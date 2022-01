Covid-19: elenco calciatori positivi in Serie A

Covid-19, sale il numero dei positivi in Serie A. Tra calciatori e staff sono ben 95 i casi comunicati di infezione. Il campionato, così, rischia di non riprendere.

La variante Omicron del Virus Covid-19 si abbatte come una scure su tutta la Serie A. Nel periodo delle ferie natalizie, quando ai calciatori è stato permesso di raggiungere le proprie famiglie e gli amici, il numero dei contagi è preso a salire vertiginosamente.

Ad oggi, due giorni dalla ripresa del campionato con la prima giornata di ritorno, sono ben 95 i casi comunicati, tra calciatori e membri dello staff. Delle 20 squadre che compongono la massima serie, alcune presentano una concentrazione di positivi ben più allarmante di altre.

Si tratta della Salernitana, che conta ben 11 casi, di cui nove sono giocatori; il Verona, con 10 positivi totali, di cui otto atleti; il Napoli, dove oltre a Spalletti, risultano positivi sette calciatori, un membro dello staff e un magazziniere.

Vista la situazione preoccupante, il Governo ha disposto che dal prossimo 10 gennaio tutti gli atleti professionisti, che pratichino sport di squadra, si sottopongano a vaccinazione obbligatoria.

Vi abbiamo però già raccontato di alcuni atleti ancora restii a vaccinarsi. In tutto sarebbero 35/40 i calciatori che non si sarebbero ancora vaccinati, tra questi alcuni irriducibili che non sembrano disposti a farlo (si tratta sempre e comunque di mere indiscrezioni non sottoposte a verifica).

Covid-19: i positivi, squadra per squadra, in Serie A

Atalanta: due giocatori, uno è Musso

Bologna: Hickey, Viola, Dominguez e Molla.

Cagliari: Goldaniga e Nandez

Empoli: tre positivi nel gruppo squadra

Fiorentina: due giocatori (coperti da privacy)

Genoa: Criscito, Sepe e Shevchenko

Juventus: Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio

Milan: due positivi, Tatarusanu e un componente del gruppo squadra

Napoli: 9 casi, tra cui Spalletti, Osimhen, Mario Rui, Lozano, Elmas, Malcuit e Boffelli. Positivi anche un magazziniere e un componente del gruppo squadra.

Roma: due giocatori, di cui uno è Borja Mayoral

Salernitana: nove giocatori più due componenti gruppo squadra.

Sampdoria: Falcone, Augello e due membri dello staff

Sassuolo: quattro casi nel gruppo squadra

Spezia: Hristov, Manaj, Nzola, Kovalenko e un collaboratore

Torino: sei giocatori più un membro dello staff

Udinese: sette calciatori più due membri dello staff

Venezia: due calciatori

Verona: otto calciatori più due membri staff.

