Cronaca Diretta di Tottenham – Milan e Streaming Live su Prime Video 08-03-2022 ore 21:10

Cronaca Diretta e Streaming Live di Tottenham – Milan, Ritorno Ottavi di Finale di Champions League, Mercoledì 8 Marzo 2023 ore 21:10

Guarda Tottenham – Milan in Diretta su Prime Video!

CRONACA 2° TEMPO

90’+6′ – Finisce la partita. Il Milan, dopo undici anni, si qualifica con merito ai quarti di finale della Champions League. I rossoneri conseguono un pareggio esterno per 0-0 contro il Tottenham Hotspur nel match di ritorno degli ottavi dopo aver vinto per 1-0 quello d’andata. Rossoneri vicinissimi al bersaglio soprattutto con Messias (fuori), Diaz (parata di Forster) e Origi (palo). Per il Tottenham, in dieci dal 78′ per l’espulsione di Romero per doppia ammonizione, da registrare un tentativo nel finale di Kane neutralizzato con bravura da Maignan.

90’+5′ – Cartellino giallo per Skipp per gioco scorretto su Tonali.

90’+4′ – Palo del Milan in contropiede! Rossoneri vicinissimi al vantaggio con un montante colpito con un diagonale mancino di Origi sugli sviluppi di un’azione gestita al meglio da Theo Hernandez in collaborazione con Tonali.

90’+3′ – Tottenham pericoloso: Maignan salva il risultato con un grande intervento su un colpo di testa di Kane sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Son.

90’+3′ – Cartellino giallo per Thiaw per gioco scorretto su Hojbjerg.

90’+2′ – Rebic subisce fallo da Pedro Porro.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

89′ – Cambio nel Milan: Leao lascia il posto a Rebic.

88′ – Leao subisce fallo da Davies.

87′ – Tomori si fa apprezzare in fase di chiusura ma non in quella di rilancio.

84′ – Altra opportunità per il Milan in contropiede non gestita al meglio da Tonali (tiro da ottima posizione respinto da Lenglet). Da apprezzare nella circostanza il lavoro svolto in fase di rifinitura da Leao.

83′ – Kane è fermato fallosamente da Kalulu.

83′ – Cambio nel Tottenham: Sanchez fa il suo ingresso per Kulusevski.

82′ – Tonali commette fallo su Kulusevski.

81′ – Doppio cambio nel Milan: Bennacer e Origi prendono rispettivamente il posto di Diaz e Giroud.

80′ – Krunic guadagna con esperienza un calcio di punizione. Fallo di Kane.

79′ – Conte prepara l’ingresso di Sanchez.

78′ – Espulso Romero. Secondo cartellino giallo per il difensore argentino per gioco scorretto su Theo Hernandez. Il Tottenham resta in dieci.

76′ – Facile presa alta per Maignan in occasione di un cross lento proposto da Romero.

75′ – Sesto calcio d’angolo per la compagine di Conte.

74′ – Si spegne sul fondo il corner battuto dalla sinistra da Son.

73′ – Altro tiro dalla bandierina per i padroni di casa.

72′ – Quarto calcio d’angolo per il Tottenham. Il Milan non ne ha ancora battuti.

71′ – Opportunità per il Milan in contropiede: Leao, contrastato da Romero, conclude alto. Da apprezzare nella circostanza il preciso lancio di Thiaw.

70′ – Cambio nel Tottenham: Richarlison subentra a Emerson.

67′ – Milan pericoloso: Diaz, liberato da un bel tocco di Leao, rinuncia inspiegabilmente alla battuta a rete finendo per perdere la sfera. Sul proseguimento dell’azione Forster neutralizza una conclusione di Giroud da posizione defilata.

66′ – Potenziale opportunità per il Milan: Leao, ben servito da Diaz, conclude malamente a rete.

64′ – Occasione per il Tottenham: Maignan devia in angolo un tiro di Hojbjerg da posizione piuttosto defilata. Terzo tiro dalla bandierina per gli Spurs.

62′ – Possesso palla dei padroni di casa a centrocampo.

60′ – Il calcio piazzato di Pedro Porro è respinto dalla barriera.

59′ – Kane subisce fallo da Tonali. Punizione piuttosto interessante per gli Spurs.

58′ – Non rilevato un fallo di Kulusevski su Tomori.

57′ – Fallo commesso da Thiaw su Davies.

56′ – Cambio forzato per il Milan: Saelemaekers rileva Messias infortunato.

55′ – Gioco fermo per soccorrere Messias. Il brasiliano non è in grado di poter riprendere il gioco.

54′ – Diaz è fermato fallosamente da Emerson.

53′ – Cambio nel Tottenham: Pedro Porro prende il posto di Perisic.

