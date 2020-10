Cronaca Diretta Gran Premio di Germania di F1 al Nurburgring 11-10-2020

Cronaca Diretta Testuale Gran Premio dell’Eifel in Germania sul circuito del Nurburgring Domenica 11 Ottobre 2020 ore 14:10

Cronaca Gara GP Eifel di Germania 2020:

Risultati Qualifiche GP dell’Eifel:

Nelle qualifiche di ieri sul circuito di casa c’è stato il dominio delle frecce d’argento che scatteranno entrambe dalla prima fila. Pole postition per Valtteri Bottas (14° in carriera), che rifila 256 millesimi a Lewis Hamilton. Seconda fila per un Max Verstappen che ha fatto tremare le frecce d’argento con la sua Red Beull staccato di +0.293. Qualifiche da applausi per Charles Leclerc che con la sua Ferrarari ottiene uno splendido 4° posto +0.766 beffando di soli 12 millesimi Albon con l’altra Red Bull.

Terza fila anche per Ricciardo con la Renault che ha fatto il 6° tempo seguito dal compagno di scuderia Ocon 7° che apre la quarta fila. Con lui ci sarà Lando Norris autore dell’8° tempo.

In quinta fila ci saranno Sergio Perez e Carlos Sainz.

Eliminato in Q2 Sebastian Vettel che partirà dall’11° casella in griglia di partenza.

Dall’Inghilterra girano voci insistenti secondo le quali solo sulla SF1000 #16 di Charles Leclerc sarebbero state montate le novità portate dalla Scuderia in Germania.



Griglia di Partenza Gran Premio di F1 di Germania:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.269 2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.525 3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:25.562 4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:26.035 5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:26.047 6 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.223 7 31 Esteban Ocon RENAULT 1:26.242 8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.458 9 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.704 10 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.709 11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:26.738 12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:26.776 13 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:26.848 14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.936 15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.125 16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.552 17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.564 18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.812 19 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.817 20 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 1:28.021

Anteprima Gran Premio di Germania al Nurburgring:

A distanza di due settimane dal Gran Premio di Russia a Sochi torna il Mondiale di Formula 1 con il Gran Premio di Germania sul circuito del Nurburgring che si correrà domenica 11 ottobre alle ore 14:10.

Siamo giunti all’11° prova del mondiale di Formula 1 2020 e questo fine settimana si correrà la 1° edizione del Gran Premio dell’Eifel al Nurburgring che sancisce il ritorno della Formula 1 in Germania.

L’ultima edizione del Gran Premio di Germania al Nurnurgring si è corsa nel 2013 e negli anni successivi la Formula 1 è andata a correre sul circuito di Hockenheim.

L’ultimo Gran Premio di Germania al Nurburgring è stato vinto da Sebastian Vettel con la Red Bull mentre nel 2011 aveva vinto Lewis Hamilton con la McLaren.

La Formula 1 torna in pista dopo la settimana di pausa dal Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi che ha visto la vittoria di Valtteri Bottas con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e all’altra freccia d’argento di Lewis Hamilton.

F1 Gran Premio dell’Eifel in Germania: Il circuito del Nurburgring

Nome: Nurburgring Gp-Strecke

Località: Nurburg, Germania

Lunghezza circuito: 5.148m

Numero di curve: 15

Numero Giri in Gara: 60 con un totale di 308,617 km

Primo GP: 1951

Ultimo Podio (2013): 1° Sebastian Vettel (RBR), 2° Kimi Raikkonen (LOT), 3° Romain Grosjean (LOT).

Il Nurburgring è un circuito storico costruito alla fine della prima Guerra Mondiale e nato per essere il più difficile al mondo.

In realtà si tratta di un complesso di circuiti per diverse competizioni sia automobilistiche che motociclistiche che si snoda intorno all’omonimo castello di Nurburg in Germania che si trova a 90 km a sud-ovest da Colonia.

Inizialmente il circuito era lungo oltre 25 km per un totale di 70 curve, poi con il passare degli anni è stato modificato più volte e accorciato notevolmente.

Qui al Nurburgring il primo agosto del 1976 c’è stato lo spaventoso incidente occorso a Niki Lauda con il pilota austriaco che dopo aver sbandato in curva va a sbattere sulle barriere e rimane intrappolato nella sua Ferrari che viene avvolta dalle fiamme. Lauda dopo aver lottato diversi mesi per restare in vita è riuscito a tornare in pista a Monza 4 mesi dopo.

Dopo quell’incidente i piloti hanno chiesto ed ottenuto lo spostamento del Gp di Germania sul circuito di Hockenheim.

Poi dopo 8 anni di assenza si è tornati a correre al Nurburgring nel 1984 con il circuito che è stato notevolmente modificato e reso più sicuro e la gara che è stata vinta da un giovanissimo Ayrton Senna.

L’attuale tracciato del circuito del Nurburgring è moderno, di qualità, funzionale e molto sicuro.

Si tratta di un circuito che presenta molte curve veloci intervallate da lunghi rettilinei e per questo qui è richiesto un carico aerodinamico medio.

Ci sono diversi saliscendi dovuti all’altopiano dell’Eifel da cui prende il nome questo Gran Premio.

Ci saranno 2 zone dove i piloti potranno utilizzare il DRS: la prima sul rettilineo principale e la seconda tra la curva 11 e 13.

CLASSIFICA PILOTI F1 2020:

1. Hamilton (Mercedes) 205; 2. Bottas (Mercedes) 161; 3. Verstappen (Red Bull) 128; 4. Norris (McLaren) 65; 5. Albon (Red Bull) 64; 6. Ricciardo (Renault) 63; 7. Leclerc (Ferrari) e Stroll (Racing Point) 57; 9. Perez (Racing Point) 56; 10. Gasly (Alpha Tauri) 45; 13. Vettel (Ferrari) 17

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020:

1. Mercedes 366; 2. Red Bull 192; 3. McLaren 106; 4. Racing Point 104; 5. Renault 99; 6. Ferrari 74; 7. Alpha Tauri 59; 8. Alfa Romeo 4; 9. Haas 1.

