Croazia-Scozia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 22-6-2021

Dove vedere Croazia – Scozia, 3° giornata del Gruppo D di Euro 2020, in programma martedì 22 giugno alle 21:00. La partita Croazia – Scozia sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport e Sky Go.

Croazia e Scozia si affronteranno allo stadio di Glasgow martedì prossimo alle ore 21:00 in un vero e proprio “dentro o fuori” per tutti e due i collettivi, che arrivano all’incontro con umori decisamente diversi.

Nonostante abbiano entrambe un solo punto in classifica, in quest’ultimo incontro del girone D di Euro 2020 (le altre squadre del gruppo sono Inghilterra e Repubblica Ceca) Croazia e Scozia devono sperare di vincere per poter continuare il loro cammino nella competizione continentale.

La Croazia, fino ad ora, ha francamente deluso, dato che si presentava all’europeo come squadra vice-campione del mondo. Modric e compagni dovranno dare tutto nell’ultimo match per non rischiare quello che potrebbe essere uno smacco difficile da mandar giù.

Il goal che ha regalato il pareggio ai croati nell’ultimo match contro la Repubblica Ceca – fonte: profilo Twitter Euro 2020

La Scozia dal canto suo cerca un’altra impresa calcistica, se così si può definire, dopo aver bloccato i rivali storici dell’Inghilterra sullo 0-0 nella scorsa partita del girone D.

La Scozia guidata da capitan Robertson – fonte: profilo Twitter Kieran Tierney

Non potendo più ambire ai primissimi posti del gruppo, le due formazioni scenderanno in campo per giocarsi il tutto per tutto sperando di rientrare tra le migliori terze classificate (ricordiamo che passano le quattro migliori terze su sei gruppi totali).

Le ultime sulle formazioni di Croazia e Scozia

Salvo sorprese dell’ultimo minuto, sia Croazia che Scozia dovrebbero schierare la loro formazione tipo.

I croati si presentano con un equilibrato 4-3-3, utilissimo per colpire soprattutto sulle fasce, sfruttando ogni singolo spazio lasciato libero dagli avversari. In porta il solito Livakovic con Vrsaljko, Vida, Caleta-Car e Barisic a formare il muro difensivo principale. A centrocampo si muoveranno l’interista Brozovic con Vlasic ed il capitano Modric, unico faro di una nazionale che cerca riscatto. Il tridente sarà composto da Kramaric e Perisic, liberi di muoversi sulle fasce, a supporto della punta centrale Rebic.

La Scozia dovrebbe scendere in campo con un elaborato 3-4-2-1 per cercare di bloccare gli attacchi croati e, quando possibile, ripartire in contropiede e colpire. In porta, l’estremo difensore Marshall ha di fronte a sé Hendry, Hanley e Tierney pronti a schermare gli avversari. Il folto centrocampo si compone con O’Donnel, McGregor, McTominay e Robertson, capitano del collettivo scozzese. A supporto dell’unica punta Adams, ci saranno McGinn e Fraser.

Probabili formazioni di Croazia – Scozia

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic, Vlasic; Rebic, Kramaric, Perisic.

SCOZIA (3-4-2-1): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O’Donnell, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Adams.

Come vedere Croazia-Scozia in diretta TV e Streaming

La partita tra Croazia e Scozia sarà visibile in diretta TV esclusivamente sui canali di Sky Sport a partire dalle ore 21:00, mentre per seguire il match in streaming, su supporti mobili come PC, smartphone e tablet, gli abbonati Sky hanno a disposizione il servizio di Sky Go.

Partita: Croazia – Scozia

Data: martedì 22 giugno 2021

Orario: 21:00

Canali TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go

Precedenti e statistiche

Sono solamente 5 i precedenti tra Croazia e Scozia, 4 dei quali di carattere ufficiale ed una amichevole.

Guardando le statistiche, la Scozia è in testa, avendo vinto 2 incontri mentre i restanti 3 sono terminati in parità. Il duplice confronto più recente risale alle qualificazioni mondiali del 2014, occasione in cui la Scozia vinse sia all’andata che al ritorno (0-1 in Croazia e 2-0 in casa).