51′ – Palla-gol per il Milan: Forster si oppone con bravura a una conclusione da distanza ravvicinata di Diaz protagonista in questo avvio di ripresa. Sul proseguimento dell’azione ci provano senza fortuna Theo Hernandez (murato) e Leao (pallone fuori).

50′ – Un cross di Skipp dalla destra è allontanato di testa da Krunic.

49′ – Diaz è fermato fallosamente da Davies.

48′ – Un traversone di Emerson dalla destra è respinto in tuffo di testa da Tomori.

47′ – Diaz subisce fallo da Romero.

46′ – Fallo commesso da Giroud su Lenglet.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

45’+2′ – Finisce il primo tempo. Tottenham e Milan vanno al riposo sullo 0-0 al termine di una prima frazione decisamente avara di emozioni. Da segnalare soltanto un’opportunità per Messias. Tottenham, sin qui, poco pericoloso.

45’+2′ – Rilevato un fallo in attacco di Thiaw su Emerson.

45’+1′ – Maignan controlla in presa alta un cross dalla sinistra di Perisic.

45’+1′ – Emerson subisce fallo da Leao.

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

44′ – Prolungato possesso palla del Milan a centrocampo.

43′ – Maignan controlla agevolmente un debole colpo di testa sul secondo palo di Perisic sugli sviluppi di un traversone lento proposto dalla destra da Kulusevski.

41′ – Diaz commette fallo su Skipp.

40′ – Fallo commesso da Kulusevski su Giroud prezioso in fase di ripiegamento.

39′ – Manovra il Tottenham sulla trequarti avversaria. Faticano gli Spurs a trovare spazi. Il Milan si difende con attenzione e ordine.

38′ – Si lotta a centrocampo.

35′ – Occasione per il Tottenham: Maignan si oppone a una conclusione di Kane deviata pericolosamente da Thiaw. Secondo calcio d’angolo per gli Spurs.

34′ – Efficace pressing del Milan: Hojbjerg perde palla.

34′ – Son subisce fallo da Kalulu.

33′ – Segnalata una dubbia posizione di fuorigioco di Theo Hernandez.

32′ – Theo Hernandez è fermato fallosamente da Kulusevski.

31′ – Termina lontano dai pali un tentativo da fuori area di Messias.

30′ – Altro recupero di Theo Hernandez su Kulusevski.

28′ – La gara riprende. Emerson riprende il suo posto.

27′ – Gioco fermo. Conte manda a scaldare Pedro Porro.

26′ – Emerson sembra accusare un problema muscolare.

25′ – Buona chiusura difensiva di Theo Hernandez su Kulusevski.

24′ – Traversone impreciso dalla sinistra di Son: pallone sul fondo.

23′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore del Tottenham: tiro dalla bandierina generato da una conclusione da fuori area di Son deviata. Azione degli Spurs avviata da un pallone mal gestito da Krunic.

21′ – Cartellino giallo per Lenglet per gioco scorretto su Giroud. Ammonito anche Conte per proteste nei confronti del quarto uomo.

20′ – Efficace chiusura difensiva di Thiaw.

18′ – Opportunità per il Milan gettata al vento da Messias sugli sviluppi del calcio piazzato: il diagonale del brasiliano da ottima posizione si spegne sul fondo.

17′ – Cartellino giallo per Romero per gioco scorretto su Leao. Punizione interessante per il Milan.

16′ – Avvio di gara incoraggiante dei rossoneri.

15′ – Diaz subisce fallo da Davies.

14′ – Potenziale opportunità anche per il Milan in contropiede: un traversone dalla sinistra di Theo Hernandez che intendeva raggiungere Giroud è deviato da Lenglet verso Forster.

13′ – Lenglet commette fallo su Leao. Rischia il “giallo” il difensore francese.

12′ – Potenziale opportunità per il Tottenham in contropiede: Maignan neutralizza agevolmente un tentativo di Emerson dal limite dell’area rallentato da una deviazione di Tomori.

11′ – Rinvio troppo profondo di Maignan.

10′ – Leao è fermato fallosamente da Skipp.

9′ – Maignan controlla in presa alta un traversone dal fondo di Kane.

7′ – Fase di gioco intensa ma piuttosto confusa.

6′ – Rilevato un fallo di Kalulu su Perisic a centrocampo.

5′ – Krunic non sfrutta un recupero di Diaz su Hojbjerg sulla trequarti.

4′ – Possesso palla del Milan all’altezza della linea mediana del campo.

3′ – Un traversone di Messias dalla destra è respinto dalla difesa avversaria.

2′ – Theo Hernandez subisce fallo da Skipp.

