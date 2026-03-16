Cremonese – Fiorentina Diretta Tv e Streaming Live Serie A 29° Giornata

Dove vedere Cremonese – Fiorentina in Diretta Tv e Streaming Live, 29° Giornata Serie A, Lunedì 16 Marzo ore 20:45.

Lunedì sera allo Stadio Zini va in scena una sfida cruciale per la lotta salvezza in Serie A: Cremonese e Fiorentina si affrontano in un vero e proprio scontro diretto che potrebbe pesare moltissimo sulla classifica.

Le due squadre sono separate da un solo punto, con i viola leggermente avanti rispetto ai grigiorossi. La Cremonese arriva alla partita in un momento particolarmente difficile, reduce da una serie di risultati negativi che hanno fatto scivolare la squadra nelle zone più pericolose della graduatoria.

Per entrambe, la sfida del lunedì sera rappresenta molto più di una semplice partita: in palio ci sono punti pesantissimi nella corsa alla salvezza, in un confronto che potrebbe cambiare gli equilibri della parte bassa della classifica di Serie A.

La Fiorentina cercherà di sfruttare il momento complicato degli avversari per consolidare il vantaggio in classifica, mentre la Cremonese punterà sul fattore campo e sul sostegno dei propri tifosi per interrompere la striscia negativa e rilanciare le proprie ambizioni di permanenza nella massima serie.

Formazioni Ufficiali di Cremonese – Fiorentina:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

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Dove vedere Cremonese – Fiorentina in Diretta TV e streaming:

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La sfida Cremonese – Fiorentina di Lunedì 16 Marzo alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cremonese – Fiorentina su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Cremonese:

La Cremonese arriva alla sfida contro la Fiorentina con precedenti tutt’altro che favorevoli in Serie A. Nella gara d’andata dello scorso gennaio i grigiorossi furono sconfitti da un gol nel finale di Moise Kean, e nella loro storia non sono mai riusciti a battere i viola nel massimo campionato.

Nei 13 precedenti in Serie A, infatti, la Cremonese ha raccolto sette sconfitte e sei pareggi, senza mai conquistare una vittoria. Un dato che rende la sfida di lunedì allo Stadio Zini ancora più significativa, con la squadra lombarda chiamata a scrivere una piccola pagina di storia.

Oltre ai precedenti negativi, i grigiorossi devono fare i conti con una situazione di classifica molto delicata. Per superare la Fiorentina nella serrata lotta salvezza serve necessariamente una vittoria, fondamentale anche per interrompere la discesa verso la zona retrocessione.

La squadra di Davide Nicola sta vivendo infatti un periodo estremamente complicato: nelle ultime 14 giornate di campionato ha conquistato appena quattro punti, il peggior rendimento della Serie A nello stesso arco di tempo. L’ultima vittoria risale addirittura alla fine del 2025.

Anche i numeri offensivi confermano le difficoltà della Cremonese: solo quattro gol segnati nel 2026 e un dato particolarmente preoccupante tra le mura amiche, dove i grigiorossi non trovano la rete da quattro partite consecutive, la striscia peggiore della loro storia in Serie A.

Nell’ultima giornata è arrivata inoltre una pesante sconfitta nello scontro diretto per la salvezza contro il Lecce, una gara segnata anche dall’uscita anticipata per infortunio di Jamie Vardy e da due decisioni arbitrali molto discusse che hanno negato alla Cremonese la possibilità di portare a casa almeno un punto.

Per questo motivo, contro la Fiorentina la squadra di Nicola è chiamata a invertire immediatamente la rotta, in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro dei grigiorossi nella massima serie.

Come arriva la Fiorentina:

La Fiorentina sta lentamente risalendo dopo un inizio di stagione disastroso, ma la lotta per la permanenza in Serie A resta apertissima e il rischio retrocessione in Serie B è tutt’altro che scongiurato.

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l’Udinese e il pareggio casalingo della scorsa settimana contro il Parma, i viola si trovano appena fuori dalla zona retrocessione. Una posizione resa possibile anche dal momento complicato della Cremonese, attualmente diciottesima in classifica.

La squadra di Paolo Vanoli, infatti, ha perso soltanto una delle ultime cinque partite di campionato, ma continua a faticare enormemente in fase offensiva. I grigiorossi non sono riusciti a segnare nelle ultime due gare e in trasferta mantengono una media inferiore a un gol a partita in questa stagione.

Prima di tornare a concentrarsi sulla sfida salvezza in programma a Cremona, la Fiorentina è stata impegnata anche in Conference League. Giovedì sera allo Stadio Franchi, davanti a spalti parzialmente vuoti, i viola hanno ospitato il Rakow Czestochowa nell’andata degli ottavi di finale.

Dopo aver superato con grande fatica i playoff contro il Jagiellonia Bialystok, la formazione toscana si è ritrovata nuovamente di fronte a un club polacco. Tuttavia, la partita contro il Rakow si è rivelata tutt’altro che semplice.

Nonostante il prestigioso percorso europeo degli ultimi anni — con due finali di Conference League nelle ultime tre stagioni e la semifinale raggiunta lo scorso anno — la Fiorentina sta incontrando più difficoltà del previsto nelle competizioni continentali in questa stagione, come dimostrato anche dalla complicata sfida contro la squadra polacca.

La Fiorentina è andata sotto poco dopo l’ora di gioco, ma la reazione dei viola è stata immediata. Cher Ndour ha ristabilito l’equilibrio con un tiro preciso all’incrocio dei pali, riportando subito in partita la squadra toscana.

Nel finale, la Fiorentina ha continuato a spingere alla ricerca del vantaggio: Roberto Piccoli è andato vicino al gol colpendo la traversa, mentre nei minuti di recupero Albert Gudmundsson ha mantenuto il sangue freddo trasformando con freddezza il calcio di rigore decisivo.

Il passaggio del turno e l’accesso ai quarti di finale di Conference League, dove ad attendere potrebbe esserci una tra Crystal Palace e AEK Larnaca, si decideranno nella gara di ritorno.

Prima di tornare a concentrarsi sull’Europa, però, i viola dovranno pensare al campionato e a una sfida fondamentale in chiave salvezza, con punti pesantissimi in palio per la corsa alla permanenza in Serie A.

Pronostico Cremonese – Fiorentina:

Allo Stadio Zini si preannuncia una sfida estremamente tesa e combattuta. Con solo nove partite ancora da disputare dopo questo turno di Serie A, ogni punto può diventare decisivo nella corsa alla salvezza, e una sconfitta rischierebbe di pesare enormemente per entrambe le squadre.

La Fiorentina, pur non essendo ancora una squadra completamente solida e continua nelle prestazioni, ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane. I viola sembrano aver trovato maggiore equilibrio rispetto alla fase iniziale della stagione, fattore che potrebbe fare la differenza in uno scontro diretto così delicato.

Situazione opposta per la Cremonese, che continua a vivere un periodo estremamente complicato tra risultati negativi e grandi difficoltà offensive. I grigiorossi stanno scivolando sempre più verso la zona retrocessione e hanno urgente bisogno di invertire la tendenza.

Proprio per questo motivo, la sensazione è che la Fiorentina possa sfruttare il momento difficile degli avversari e portare a casa tre punti fondamentali, che le permetterebbero di salire a quattro lunghezze dalla zona retrocessione, mettendo un po’ di distanza dalle dirette concorrenti nella lotta per la permanenza in Serie A.