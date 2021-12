Covid-19, sono 42: positivi anche Elmas del Napoli, Dzeko dell’Inter e Arthur della Juventus

Emergenza positivi in Serie A. Dopo i diversi focolai nelle altre squadre, si aggiungono anche le positività di Elmas del Napoli e Dzeko dell’Inter. Positivo anche Arthur della Juventus. Tutti i i giocatori sono asintomatici e sono stati messi subito in isolamento. Con loro si arriva a 42 positivi in Serie A.

L’emergenza Covid in Serie A è sempre più grave. Tantissimi sono i focolai creatosi nelle squadre del campionato tra giocatori e membri dello staff. Nelle ultime ore, però, si sono aggiunte altre due positività. Una riguarda ancora il Napoli che continua ad avere giocatori contagiati. Questa volta è Elmas ad essere risultato positivo ad un tampone effettuato.

L’attaccante azzurro si trovava in Macedonia e, nonostante sia regolarmente vaccinato, è risultato positivo. Sta bene ed è stato messo subito in isolamento. Lo stesso anche per Dzeko dell’Inter. L’ex Manchester City è risultato positivo insieme ad altri due compagni, Satriano e Cordaz, ed anche lui è stato subito messo in isolamento presso il proprio domicilio.

Anche in casa Juventus ci sono due positivi. Si tratta di Arthur e Pinsoglio che sono stati messi subito in quarantena dopo la positività del tampone.

Con queste altre positività, la Serie A raggiunge ben quarantadue positivi. Numeri che sono spaventosi, se confrontati con quelli dello scorso anno. Per gli eventi sportivi, sono state prese anche misure drastiche come la riduzione della capienza degli stadi al 50%.

I comunicati dei positivi

“Eljif Elmas è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Macedonia nella serata di ieri prima del suo rientro in Italia. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio“.

“FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri – si legge nel comunicato del club nerazzurro – I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario“.

“Juventus Football Club comunica che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur. I suddetti calciatori stanno già osservando le norme previste e sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore”