2′ – Manovra il Milan in fase difensiva.

1′ – Fallo commesso da Kulusevski su Theo Hernandez.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Tottenham Hotspur.

Formazioni Ufficiali di Tottenham – Milan:

Antonio Conte manda in campo il suo Tottenham con il 3-4-3 con Forster in porta e linea difensiva a 3 formata da Romero, Lenglet e Davies. A centrocampo ci sono Skipp e Hojbjerg al centro con Emerson sulla destra e Perisic a sinistra. Il tridente d’attacco è formato da Kulusevski, Kane e Son.

Stefano Pioli schiera il suo Milan con il 3-4-2-1 con Maignan in porta e linea difensiva a 3 formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. A centrocampo ci sono Tonali e Krunic al centro con Messias a destra e Theo Hernandez a sinistra. In attacco Giroud punta centrale supportato da Diaz e Leao.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son.

A disposizione: Austin, Whiteman, Sanchez, Richarlison, Danjuma, Porro, Tanganga, Lucas Moura, Sarr, Devine.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud.

A disposizione: Mirante, Calabria, Bennacer, Ballo-Touré, Rebic, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere.

Allenatore: Stefano Pioli.

Come vedere Tottenham – Milan in Diretta Tv e Streaming

Partita: Tottenham – Milan

Tottenham – Milan Data: 8 Marzo 2023

8 Marzo 2023 Orario: 21:10

21:10 Canale tv: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Streaming: Amazon Prime Video

Sarà possibile vedere la sfida tra il Tottenham di Antonio Conte ed il Milan di Stefano Pioli, mercoledì 8 Marzo 2023 alle ore 21:10 su Amazon Prime tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Guarda su Prime Video il Big Match del Mercoledì di Champions League delle italiane

Guarda Tottenham – Milan in Diretta Streaming su Prime Video!

La telecronaca di Tottenham – Milan sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Prime Video trasmette in diretta Streaming per tutti gli abbonati il migliore match del mercoledì sera fino alla semifinale. Inoltre, dopo la gara ci sarà un ampio post-partita e la possibilità di vedere gli highlights degli altri match.

In diretta inviati al New White Hart Lane di Londra per Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Clarence Seedorf e Luca Toni.

La telecronaca di Tottenham – Milan sarà a cura di Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Fernando Siani.

Ad animare l’highlight show con i gol di tutti i match dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Julio Cesar.

Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Prime Video di Amazon tramite App scaricabile su dispositivi Android e iOS su smartphone, tablet, pc, smart tv, console.

Pre-partita di Tottenham – Milan:

Dentro o fuori, Senza appello per una tra Tottenham e Milan.

Forte dell’1 a 0 colto all’andata al “Meazza”, il Milan si reca in terra londinese ad affrontare il Tottenham Hotspur nell’omonimo stadio in condizione di leggero vantaggio.

Vantaggio molto leggero in virtù dell’1 a 0 di San Siro che non permette al Milan di dormire sonni tranquilli ma dovrà comunque giocare la sua partita questa sera e cercare di corroborare il risultato mettendo sul piatto reti in aggiunta a quella di Brahim Diaz che consentì alla squadra di Stefano Pioli di prevalere nel primo round.

Lo “sperone caldo” ( questa la traduzione del termine Hotspur) di Antonio Conte, dal canto suo, ha tutta la voglia e la determinazione per ribaltare il risultato negativo sorretto dal pubblico delle grandi occasioni.

Il tecnico ex Inter e Juventus non potrà contare sugli apporti di Bentancur, fermo ai box per la rottura del crociato e Bissouma, alle prese con problemi alla caviglia. Non saranno della partita neanche Sessegnon e il portiere della nazionale transalpina Lloris al cui posto giocherà tra i pali Forster.

Nelle file del Milan Pioli potrebbe rinunciare a Bennacer e sostituirlo con Krunic mentre Messias sarà confermato sulla fascia destra e Giroud partirà titolare dopo il completo ristabilimento.

In classifica, in “Premier League“, il Tottenham occupa il quarto posto con 45 punti alle spalle di Arsenal capolista, Manchester City e Manchester United.

Anche il Milan è quarto in Serie A a quota 47 in coabitazione con la Roma.

I londinesi sono arrivati agli ottavi aggiudicandosi il primo posto nel gruppo D con undici punti davanti a Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e Olympique Marsiglia con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, otto reti segnate e sei subite.

I rossoneri, invece, sono giunti secondi con dieci punti nel gruppo E alle spalle del Chelsea e precedendo Salisburgo e Dinamo Zagabria. Il loro bilancio è di tre vittorie, due pareggi e un passo falso, dieci reti all’attivo e quattro al passivo.