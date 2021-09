Cristiano Ronaldo, è record di gol in Nazionale! Superato Alì Daei

Con la doppietta all’Irlanda Cristiano Ronaldo supera l’iraniano Alì Daei, e diventa il miglior marcatore di sempre con una Nazionale.

Gli sono bastati pochi minuti per riscrivere ancora la storia: giusto il tempo di sfidare un paio di volte le leggi gravitazionali e ribaltare una situazione che per il suo Portogallo si era fatta complicata. Cristiano Ronaldo stupisce e, con una doppietta all’Irlanda, aggiunge un altro record al suo invidiabile curriculum vitae: ora è lui il calciatore ad aver segnato più gol indossando la maglia di una Nazionale. Ben 111, due in più dell’iraniano Alì Daei (ex Bayern Monaco), che deteneva questo record dal primo marzo 2006.

Il tutto in una serata che era cominciata male, tra un rigore sbagliato, e i fischi del pubblico che stentava a riconoscere i propri campioni. Ma a un Dio in Terra si può perdonare tutto, anche un piccolo gesto di stizza nei confronti di un avversario, il difensore Dara O’Shea, reo di averlo innervosito mentre si apprestava a calciare dal dischetto.

Tanto a Cristiano sono bastati due semplici (per lui, non per un comune mortale) gesti per rippacificarsi con lo Stadio Algarve e ribadire ancora una volta di essere il migliore: prima un colpo di testa, su cross di Guedes all’89’. Poi, il medesimo gesto atletico, su invito di Joao Mario, quando si era nel pieno dei minuti di recupero.

Due perle che finiscono direttamente nel suo “museo” personale, come lui stesso ha voluto descrivere l’incredibile mole di riconoscimenti che scandiscono la sua carriera. Ora ci saranno l’amichevole contro il Qatar e un’altra gara di qualificazione, contro l’Azerbaigian. Poi lo aspetterà Manchester, dodici anni dopo. Per dimostrare di poter ancora essere decisivo, se tutti i record non bastassero.

