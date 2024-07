Cronaca Diretta e Streaming Live di Spagna – Germania Quarti Euro 2024 05-07-2024

Cronaca Diretta e Streaming Live di Spagna – Germania Quarti di Finale Euro 2024 Venerdì 5 Luglio 2024 ore 18:00





Cronaca 2° Tempo Supplementare

120’+6′ – Finisce la partita. La Spagna s’impone sulla Germania per 2-1 dopo i tempi supplementari e vola in semifinale. Decisivo si rivela un gol di Merino al 119′. Non mancheranno le polemiche per la decisione di Taylor di non punire con il rigore una deviazione con la mano in area di Cucurella al 107′.

120’+4′ – Secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per Carvajal per gioco scorretto su Musiala. Spagna in dieci in questi ultimi secondi. Ultima occasione per i padroni di casa per evitare l’eliminazione.

120’+3′ – Fallo commesso da Andrich su Joselu.

120’+3′ – Palla-gol per la Germania con Fullkrug che di testa non inquadra il bersaglio per una questione di centimetri.

120’+2′ – Opportunità per la Spagna in contropiede con Ferran Torres.

120’+2′ – Respinta una violenta conclusione di Kimmich da fuori area.

120′ – Segnalati tre minuti di recupero.

119′ – Cartellino giallo per Fabian Ruiz in panchina. Quinto ammonito nella Spagna.

119′ – GOL DELLA SPAGNA! 2-1! Gli iberici tornano avanti quasi allo scadere dei supplementari con Merino a segno di testa a centro area sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Olmo.

117′ – Occasione per la Germania: Unai Simon si oppone con bravura a un colpo di testa in tuffo di Fullkrug.

115′ – Problemi fisici per Nacho a seguito di un contrasto con Wirtz.

113′ – Cartellino giallo per Undav in panchina. Ottavo ammonito nella Germania.

112′ – Conclusione sul fondo di Oyarzabal.

110′ – Cartellino giallo per Rodri per gioco scorretto su Muller.

109′ – Potenziale opportunità per la Germania in contropiede: Fullkrug, servito da Wirtz, conclude malamente a lato.

108′ – Primo calcio d’angolo per la Spagna.

107′ – La Germania reclama, invano, la concessione di un calcio di rigore per una chiara deviazione con la mano di Cucurella in area su una conclusione di Musiala. Penalty evidente negato alla Germania.

106′ – Inizia il secondo tempo supplementare.

Cronaca 1° Tempo Supplementare

105’+2′ – Finisce il primo tempo supplementare. Spagna e Germania sono sempre sull’1-1.

105’+1′ – Germania vicinissima al bersaglio con un rasoterra di un soffio a lato di Wirtz in occasione di un bel servizio dalla sinistra di Muller.

105′ – Segnalato un minuto di recupero.

104′ – Spagna pericolosa con una conclusione di poco a lato di Oyarzabal.

102′ – Sesto cambio anche nella Spagna: Joselu sostituisce Fabian Ruiz.

101′ – Unai Simon smanaccia un cross di Musiala bravo a guadagnare il fondo a sinistra. Sul proseguimento dell’azione Andrich conclude alto.

100′ – Cartellino giallo per Carvajal per gioco scorretto su Musiala. Quarto ammonito nella Spagna.

98′ – Andrich interviene in modo falloso su Fabian Ruiz.

97′ – Kimmich si oppone a una conclusione di Olmo.

96′ – Rodri subisce fallo da Wirtz.

95′ – Respinto un tentativo a rete di Oyarzabal da Rudiger.

94′ – Cartellino giallo per Wirtz per gioco scorretto su Cucurella. Settimo ammonito nella Germania.

93′ – Segnalata una posizione irregolare di Fullkrug.

92′ – Nacho si rifugia in corner in occasione di un traversone basso di Wirtz che intendeva raggiungere Muller. Quarto corner per la Germania.

91′ – Nagelsmann fa entrare Anton per Havertz.

91′ – Inizia il primo tempo supplementare.

Cronaca 2° Tempo

90’+4′ – I tempi regolamentari si chiudono sull’1-1. Si va ai supplementari.

90’+4′ – Occasione per la Germania con Muller che non trova per poco la porta in occasione di un cross effettuato dalla destra da Kimmich.

90’+2′ – Non rilevato un fallo al limite dell’area tedesca di Kroos su Oyarzabal. Sul proseguimento dell’azione sanzionato un intervento falloso di Fabian Ruiz su Kroos.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

89′ – Cartellino giallo per Schlotterbeck in panchina. Sesto ammonito nella Germania.

89′ – GOL DELLA GERMANIA! 1-1! I tedeschi pervengono in extremis al pari con Wirtz pronto nel cuore dell’area a sfruttare al meglio una splendida sponda aerea di Kimmich. Il centrocampista del Bayer Leverkusen va a segno con una battuta di controbalzo.

