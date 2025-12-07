Cremonese – Lecce LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 14° Giornata

Dove vedere Cremonese – Lecce in Diretta Tv e Streaming Live, 14° Giornata Serie A, Domenica 7 Dicembre ore 12:30.

Dopo il brillante successo esterno ottenuto lunedì in trasferta a Bologna, la Cremonese si prepara a tornare davanti al proprio pubblico allo Stadio Zini, dove domenica a ora di pranzo ospiterà il Lecce in una sfida dal peso crescente per la classifica.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco viene dalla vittoria interna contro il Torino per 2 a 1.

Considerate da molti come squadre destinate a soffrire nella lotta salvezza, entrambe le formazioni stanno sorprendendo in Serie A, presentandosi a questo appuntamento con un margine rassicurante sulla zona retrocessione e con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria posizione.

Guarda Cremonese – Lecce in Diretta su DAZN.

REGISTRATI SUBITO

Formazioni Ufficiali di Cremonese – Lecce:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic; Banda. All. Di Francesco.

Dove vedere Cremonese – Lecce in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Roma – Napoli Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Cremonese – Lecce di Domenica 7 Dicembre ore 12:30 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cremonese – Lecce su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Cremonese:

Interrompendo bruscamente la striscia di 12 risultati utili consecutivi del Bologna, la Cremonese ha messo a segno un clamoroso colpo esterno superando i rossoblù 3-1 al Dall’Ara lunedì sera, riscattando così una serie negativa di tre sconfitte di fila.

Protagonista assoluto dell’impresa, l’intramontabile Jamie Vardy ha firmato una doppietta dopo il vantaggio iniziale siglato da Martin Payero, permettendo ai grigiorossi di difendere il risultato con carattere fino al triplice fischio.

Con 17 punti raccolti in 13 giornate, la Cremo sta vivendo uno dei migliori avvii della sua storia recente in Serie A, il secondo più brillante in assoluto. Reduce dalla promozione ottenuta tramite i playoff di Serie B, la squadra lombarda aveva aperto la stagione con una sola sconfitta nelle prime nove gare; e dopo un novembre avaro di punti, ha inaugurato dicembre nel migliore dei modi.

Sotto la guida del navigato Davide Nicola, i grigiorossi hanno ormai preso le distanze dalla zona retrocessione, sovvertendo molte delle previsioni estive che li vedevano condannati a soffrire.

Resta però un dato da migliorare: solo una delle quattro vittorie in campionato è arrivata allo Zini, e nelle ultime tre sfide interne contro il Lecce sono arrivate due sconfitte, un elemento che aggiunge fascino e tensione al confronto di domenica.

Come arriva il Lecce:

Tradizionalmente in difficoltà davanti al proprio pubblico, il Lecce ha raccolto nel 2024 il minor numero di punti casalinghi dell’intera Serie A, mentre gli 11 incontri interni senza segnare rappresentano il peggior dato tra tutte le principali leghe europee.

Un trend negativo che gravava anche su Eusebio Di Francesco, il quale, tra primo e secondo mandato sulla panchina giallorossa, non era mai riuscito a conquistare un successo nel massimo campionato al Via del Mare. La maledizione si è però spezzata domenica scorsa.

Grazie alle reti nel primo tempo di Lassana Coulibaly e Lameck Banda, i salentini sembravano avviati verso una vittoria tranquilla contro il Torino, ma nella ripresa gli ospiti hanno riaperto la partita e nel recupero hanno addirittura avuto la chance di pareggiare con un rigore.

A evitare la beffa ci ha pensato Wladimiro Falcone, autore della parata decisiva dal dischetto su Kristjan Asllani, il quarto penalty neutralizzato in Serie A della sua carriera e un vero punto di svolta per l’ambiente giallorosso.

Con il primo successo interno dell’era Di Francesco, il Lecce è salito a quota 13 punti in 14ª posizione, riaccendendo fiducia e speranze. Ora l’obiettivo è dare continuità al risultato: battere la Cremonese significherebbe centrare due vittorie consecutive in campionato, un traguardo che ai salentini manca dallo scorso maggio e che avrebbe il peso specifico di un colpo diretto nella corsa salvezza.

Pronostico Cremonese – Lecce:

Un dato curioso accompagna la sfida: entrambe le squadre hanno raccolto più punti in trasferta che davanti al proprio pubblico in questa stagione, motivo per cui il fattore campo potrebbe incidere meno del previsto per la Cremonese.

Dall’altra parte, il Lecce sembra aver trovato maggiore equilibrio dopo un avvio complicato. La squadra salentina appare più solida in fase difensiva e capace di gestire con ordine le partite più bloccate. In questo contesto, un pareggio con pochi gol sembra l’esito più plausibile, con i Giallorossi in grado di strappare un punto prezioso allo Zini.

I migliori bookmaker