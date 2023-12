Cronaca Diretta e Streaming Live di Lazio – Inter 16° Giornata Serie A 08-12-2023

Cronaca Diretta e Streaming Live di Lazio – Inter, 16° Giornata Serie A – Domenica 17 Dicembre 2023 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

22′ – Tempestiva uscita di Sommer ad anticipare un possibile intervento di Immobile in occasione di un servizio all’interno dell’area di Guendouzi.

22 – Un cross dal fondo di Immobile è smanacciato da Sommer.

22′ – Manovra con calma la Lazio.

20′ – Bisseck subisce fallo da Zaccagni.

19′ – La punizione battuta da Calhanoglu è respinta dalla barriera.

18′ – Martinez è fermato fallosamente da Lazzari.

17′ – Kamada chiama in causa Sommer con una conclusione da fuori area.

16′ – Quarto calcio d’angolo per la Lazio che continua a proporsi con continuità e una certa efficacia in avanti.

15′ – Fallo commesso da Barella su Zaccagni.

15′ – Intercettato con l’addome da Calhanoglu un traversone di Felipe Anderson.

14′ – Rilevato un fallo in attacco di Zaccagni su Darmian.

13′ – Salgono a tre i tiri dalla bandierina in favore della compagine capitolina.

11′ – Secondo calcio d’angolo per la Lazio generata da una conclusione di Kamada deviata da Bastoni.

10′ – I padroni di casa fanno registrare una certa supremazia a livello territoriale in questa fase iniziale del match.

8′ – Prolungata azione d’attacco della Lazio.

6′ – Rilevato un fallo in attacco di Bisseck su Immobile.

5′ – Altro tiro dalla bandierina per gli ospiti.

4′ – Inter pericolosa. Grande chiusura di Casale su Thuram in procinto di battere a rete da ottima posizione. Primo calcio d’angolo per i nerazzurri.

3′ – Zaccagni è fermato fallosamente da Barella.

2′ – Possesso palla dell’Inter in fase difensiva.

1′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dei padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Lazio.

Formazioni Ufficiali di Lazio – Inter:

La Lazio non recupera Romagnoli. In difesa ci saranno ancora Gila e Casale, insieme a Marusic e Lazzari a comporre la retroguardia biancoceleste. In mezzo al campo, fantasia affidata a Kamada, mentre Rovella e Guendouzi saranno incaricarti di fare da collante tra i reparti. Davanti si cerca il riscatto di Immobile a secco da troppo tempo, con Felipe Anderson e Zaccagni che cercheranno di assisterlo al meglio.

Nell’Inter è sempre di più emergenza infortunati, difficile il recupero a pieno regime di Pavard che si unisce all’indisponibilità di Dumfries e De Vrij. Nelle ultime ore anche Cuadrado sembra aver riaccusato un fastidio al tendine con Bisseck pronto ad agire come braccetto per consentire a Darmian di appropriarsi della fascia destra. Davanti Inzaghi si affiderà alla coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez per cercare sbancare l’Olimpico e consolidare il primato.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Pre-Partita di Lazio – Inter:

La Lazio di Sarri continua a vivere percorsi paralleli tra coppe e campionato, i biancocelesti, infatti, sono riusciti a qualificarsi come seconda nel girone di Champions e ad approdare ai quarti di finale di Coppa Italia, ma ancora non sono riusciti a mostrare il proprio valore in campionato dove sono attualmente decimi. Un problema che continua a persistere nella mente del tecnico toscano, il quale spera di poter ritrovare la verve dei suoi giocatori migliori come Luis Albero e Immobile che fin qui sono stati coloro che maggiormente hanno deluso le aspettative. Una probabile vittoria contro i nerazzurri rilancerebbe il morale della Lazio anche in campionato, riaccendendo quella micca che potrebbe avviare la scalata laziale.

Dall’altra parte gli uomini di Inzaghi che, dopo l’amarezza per non aver terminato il girone di Champions come prima classificata, sono pronti a ritornare a focalizzare tutte le proprie forze in quello che sarà un vero e proprio rush finale del girone d’andata. L’obiettivo dei nerazzurri resta, infatti, quello di terminare quest’ultimo davanti alla Juventus, ma per farlo resteranno da superare ancora tre prove contro Lazio, Lecce e Genoa. A partire già dalla prossima i nerazzurri cercheranno di imporsi anche nella infida trasferta di Roma e di scongiurare ancora una volta il sorpasso al vertice da parte della Juventus.