88′ – Respinto un tentativo a rete di Mittelstadt da fuori area.

87′ – Terzo calcio d’angolo per la Germania che per quanto prodotto meriterebbe a questo punto il pari.

86′ – Rilevato un fallo in attacco di Havertz su Laporte sugli sviluppi del calcio piazzato.

85′ – Fullkrug subisce fallo da Carvajal.

84′ – Termina alta una potente conclusione di Fabian Ruiz da fuori area.

84′ – Muller commette fallo su Rodri.

82′ – Palla-gol per la Germania gettata al vento da Havertz: l’avanti dell’Arsenal approfitta solo parzialmente di un rinvio errato di Unai Simon fallendo la misura del pallonetto.

82′ – Cartellino giallo per Unai Simon per comportamento non regolamentare. Terzo ammonito nella Spagna.

81′ – Conclusione fuori misura di Musiala.

79′ – Quinto cambio anche per la Germania: Tah lascia il posto a Muller.

79′ – Ultimi cambi nella Spagna: Merino e Oyarzabal fanno il loro ingresso per Williams e Morata.

78′ – Efficace chiusura al limite della propria area di Fabian Ruiz su Wirtz.

77′ – Palo della Germania! Tedeschi vicinissimi al pari con un tentativo a centro area di Fullkrug sugli sviluppi di un traversone basso dalla destra proposto da Wirtz.

74′ – Cartellino giallo per Ferran Torres per gioco scorretto su Musiala. Secondo ammonito nella Spagna.

73′ – Cartellino giallo per Mittelstadt per proteste a seguito di un fallo a lui attribuito su Ferran Torres. Quinto ammonito nella Germania.

72′ – Si spegne sul fondo un colpo di testa di Fullkrug.

71′ – Grande chiusura di Carvajal in occasione di una battuta a rete da distanza ravvicinata di Havertz.

69′ – Germania pericolosa: Unai Simon si oppone con bravura a una conclusione angolata di Andrich dal limite dell’area. Tentativo generato da una sponda aerea di Fullkrug probabilmente in posizione irregolare.

67′ – Cartellino giallo per Kroos per un altro fallo commesso ai danni di Olmo in ripartenza. Quarto ammonito nella Germania.

66′ – Fallo commesso da Kroos su Olmo.

65′ – Morata è fermato fallosamente da Musiala.

64′ – Angolo di Kroos dalla destra e colpo di testa alto di Fullkrug.

63′ – Terzo cambio nella Spagna: Yamal lascia il posto a Ferran Torres.

62′ – Altro tiro dalla bandierina per i tedeschi che sembrano aver alzato l’intensità della pressione.

60′ – Secondo calcio d’angolo per la Germania. La Spagna non ne ha ancora battuti.

58′ – Fallo commesso da Kroos su Morata.

57′ – Doppio cambio nella Germania: Mittelstadt e Fullkrug prendono rispettivamente il posto di Raum e Gundogan. Soni quatto le sostituzioni attuate da Nagelsmann.

56′ – Cartellino giallo per Andrich per gioco scorretto su Williams. Terzo ammonito nella Germania.

55′ – Buon anticipo di Rodri nella propria rea di rigore.

54′ – Efficace chiusura difensiva di Tah in occasione di un servizio in verticale di Williams. Bella ripartenza degli spagnoli.

51′ – GOL DELLA SPAGNA! 1-0! La selezione iberica si portano in vantaggio con Olmo a segno con un preciso rasoterra dal limite dell’area sull’invito da destra di Yamal.

51′ – Morata subisce fallo da Tah.

50′ – Musiala è fermato fallosamente da Carvajal.

48′ – Conclusione decisamente imprecisa del neoentrato Andrich.

47′ – Occasione per la Spagna: Morata, ben servito da Yamal, conclude in girata alto da buona posizione.

46′ – Fallo commesso da Wirtz su Laporte.

46′ – Inizia la ripresa. Tre cambi nell’intervallo. Nella Germania si registrano gli ingressi di Andrich e Wirtz al posto di Can e Sané. Tra gli iberici Nacho è subentrato a Le Normand.

Cronaca 1° Tempo:

45’+2′ – Finisce il primo tempo: Spagna e Germania vanno al riposo sullo 0-0. Iberici maggiormente intraprendenti e pericolosi soprattutto con le conclusioni effettuate da Pedri, Yamal e Olmo. Sul versante opposto da segnalare un paio di tentativi di Havertz.

45’+1′ – Fallo commesso da Cucurella su Gundogan.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

45′ – Facile presa per Neuer in occasione di un debole tentativo a rete da fuori area di Yamal che si era ottimamente liberato per il tiro.

43′ – Traversone impreciso di Williams che era stato bravo a guadagnare il fondo a sinistra.

41′ – Olmo subisce fallo da Kroos. Sette falli a testa sino a questo momento.

40′ – Fallo commesso da Rodri su Musiala.

