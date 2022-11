Cremonese-Milan 0-0, Voti, pagelle e analisi, Il Milan non riesce a superare l’ostacolo Cremonese

Il Milan delude molto nell’anticipo della 14 Giornata di Serie A. Il Milan gioca meglio nel primo tempo, ma si dimostra sterile sottorete. Un buon Carnesecchi contrasta le eventuali azioni pericolose del Milan.

Top 3 Cremonese:

Carnesecchi 7,5 Con tre belle parate ottiene la palma di migliore in campo dell’incontro. Belli gli interventi su Origi, Thiaw e Messias.

Aiwu 6,5 Ottima partita per il difensore della squadra grigiorossa. Sempre preciso, attento e puntuale in tutte le giocate difensive.

Bianchetti 6,5 Se il Milan ha difficoltà a sfondare per via centrale è merito soprattutto della sua prestazione. Non si fa per nulla intimidire dalle giocate degli attaccanti rossoneri.

Flop 3 Cremonese:

Afena-Gyan 4,5 Non azzecca mai un movimento ne una giocata. Si mostra insicuro in tutti i momenti della partita, senza mai trasmettere sicurezza ai suoi compagni.

Ciofani 5 Non crea mai un effettivo pericolo dalle parti di Tatarusanu. Viene completamente ingabbiato dai difensori.

Valeri 5,5 Perde spesso contrasti e palloni a centrocampo. Non fornisce mai l’apporto che vorrebbe

Top 3 Milan:

Ballo Tourè 6,5 Gioca una buonissima partita, attento e concentrato in fase difensiva, ma propositivo in fase offensiva con molte accelerazioni.

Thiaw 6,5 E’ al suo debutto dal primo minuto ma si dimostra sempre efficace in tutti i suoi interevnti. Si integra benissimo con Tomori e Kjaer.

Messias 6,5 Uno dei pochi a salvarsi del reparto offensivo dei rossoneri. Salta spesso l’avversario nell’uno contro uno, creando superiotà numerica, però mai effettivamente sfruttata dai compagni.

Flop 3 Milan:

Rebic 4,5 Il peggiore in campo, non solo dei rossoneri. Lento, impreciso, non azzecca nemmeno una giocata. Sbaglia tutti i passaggi e non crea mai un pericolo al portiere della Cremonese.

De Ketelaere 5 Improponibile in questo momento. Entra in campo, ma è come se non ci fosse. Pauroso ed evanescente. Sembra aver dimenticato come si gioca a calcio.

Origi 5,5 Tra i tre flop è l’unico che almeno ci prova. Segna anche un gol giustamente annullato dal Var, ma probabilmente era meglio tenere in campo lui da prima punta e non Rebic.

Bruttissimo Milan, soprattutto nel secondo tempo. Pioli ha sicuramente delle colpe e in questo momento le prestazioni di Rebic e De Ketelaere sono dannose per i rossoneri. -8 dal Napoli indicano probabilmente la fine dei giochi scudetto già a Novembre. Ottimo punto per la Cremonese, Carnesecchi si conferma uno dei migliori portieri della Serie A.