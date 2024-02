Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Juventus 23° Giornata Serie A 04-02-2024

Cronaca Diretta e Streaming Live di Inter – Juventus 23° Giornata Serie A – Domenica 4 Febbraio 2024 ore 20:45

Cronaca 1° Tempo:

45’+1′ – Finisce il primo tempo. Inter e Juventus vanno al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, l’autorete di Gatti al 37′. Palla-gol fallita da Vlahovic. Occasione per Dimarco.

45′ – Si giocherà ancora per un minuto.

44′ – Giro palla dell’Inter all’altezza della linea mediana del campo.

43′ – Efficace copertura difensiva di Gatti in occasione di un lancio di Lautaro Martinez che intendeva raggiungere Dimarco.

41′ – McKennie subisce fallo da Lautaro Martinez sulla propria trequarti.

37′ – GOL! INTER-JUVENTUS 1-0! I nerazzurri si portano in vantaggio grazie a un’autorete di Gatti propiziata da Thuram.

35′ – Secondo calcio d’angolo per la Juventus.

33′ – Cartellino giallo per Danilo per gioco scorretto su Thuram. Decisione che suscita non poche perplessità. L’intervento del difensore bianconero sembrava sul pallone.

32′ – Palla-gol per la Juventus gettata al vento da Vlahovic con un controllo errato sull’ ottimo invito di McKennie autore di una grande iniziativa personale. I bianconeri si devono accontentare di un calcio d’angolo.

29′ – Rilevato un controllo con un braccio in area bianconera di Lautaro Martinez sugli sviluppi di un cross dalla sinistra di Dimarco.

25′ – Occasione per l’Inter: Bremer si rende protagonista di una chiusura a centro area su Thuram in occasione di un traversone dalla sinistra di Dimarco splendidamente lanciato da Calhanoglu.

24′ – Fallo commesso da Barella su Rabiot dopo un pallone perso da Darmian.

23′ – Lautaro Martinez subisce fallo da Rabiot a centrocampo.

22′ – Insistita azione d’attacco dei nerazzurri.

20′ – Quarto calcio d’angolo per l’Inter.

19′ – Cartellino giallo per Vlahovic per proteste.

18′ – Occasione per l’Inter: Dimarco non riesce a coordinarsi in modo adeguato per la battuta in occasione di un preciso cross dalla trequarti di sinistra di Pavard.

17′ – Buon recupero di Mkhitaryan su Vlahovic che finisce sullo slancio con il commettere un fallo.

16′ – Prolungato possesso palla dell’Inter.

14′ – Un cross di Rabiot dalla sinistra è respinto da Pavard.

12′ – McKennie è fermato fallosamente da Dimarco.

12′ – Un tentativo di Acerbi è respinto da Locatelli.

10′ – L’Inter manovra con calma sulla trequarti avversaria.

7′ – Fallo commesso da Vlahovic su Pavard. Il direttore di gara si limita a richiamare verbalmente l’avanti della Juventus protagonista di un’entrata in ritardo sul difensore dell’Inter.

5′ – Altro tiro dalla bandierina per i nerazzurri generato da una deviazione su una conclusione dalla distanza effettuata da Mkhitaryan.

5′ – Secondo corner per l’Inter.

3′ – I padroni di casa mantengono l’iniziativa del gioco in queste prime battute. Darmian, pressato da Kostic non riesce a gestire un cross di Thuram dalla sinistra.

1′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter. Ottima nella circostanza la chiusura di Gatti in occasione di un traversone dalla destra di Thuram.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus.

Formazioni ufficiali di Inter – Juventus:

Simone Inzaghi manda in campo la sua Inter con il solito 3-5-2 con Sommer in porta e linea difensiva a 3 formata da Pavard, Averbi e Bastoni. A centrocampo c’è Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Darmian e Dimarco a s inistra. In attacco la coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.

Allegri manda in campo la sua Juventus con un 3-5-2 speculare ai nerazzurri con Szczesny in porta e linea difensiva a 3 formata da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo c’è Locatelli in cabina di regia affiancato da McKennie e Rabiot. Sulla fascia destra c’è Cambiaso e Kostic a sinistra. In attacco la coppia formata da Vlahovic e Yildiz.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli (VAR: Irrati; AVAR: Di Paolo)

Pre-Partita di Inter – Juventus:

A distanza dell’ultimo 1-1 di Torino dello scorso 26 novembre 2023, Inter e Juventus tornano a scontrarsi in campionato in una gara dal peso specifico enorme, che potrebbe avere risvolti importantissimi in ottica scudetto da una parte e dall’altra.

L’Inter questa volta potrà contare sul fattore campo a proprio vantaggio, con l’appoggio degli oltre 75 mila tifosi che saranno presenti a San Siro e che saranno di fatto il dodicesimo uomo in campo. Per i nerazzurri riuscire ad ottenere un successo nel prossimo derby d’Italia significherebbe portarsi a +4 dalla Juventus, che potrebbe diventare un +7 in caso di vittoria nel match da recuperare contro l’Atalanta. Una gara assolutamente da portare a casa, dunque, per l’Inter e per lo stesso Simone Inzaghi se si vorrà apporre la tanto attesa seconda stella sulla casacca nerazzurra.

Dall’altra pare una Juventus che avrebbe sicuramente potuto arrivare a questo scontro diretto in condizioni migliori, i bianconeri sono infatti reduci da un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli che è valso il sorpasso dell’Inter in vetta e il conseguente scivolamento al secondo posto. Gli uomini di Allegri dovranno cercare di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno durante il match per cercare di far male alla retroguardia interista e, se così non fosse, quanto meno cercare di uscire indenni da San Siro se non si vorrà rischiare di compromettere del tutto la lotta scudetto.

I precedenti delle due squadre dicono che a San Siro l’Inter non gode di uno score decisamente positivo, infatti negli ultimi 10 anni di derby d’Italia disputati tra le mura amiche i nerazzurri sono arrivati al successo solamente 5 volte con tanto di 2 pareggi e ulteriori 5 sconfitte. Un bilancio che lascia dunque presagire una equilibro molto sottile che c’è sempre stato tra le due compagini e che sia per una parte che per l’altra non sarà affatto semplice portare a casa il bottino pieno.