39′ – Spagna pericolosa con un fendente dal limite dell’area di Olmo respinto da Neuer. Sul proseguimento dell’azione avviata da un pallone perso da Havertz viene segnalata una posizione irregolare di Morata.

39′ – Possesso palla della Spagna sulla trequarti avversaria.

37′ – Can subisce fallo da Fabian Ruiz.

36′ – Segnalata una posizione irregolare di Williams che aveva costretto a una deviazione in angolo Neuer con una battuta a rete da posizione leggermente defilata.

35′ – Occasione per la Germania: Havertz, lanciato dalle retrovie, impegna Unai Simon con una conclusione dal limite dell’area.

34′ – Unai Simon controlla a terra un traversone dalla destra di Kimmich.

32′ – Yamal è fermato fallosamente da Can. Direzione di gara che si conferma poco coerente in merito alla distribuzione dei cartellini gialli.

30′ – Cartellino giallo per Le Normand per gioco scorretto su Gundogan. Primo ammonito nella Spagna.

29′ – Fallo commesso in fase d’attacco da Olmo su Gundogan.

28′ – Cartellino giallo per Raum per gioco scorretto su Carvajal. Secondo ammonito nella Germania. Provvedimento disciplinare severo alla luce di quanto lasciato correre in precedenza dal direttore di gara.

26′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Germania.

25′ – Fallo commesso da Williams su Raum.

25′ – Unai Simon controlla agevolmente un debole tentativo di testa di Tah.

24′ – Kimmich subisce fallo da Morata. Punizione sulla trequarti destra per la Germania.

24′ – Gara piacevole a Stoccarda.

23′ – Neuer controlla in due tempi una battuta centrale di Laporte da fuori area.

21′ – Occasione per la Germania: Havertz chiama in causa Unai Simon con un colpo di testa in occasione di un traversone proposto dalla destra da Kimmich.

19′ – Ravvisato un fuorigioco di Kimmich.

17′ – Occasione per la Spagna in contropiede: termina alta una conclusione dal limite dell’area di Fabian Ruiz.

16′ – Un tentativo a rete dal limite dell’area di Morata è respinto da Can.

15′ – Spagna pericolosa con una punizione di poco a lato di Yamal.

13′ – Cartellino giallo per Rudiger per gioco scorretto su Olmo. Il difensore centrale del Real Madrid, in quanto diffidato, salterà l’eventuale semifinale. Primo ammonito nella Germania. Punizione interessante per la Spagna.

12′ – Fallo commesso da Williams su Kimmich.

12′ – Si spegne sul fondo un rasoterra da fuori area di Williams.

10′ – Segnalata una posizione irregolare di Morata.

8′ – Primo cambio (forzato) nella Spagna: Olmo rileva l’infortunato Pedri.

8′ – Gara spezzettata in questo avvio di gara.

7′ – Gioco fermo per soccorrere Pedri ancora non al meglio dopo il fallo commesso da Kroos.

6′ – Rodri subisce fallo da Gundogan. Pochi istanti prima Kroos si era reso protagonista di un altro brutto intervento ai danni di Yamal. Il direttore di gara Anthony Taylor, anche in questo caso, non aveva preso (sorprendentemente) provvedimenti nei confronti del centrocampista tedesco.

4′ – Kroos rischia il cartellino giallo per un’entrata in netto ritardo su Pedri.

1′ – Occasione per la Spagna: Pedri, servito al limite dell’area da Morata, impegna a terra Neuer con una battuta mancina priva della necessaria potenza.

1′ – Inizia la partita.

Formazioni Ufficiali di Spagna – Germania:

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Morata. Ct. De La Fuente.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Can, Kroos; Musiala, Gundogan, Sanè; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Pre-Partita di Spagna – Germania:

Il primo big match dei quarti di finale degli Europei 2024 si terrà venerdì 5 luglio con la Spagna che si giocherà il passaggio al turno successivo con i padroni di casa della Germania.

Le Furie Rosse non hanno deluso le aspettative e hanno totalmente annichilito la Georgia agli ottavi di finale per 4-1, nonostante l’autogol di LeNormand che aveva portato in svantaggio gli uomini di De La Fuente. Il test contro la Germania consacrerà o smentirà il potenziale dei ragazzi spagnoli, i quali cercheranno di imporre ancora una volta la propria dote tecnica e la propria filosofia di calcio per eliminare i padroni di casa dal torneo.

Dall’altra parte la Germania di Nagelsmann, che dopo aver superato il test contro la Danimarca, non senza qualche spavento come il gol di Andersen, poi annullato, che aveva portato i danesi in vantaggio sull’ora di gioco è riuscita con i gol di Havertz e Musiala a chiudere definitivamente la pratica ed approdare alla fase successiva. Proprio come la Spagna anche la Germania cercherà ancora una volta di far leva su propri giovani di talento per scardinare la difesa avversaria e proseguire sulle orme del proprio obiettivo di voler vincere la coppa in casa propria.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.