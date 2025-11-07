Cristiano Ronaldo, il futuro dopo il calcio: “Mi dedicherò alle mie aziende, ho costruito un impero”

Cristiano Ronaldo guarda già oltre il campo. A 40 anni suonati e con un contratto che lo lega all’Al-Nassr fino al 2027, il campione portoghese ha confessato di pensare sempre di più al futuro dopo il ritiro. In una lunga intervista su YouTube con Piers Morgan, riportata da The Athletic, l’ex stella della Juventus ha raccontato come la sua vita stia lentamente cambiando: “Non sono ossessionato dai soldi, ma quando raggiungi un certo livello smettono di essere la priorità. Tuttavia, è sempre bello averne di più.”

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia, grazie a un patrimonio costruito non solo sul talento in campo, ma anche su una serie di investimenti mirati che lo hanno trasformato in un vero imprenditore globale.

L’impero CR7 fuori dal campo

Il marchio CR7 è ormai sinonimo di business a 360 gradi. Dalla moda al fitness, passando per l’hotellerie di lusso, Ronaldo ha costruito un network internazionale di aziende gestite in prima persona: “Parlo ogni giorno con la persona che cura i miei investimenti,” ha spiegato. “Quando smetterò di giocare, mi concentrerò completamente sulle mie società.”

Tra le attività più redditizie ci sono le catene di hotel Pestana CR7, presenti a Lisbona, Madrid, Marrakech, Funchal e New York, e la clinica di trapianti di capelli Insparya, con sedi in Portogallo, Spagna e Turchia. A queste si aggiungono la linea d’abbigliamento e accessori CR7, diverse palestrе e centri fitness e una società di contenuti digitali.

Un ecosistema economico che, anche senza il pallone, continuerà a generare ricavi multimilionari, consolidando la figura di Ronaldo come icona sportiva e imprenditoriale.

Una vita dopo il calcio

Parlando del ritiro, Ronaldo ha ammesso di prepararsi da tempo:

“Sarà difficile, probabilmente piangerò. Ma mi sto preparando da quando avevo 25 o 26 anni. So che niente potrà sostituire l’adrenalina del gol, ma tutto ha un inizio e una fine. Sarò pronto.”

L’attaccante portoghese vuole dedicare più tempo alla famiglia, ai figli e ai suoi hobby: “Mi piace guardare la UFC, giocare a padel con gli amici, imparare cose nuove sulle mie aziende. Voglio fare ciò che non potevo fare prima, divertirmi di più.”

Oggi Ronaldo continua a segnare e vincere in Arabia Saudita, ma la sua mente è già proiettata al domani. Dopo aver scritto la storia del calcio, CR7 punta a dominare anche il mondo degli affari, con la stessa determinazione e disciplina che lo hanno reso una leggenda sul campo.

