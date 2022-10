Cremonese-Napoli, prepartita Spalletti: “Contenti per la vittoria con l’Ajax ma conteniamo l’entusiasmo. Osimhen non ci sarà domani”

Alla vigilia della sfida tra Cremonese e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prima della partita.

La straordinaria vittoria di martedì sera con l’Ajax ha dato grande entusiasmo all’ambiente. Il 6-1 ha dimostrato come ci sia tantissima qualità nella rosa partenopea. L’entusiasmo c’è, ha ammesso Spalletti, ma è molto contenuto. Il campionato è ancora lungo e quindi ci sono tantissime partite ancora da giocare, bisogna stare con i piedi per terra.

L’ambiente sta dimostrando grande maturità ed ognuno sta svolgendo al meglio il proprio lavoro. Domenica il Napoli sarà di scena a Cremona. La Cremonese sta facendo vedere buone cose ed è riuscita a fermare l’Atalanta. Il Tecnico Max Alvini è un allenatore che Spalletti conosce davvero molto bene e farà di tutto per mettere in difficoltà la propria squadra.

Osimhen non è ancora in forma e non si vorrà rischiarlo ulteriormente. Non ci sarà nella trasferta di domani ma si spera di poterlo vedere, al meglio, già mercoledì con il match di ritorno contro l’Ajax. Zielinski, invece, è a disposizione così come anche lo stesso Kvara che si è allenato bene.

Spalletti non ama parlare di turnover perché ogni giocatore lavora per essere a completa disposizioni. Ma giocando su diversi fronti è necessario che ci sia qualche cambiamento anche tra i diversi giocatori. Spazio ai giovani, dunque, che potrebbe avere Zerbin così come anche lo stesso Zanoli.