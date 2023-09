Cristiano Ronaldo fa causa alla Juventus

Juventus: Cristiano Ronaldo bussa alla porta dei bianconeri chiedendo i 20 milioni di stipendio bloccati durate il periodo del Covid.

Cristiano Ronaldo porta la Juventus in tribunale Fonte Immagine – StadioSport.it

A pochi giorni dalle mosse legali di Bonucci contro la Juventus, in casa bianconera scoppia anche lo scontro avviato da Cristiano Ronaldo, il quale avrebbe deciso di portare la Vecchia Signora in causa per il mancato pagamento dei 20 milioni di euro che i bianconeri avevano omesso di versare nelle casse del portoghese durante la famosa manovra stipendi manifestatasi nel corso del periodo Covid.

Ronaldo, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso di movimentare i propri legali per incassare la somma che gli spetterebbe da contratto, mentre Dybala avrebbe optato per un accordo col club sulla base di 3 milioni che quest’ultimo gli riconoscerà per concludere la questione degli arretrati.

Nel periodo della pandemia CR7 percepiva uno stipendio di 31 milioni di euro netti all’anno, stipendio che pesava enormemente sulle casse della società bianconera che riuscì a convincere i propri tesserati, tra cui lo stesso Ronaldo, a rinunciare a parte delle mensilità per poi vedersele accreditate in un secondo momento. Quel momento però non è mai arrivato e adesso Ronaldo sembra essere molto determinato a portare la Juventus nuovamente davanti alla legge. Resterà da capire se la Juventus deciderà di proseguire con una nuova causa ormai incombente, oppure se opterà di trovare un accordo economico con i legali di CR7 per chiudere definitivamente la questione.