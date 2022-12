Cos’è il Super Pallone d’Oro?

E’sclusivo e rarissimo. Il Super Pallone d’Oro è’ il trofeo individuale più esclusivo di tutti e potrebbe finire nelle mani di Lionel Messi.

Rimbalzano, da qualche giorno, foto, tweet e quant’altro che sostengono che Lionel Messi abbia “finito il calcio”, ossia è riuscito a vincere tutti i premi messi in palio nelle competizioni che ha giocato (sia a livello individuale, che di squadra).

La Coppa del Mondo vinta con l’Argentina è la pietra miliare di una storia impossibile da spiegare con parole e aggettivi vista l’indiscutibile grandezza, ma non è il trofeo più “esclusivo” che Leo può mettere in bacheca.

Il nuovo obiettivo nel mirino della “Pulce” argentina è il Super Pallone d’Oro, un trofeo talmente incredibile da essersi palesato all’occhio umano solo una volta nella storia.

Il riconoscimento fu consegnato, nel 1989, nelle mani di Alfredo Di Stefano, unico detentore, finora, del premio.

France Football omaggiò il grande asso del Real Madrid che un trofeo che veniva dato al “miglior giocatore degli ultimi 30 anni” e adesso potrebbe finire nelle mani di Messi.

Dalla premiazione di Di Stefano, sono già passati oltre 30 anni (33 per la precisione) e non è da escludere che nella prossima consegna del Pallone d’Oro, non si decida di mostrare al mondo il secondo “Super Ballon d’Or” della storia del calcio.

Sarà dato realmente a Lionel Messi? Gli indizi sembrano portare proprio a questa situazione: l’ex Barcellona ha vinto 7 palloni d’oro, il più titolato in questo premio, e in orbita ha anche la possibilità di conquistare l’ottavo.

Inoltre, come già spiegato in precedenza, Messi ha vinto tutto ciò che poteva vincere diventando uno dei calciatori più influenti nella storia del calcio, tanto da riaprire il dibattito su chi sia il GOAT (Greatest of All Time, ovvero, il migliore della storia di questo sport) tra lui e i grandissimi nomi del passato quali Maradona, Pelè e altri.

In questo momento si tratta solo di una suggestione, ma la possibilità di vedere il “Super Pallone d’Oro”, nelle mani di Messi è più che concreta.