ricardo Tormo di Valencia (foto da: motogp.hondaracingcorporation.com)

Dopo una breve accelerazione, ecco il cambio di direzione (sinistra-destra) 9-10, seguito da un altro tornante lento, stavolta a destra (11).

Entriamo infine nel tratto conclusivo. Un rettilineo conduce alla complicata Champi Herreros (12, a destra), in uscita dalla quale, cambiando immediatamente direzione, i piloti affrontano l’interminabile curvone 13, in discesa e, spesso e volentieri, con i centauri che portano la posteriore a spazzolare l’asfalto.

In fondo ecco l’ultima curva, ovvero lo stretto tornante Adrian Campos, che reimmette sul rettilineo dei box.

