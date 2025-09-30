Costacurta elogia Modric e Rabiot - Stadiosport.it

La vittoria del Milan contro il Napoli ha lasciato sensazioni positive non solo per i tre punti conquistati, ma anche per l’impatto dei nuovi innesti. A sottolinearlo è stato Alessandro Costacurta, che ai microfoni di Sky Sport, ripreso da PianetaMilan, ha esaltato il contributo di Luka Modric e Adrien Rabiot, considerati già figure di riferimento nello spogliatoio rossonero.

«Credo che ora ci sia molta leadership, più che in passato. Parliamo di due giocatori di livello internazionale», ha dichiarato l’ex leggenda milanista.

Modric e Rabiot, i nuovi leader rossoneri

Modric, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Real Madrid, ha immediatamente dissipato i dubbi legati alla sua età (40 anni) con prestazioni solide e decisive.

Rabiot, invece, si è unito al Milan nelle ultime battute del mercato estivo, lasciando il Marsiglia di De Zerbi dopo essere stato sospeso dal club francese per uno scontro nello spogliatoio con Jonathan Rowe. L’ex centrocampista della Juventus sembra aver ritrovato motivazioni e continuità in rossonero.

Un Milan che corre e lavora di squadra

Costacurta ha voluto sottolineare anche l’atteggiamento corale della squadra:

«Questa è una squadra di undici giocatori che corrono e inseguono gli avversari. Gimenez lavora sempre, non solo attaccando la profondità ma aiutando i compagni. La squadra si muove bene come un tutt’uno».

Leadership rinnovata

Infine, l’ex difensore ha evidenziato come la dinamica della leadership sia cambiata rispetto alla scorsa stagione:

«I leader dell’anno scorso sono cambiati. Quest’anno ne sono arrivati due che, in termini di leadership, sono leggermente superiori».

Il Milan, dunque, sembra aver trovato nuove colonne nello spogliatoio, con Modric e Rabiot pronti a guidare il gruppo verso obiettivi sempre più ambiziosi.

