Cristiano Ronaldo trasloca le Supercar: addio Juventus?

Il portoghese della Juventus ha fatto portare via tutte le sue auto: che sia l’indizio del prossimo addio ai bianconeri?

Si infittiscono le voci relative all’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese, nonostante comandi la classifica cannonieri con 29 gol, ha mostrato una certa insofferenza negli ultimi mesi. Insofferenza che ha riversato anche in campo, dove le sue prestazioni hanno accusato diversi alti e bassi.

Le ultime partite, in particolare la trasferta di Udine, hanno riconsegnato alla Juve un Ronaldo in ottima forma, ma ciò non toglie che qualcosa tra il portoghese e l’ambiente bianconero si sia incrinato. Non bastassero le voci, oggi ha preso a girare un video, diffuso da Per Sempre Calcio, nel quale si vedono dei camion dell’azienda di trasporti portoghese Rodo Cargo, intenti a caricare le sette auto che Ronaldo tiene con sè a Torino.

Che sia un chiaro segnale di addio? Difficile dirlo ora. Di certo, si fa difficoltà a concepire il motivo per il quale Ronaldo debba aver organizzato il trasferimento delle proprie automobili. Una decisione che si intreccia inevitabilmente con i tanti “rumors” di mercato che circondano il portoghese, non ultima quella che lo vorrebbe allo Sporting, con la madre Dolores che ha dichiarato, ai microfoni di TVI 24, di essere pronta ad intervenire in prima persona per convincere il figlio a terminare la carriera lì dove tutto è iniziato.

Un ritorno al passato che la Juventus vuole scongiurare a tutti i costi. Magari, centrare la qualificazione in Champions League potrà essere d’aiuto…

